باشگاه خبرنگاران جوان - سعید تقی‌زاده در همایش تخصصی ذی‌حسابان و مدیران کل مالی سازمان اوقاف و امور خیریه استان‌های سراسر کشور به میزبانی شیراز سومین حرم اهل‌بیت (ع) با ابراز امیدواری نسبت به دستاورد‌های این همایش در مسیر تقویت انضباط مالی، ارتقای شفافیت و پاسخگویی نظام اداری و مالی افزود: کشور در یکسال و نیم گذشته با شرایط خاص تحریم و دو جنگ تحمیلی مواجه بوده که بخش قابل‌توجهی از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی را به سمت حفظ و پایداری زیرساخت‌ها، تقویت بنیه دفاعی و تأمین پایدار کالا‌های اساسی سوق داده است.

او گفت: امروز نیز تداوم فشار‌های تحریمی، تکانه‌های بین‌المللی و نااطمینانی‌های حاکم بر فضای اقتصاد کلان، و الزامات تسهیل گری و حمایت از فضای کسب‌وکار، وصول پایدار و اطمینان بخش درآمد‌های عمومی از جمله درآمد‌های مالیاتی را تحت تأثیر قرار داده است. در کنار این موارد، کاهش و نوسانات درآمد‌های حاصل از فروش و صادرات نفت، ضرورت مدیریت هوشمندانه منابع عمومی را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس رسالت مدیران مالی و ذی‌حسابان را در شرایط کنونی، مهم و حیاتی ارزیابی کرد و افزود: اقتصاد ما سال‌ها بر پایه خام‌فروشی اداره شده، اما امروز چاره‌ای جز گذار به سمت اقتصاد متکی بر دانش، نوآوری و سرمایه انسانی نداریم. در این راستا سیاست‌های توسعه‌ای هم بیش از گذشته معطوف به بخش‌های مولد اقتصاد است.

او با اشاره به راهکار‌های جایگزین تأمین مالی غیرتورمی در شرایط کاهش منابع خزانه خاطرنشان کرد: بازار سرمایه یکی از کارآمدترین بستر‌ها برای عبور از تنگنا‌های مالی است.

تقی‌زاده گفت: بر اساس آمار‌های موجود، در شش‌ماهه نخست سال جاری در کشور شاهد تجهیز و تأمین قریب ۸۰۰ همت منابع از مسیر بازار سرمایه بوده‌ایم که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. این دستاورد مؤید آن است که بازار سرمایه ظرفیتی بی‌بدیل در تأمین منابع بخش تولید بدون ایجاد آثار تورمی به شمار می‌رود.

او در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌های قانون مولدسازی دارایی‌های دولت یادآور شد: دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف از جمله مجموعه اوقاف و امور خیریه، املاک و اراضی مستعدی در اختیار دارند که می‌توان با رعایت تمامی جهات و موازین قانونی، حقوقی، شرعی و حفظ نیت واقفان نیک اندیش، رویکرد ارزش‌افزایی و ارزش‌آفرینی دارایی‌های راکد را با جدیت در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس ضمن پیشنهاد تدوین «برنامه عملیاتی تحول بهره‌وری موقوفات» تصریح کرد: شایسته است این همایش به تدوین یک برنامه عملیاتی مشخص، زمان‌بندی‌شده، دارای سنجه‌های عینی و پایش‌پذیر منتهی شود تا به عنوان نقشه راه مشترک در مسیر ارتقای بهره‌وری و دستیابی به درآمد‌های پایدار عمل کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از حضور در جمع خانواده بزرگ ذیحسابان و ناظرین مالی ادارات کل اوقاف سراسر کشور گفت: شما سفیران شایسته نظارت مالی، قانون‌مداری و سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی هستید و با اشاره به آیه ۵۵ سوره مبارکه یوسف (ع) "حفیظ بودن" و "علیم بودن" را دو مشخصه اصلی و لازم ذیحسابان از نگاه قرآنی عنوان کرد و افزود امانتداری، مراقبت مستمر و دانش افزایی توأم با ابتکار و خلاقیت و مشاوره‌های فنی و تخصصی لازمه موفقیت در حرفه ذیحسابی و نظارت مالی است.

این همایش روز‌های ۱۰ و ۱۱ آبان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در شیراز برگزار می‌شود.

منبع: امور اقتصاد و دارایی فارس