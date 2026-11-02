باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -سازمان پخش رادیو و تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که این رژیم آمادگی‌های نظامی خود را در حوزه تهاجمی و دفاعی برای ازسرگیری جنگ با ایران تکمیل کرده است؛ این در حالی است که ارزیابی‌ها در تل‌آویو درباره روند دیپلماتیک چندان امیدوارکننده نیست.

بر اساس این گزارش، رایزنی‌هایی میان رژیم تروریستی اسرائیل و کشور‌های حوزه خلیج فارس انجام شده و هماهنگی‌ها میان ارتش این رژیم تروریستی و فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در سطح بالایی قرار دارد.

این منابع همچنین از ورود ده‌ها فروند هواپیمای سوخت‌رسان و ترابری آمریکایی به دو پایگاه «عوفدا» و «نواتیم» خبر دادند و اعلام کردند که احتمال دارد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، طی روز‌های آینده درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند.

منبع: النشره