باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، از برگزاری راهپیمایی این روز در ۱۸ نقطه شهری و بخش‌های مختلف استان خبر داد و گفت: مراسم راهپیمایی روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، با حضور اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و فعالان فرهنگی و اجتماعی برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت تاریخی و فرهنگی یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: سیزدهم آبان یادآور سه رویداد مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران، شامل تبعید حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است؛ روزی که نماد ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری به شمار می‌رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان افزود: حضور آگاهانه مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، فرصتی برای بازخوانی تاریخ مبارزات ملت ایران، تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ استکبارستیزی و استقلال‌طلبی به نسل جوان و نوجوان است.

وی با بیان اینکه امسال راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرها و بخش‌های مختلف استان برگزار می‌شود، از عموم مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشگاهیان، دعوت کرد با حضور در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، بر اهمیت حفظ استقلال، عزت و منافع ملی تأکید کنند.

زمان و مسیرهای راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در استان لرستان به شرح زیر است:

شهرستان خرم‌آباد

ساعت ۹ صبح؛ میدان شهدا، پل شهدا، سه‌راه اسدآبادی و مصلای الغدیر.

شهرستان بروجرد

ساعت ۱۰ صبح؛ میدان شهدا به سمت میدان تختی.

شهرستان الیگودرز

ساعت ۱۰ صبح؛ میدان امام خمینی(ره) به سمت میدان امام حسین(ع).

شهرستان دورود

ساعت ۱۰ صبح؛ چهارراه معلم به سمت میدان ولایت.

شهرستان کوهدشت

ساعت ۹ صبح؛ مسجد صاحب‌الزمان(عج) به سمت میدان امام خمینی(ره).

شهرستان سلسله

ساعت ۱۰ صبح؛ میدان امام خمینی(ره)، خیابان آیت‌الله بروجردی، خیابان کهمان و میدان عاشورا.

شهرستان دلفان

ساعت ۱۰ صبح؛ میدان بعثت، خیابان امام خمینی(ره) و میدان امام خمینی(ره).

شهرستان ازنا

ساعت ۱۰ صبح؛ میدان راه‌آهن به سمت پارک ملت مقاوم.

شهرستان پلدختر

ساعت ۹ صبح؛ خیابان هفتم تیر، میدان جهاد، خیابان شهید سلیمانی و میدان شهید بهشتی

شهرستان چگنی

ساعت ۱۰ صبح؛ مصلای نماز جمعه، خیابان بسیج، بلوار حضرت امام خمینی(ره) و بازگشت به مصلای نماز جمعه

شهرستان رومشکان

ساعت ۹ صبح؛ مزار شهید گمنام، خیابان امام خمینی(ره) و میدان امام خمینی(ره).

بخش معمولان

ساعت ۹ صبح؛ خیابان امام خمینی(ره) به سمت سه‌راه.

بخش زاغه

ساعت ۱۰ صبح؛ خیابان امام خمینی(ره) به سمت میدان امام خمینی(ره).

بخش بیرانشهر

ساعت ۱۰ صبح؛ مصلای نماز جمعه به سمت دبیرستان شبانه‌روزی حضرت امام خمینی(ره).

بخش اشترینان

ساعت ۱۰ صبح؛ میدان امام خمینی(ره)، خیابان امام حسن مجتبی(ع) و میدان امام خمینی(ره).

بخش مؤمن‌آباد

ساعت ۱۰ صبح؛ میدان بسیج به سمت مصلای نماز جمعه.

بخش سپیددشت

ساعت ۱۰ صبح؛ راه‌آهن به سمت المان شهدا.

بخش کوهنانی

ساعت ۱۰ صبح؛ مسجدالنبی(ص) به سمت مزار شهدای گمنام.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در پایان با دعوت از آحاد مردم استان برای حضور گسترده در این مراسم خاطرنشان کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری و شهدای والامقام انقلاب اسلامی است و حضور نسل نوجوان و جوان در کنار سایر اقشار جامعه، جلوه‌ای از پیوند نسل‌ها با ارزش‌های تاریخی و هویتی ملت ایران خواهد بود.