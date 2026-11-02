باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۶ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی شامل هروئین و شیشه و ۵۰۰ حبه قرص روانگردان در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد.

همچنین در چند عملیات انتظامی در شهرستان‌های استان، متهمان به قتل، کلاهبرداری اینترنتی و سرقت دستگیر و مقادیر قابل‌توجهی اموال مسروقه کشف شد.

کشف ۶ کیلوگرم هروئین و شیشه و ۵۰۰ حبه قرص روانگردان

سردار محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان، اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پی اشراف اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر صنعتی از یکی از استان‌های مرکزی به داخل استان توسط یکی از سرشبکه‌های تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی که دارای سوابق مجرمانه و تحت تعقیب پلیس بود، مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، خودرو و فرد موردنظر را به محض ورود به محور‌های مواصلاتی استان شناسایی و برای توقیف آن وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: راننده خودرو با مشاهده مأموران و صدور فرمان ایست، قصد فرار از چنگال قانون را داشت که در ادامه تعقیب و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، خودروی حامل مواد مخدر متوقف و متهم نیز در این عملیات دستگیر شد.

هاشمی‌فر بیان داشت: در بازرسی از خودروی توقیفی، مقدار ۶ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی شامل ۳ کیلوگرم هروئین و ۳ کیلوگرم ماده مخدر شیشه به همراه حدود ۵۰۰ حبه قرص روانگردان کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم که از افراد سابقه‌دار و تحت تعقیب پلیس در حوزه مواد مخدر بود، پس از دستگیری به مقر انتظامی منتقل و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

دستگیری متهم به قتل و عامل تیراندازی تحت تعقیب در مخفیگاهش در بروجرد

سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا، فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد، در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان بروجرد و اطلاع از حضور فردی متهم به قتل و عامل تیراندازی که از سال ۱۴۰۳ در یکی از شهرستان‌های همجوار تحت تعقیب مراجع قضائی و پلیس آگاهی استان قرار داشت، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی مخفیگاه متهم در یکی از روستا‌های شهرستان بروجرد شدند که پس از هماهنگی قضائی، طی عملیاتی وی را دستگیر کردند و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

دستگیری کلاهبردار و کشف ۴ فقره کلاهبرداری اینترنتی با رسیدساز جعلی در دلفان

سرهنگ بهروز بازوند، فرمانده انتظامی شهرستان دلفان، اظهار داشت: در پی مراجعه شهروندان به پلیس فتا و اعلام شکایت‌های متعدد مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی با استفاده از ترفند رسیدساز جعلی هنگام خرید از واحد‌های صنفی شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی با اشاره به کشف چهار فقره کلاهبرداری در تحقیقات پلیسی تصریح کرد: مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال از وجوه برداشت‌شده از حساب مالباختگان به حساب آنان مسترد شد و متهم نیز به همراه پرونده برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شد.

دستگیری مالخر حرفه‌ای سیم و کابل برق در معمولان

سرهنگ بهمن قاسمی‌نیا، فرمانده انتظامی شهرستان معمولان، در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان معمولان در جریان اجرای یک عملیات هدفمند در محور‌های مواصلاتی، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی مزدا وانت حامل سیم و کابل برق شدند.

وی افزود: پس از توقیف خودرو و در بازرسی از آن، مقدار یک تن و ۷۰۰ کیلوگرم سیم و کابل قطعه‌قطعه‌شده و ژنراتور برق مسروقه که دارای سوابق سرقت در استان همجوار بود، کشف شد.

قاسمی‌نیا خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات پلیس به خرید اموال مسروقه در خارج از استان اعتراف کرد و در این رابطه دستگیر شد. متهم به همراه خودروی توقیف‌شده و پرونده تشکیل‌شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی در استان همجوار معرفی شد

دستگیری مالخر تحت تعقیب و کشف ۶۸ رأس گوسفند سرقتی

سرهنگ شهریار احمدی، رئیس پلیس آگاهی استان لرستان، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های سراسری مقابله با سرقت، مأموران پلیس آگاهی استان و انتظامی شهرستان خرم‌آباد طی اقدامی ضربتی، هدفمند و مشترک، موفق شدند یک دستگاه کامیون حامل احشام مسروقه را متوقف کنند.

وی افزود: در جریان این عملیات، راننده خودرو که از مالخران حرفه‌ای و تحت تعقیب بود و قصد داشت احشام مسروقه را برای کشتار به خارج از استان منتقل کند، دستگیر و خودروی مورد استفاده نیز توقیف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان لرستان با اشاره به کشف ۶۸ رأس گوسفند سرقتی در این عملیات خاطرنشان کرد: تاکنون سه نفر از مالباختگان ساکن روستا‌های استان شناسایی شده‌اند و بخشی از احشام مسروقه پس از طی مراحل قانونی به آنان تحویل داده شده است؛ همچنین تلاش مأموران برای شناسایی سایر مالباختگان احتمالی ادامه دارد.

دستگیری سارقان کابل و تجهیزات مخابراتی در شهرستان سلسله

سرهنگ کامران حسنوند، فرمانده انتظامی شهرستان سلسله، در تشریح این عملیات اظهار داشت: در پی وقوع سرقت کابل و تجهیزات مخابراتی در سطح شهر، مأموران انتظامی با رصد هوشمندانه و انجام اقدامات اطلاعاتی، دو سارق سابقه‌دار را شناسایی کردند

وی افزود: این متهمان با سوءاستفاده از پوشش لباس و ظاهر مأموران مخابرات اقدام به سرقت می‌کردند که طی عملیاتی ضربتی توسط مأموران کلانتری ۱۱ دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی به هفت فقره سرقت انواع کابل و تجهیزات مخابراتی در این شهرستان اعتراف کردند و پرونده آنان برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شد.

منبع: پلیس لرستان