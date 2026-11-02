رئیس کمیته و سازمان لیگ فوتسال از خرید هفت دستگاه کمک‌داور ویدئویی خبر داد و اعلام کرد بهره‌برداری از این تجهیزات به دلیل موانع قراردادی با شرکت چینی همچنان در انتظار رفع مشکلات است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  احسان کامیانی، رئیس کمیته و سازمان لیگ فوتسال، پس از برگزاری دیدار حساس مس سونگون ورزقان و گیتی‌پسند اصفهان در هفته دهم لیگ برتر، ضمن تمجید از کیفیت این مسابقه، از خروج رقابت‌های امسال از حالت دوقطبی، آخرین وضعیت راه‌اندازی سیستم کمک‌داور ویدئویی (VS) و تغییرات احتمالی برنامه نیم‌فصل دوم صحبت کرد.

کامیانی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: امروز یکی از مهم‌ترین مسابقات فصل لیگ برتر فوتسال کشور را در فضایی پرشور و باکیفیت بالا شاهد بودیم. امیدواریم رقابت‌های فوتسال در سایر شهر‌ها نیز در هفته‌های آینده از همین جذابیت و زیبایی برخوردار باشد.

وی درباره سطح کیفی مسابقات و تغییر شرایط رقابت در لیگ برتر افزود: فوتسال ایران با توجه به جایگاه خود در آسیا و جهان، نیازمند فضایی به دور از حاشیه است. یکی از اهداف مهم ما در سال جاری، کاهش چشمگیر حواشی و فراهم کردن شرایطی برای خلق صحنه‌های زیبا در مسابقات بوده است.

رئیس سازمان لیگ فوتسال ادامه داد: رقابت‌های امسال از حالت دوقطبی خارج شده و فاصله کیفی تیم‌ها بسیار کم است؛ به‌طوری‌که حتی تیم‌های پایین جدول نیز از مدعیان امتیاز می‌گیرند. معتقدم فوتسال ایران یکی از باکیفیت‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند.

کامیانی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی سیستم کمک‌داور ویدئویی (VS) تصریح کرد: هفت دستگاه VS خریداری کرده‌ایم که هم‌اکنون در مرکز ملی فوتبال مستقر هستند، اما تنها مانع استفاده از آنها، مسائل و موانع قراردادی با شرکت چینی است. امیدواریم این موضوعات به‌زودی برطرف شود تا بتوانیم از این تجهیزات در مسابقات استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: قرار بود این سیستم از ابتدای فصل به کار گرفته شود. دستگاه‌ها نیز با وجود دشواری‌های فراوان از هفته سوم به ایران رسیدند، اما موانع حقوقی و قراردادی میان فدراسیون فوتبال و شرکت چینی اجازه بهره‌برداری از آنها را نداده است. تلاش‌ها برای حل‌وفصل این موضوع همچنان ادامه دارد.

رئیس کمیته و سازمان لیگ فوتسال در پایان درباره تغییرات احتمالی برنامه نیم‌فصل دوم لیگ برتر به دلیل تعویق مسابقات داخل سالن آسیا گفت: رقابت‌هایی که قرار بود در عربستان برگزار شود، به دلیل شرایط منطقه به فروردین‌ماه موکول شده است. بر همین اساس، برنامه‌ریزی برای برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی در آن بازه زمانی در دستور کار قرار دارد.

کامیانی افزود: با توجه به اینکه مدت زمان در نظر گرفته‌شده برای بازی دوستانه نسبت به تورنمنت داخل سالن کوتاه‌تر خواهد بود، برنامه نیم‌فصل دوم لیگ برتر دستخوش تغییراتی می‌شود که برنامه جدید آن به‌زودی اعلام خواهد شد.
منبع 2020

برچسب ها: لیگ فوتسال کشور ، فدراسیون فوتبال
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