معاون برق و انرژی وزارت نیرو، از افزایش بیش از ۹ برابری شمار بازیگران سمت عرضه برق در بورس انرژی در کمتر از سه سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، از افزایش بیش از ۹ برابری شمار بازیگران سمت عرضه برق در بورس انرژی در کمتر از سه سال خبر داد و گفت: توسعه سازوکار‌های معاملاتی، زمینه حضور گسترده‌تر عرضه‌کنندگان، به‌ویژه نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تجدیدپذیر را در این بازار فراهم کرده است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو باتشریح این تحول ساختاری گفت: شمار بازیگران سمت عرضه برق در بورس انرژی از حدود ۱۴۰ در سال ۱۴۰۲، با برنامه‌ریزی و پیگیری شرکت مدیریت شبکه برق ایران، به بیش از ۱۳۰۰ رسیده است. این روند، گامی در مسیر افزایش شفافیت، توسعه رقابت و تسهیل تأمین برق صنایع و مشترکان است.

توسعه حضور عرضه‌کنندگان مقیاس کوچک در تابلوی برق آزاد

معاون برق و انرژی وزارت نیرو اظهار کرد: تاکنون برای ۲۶۰ نیروگاه و ظرفیت عرضه، شامل نیروگاه‌های مقیاس کوچک، ظرفیت‌های حاصل از ارتقای دائمی نیروگاه‌های حرارتی، واحد‌های بخار جدیدالاحداث و واردات برق، در مجموع به میزان ۲۱۲۳ مگاوات، مجوز عرضه در تابلوی برق آزاد صادر شده است. همچنین هفت نیروگاه مشمول ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، با ظرفیت حدود ۱۴۰۰ مگاوات، در این تابلو حضور دارند.

رجبی مشهدی تأکید کرد: فراهم شدن امکان حضور عرضه‌کنندگان مقیاس کوچک در بورس انرژی، فرصت مشارکت گسترده‌تر این بخش در تأمین برق و فروش برق در چارچوب سازوکار‌های رقابتی را ایجاد کرده است.

گسترش حضور تجدیدپذیر‌ها در تابلوی برق سبز

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با بیان اینکه تاکنون ۹۴۳ نیروگاه تجدیدپذیر، شامل نیروگاه‌های خورشیدی، بادی، برق‌آبی و مقیاس کوچک، با مجموع ظرفیت نصب‌شده حدود ۳۴۵۰ مگاوات و ظرفیت فروش ۶۹۰ مگاوات، متقاضی عرضه برق در تابلوی برق سبز بوده‌اند تصریح کرد: این سازوکار، امکان فروش نقدی برق و تأمین منابع مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را فراهم می‌کند.

تسهیل عرضه تجمیعی برق نیروگاه‌ها

رجبی مشهدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش هزینه‌های مبادلاتی گفت: دفتر معاملات خارج از بازار شرکت مدیریت شبکه برق ایران، معرفی‌نامه عرضه تجمیعی ۲۴۵ نیروگاه تجدیدپذیر با مجموع ظرفیت ۲۶۰ مگاوات را در قالب ۹ شرکت صادر کرده است که این روش به مالکان دارای چند نیروگاه امکان می‌دهد ضمن کاهش کارمزدها، برق تولیدی خود را در مقیاس بزرگ‌تر به صنایع پرمصرف عرضه کنند و توسعه این سازوکار برای نیروگاه‌های متعلق به مالکان مختلف نیز در دستور کار قرار دارد.

فعالیت ۹۷ نیروگاه حرارتی در تابلوی برق عادی

رجبی مشهدی همچنین اعلام کرد: ۹۷ نیروگاه حرارتی با ظرفیت قابل عرضه بیش از ۳۲ هزار مگاوات در نیمه نخست سال و ۲۵ هزار مگاوات در نیمه دوم سال، در چارچوب سازوکار‌های تابلوی برق عادی بورس انرژی فعالیت دارند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان، با قدردانی از تلاش‌های شرکت مدیریت شبکه برق ایران تأکید کرد: وزارت نیرو توسعه بازار رقابتی برق، تسهیل حضور عرضه‌کنندگان مقیاس کوچک، گسترش مبادلات و حمایت از سرمایه‌گذاران را با جدیت دنبال می‌کند.

منبع: وزارت نیرو 

برچسب ها: بورس انرژی ، وزارت نیرو
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