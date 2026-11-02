باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد در صورت حاصل نشدن توافق با ایران، ایالات متحده ممکن است اقدامات بیشتری علیه ایران انجام دهد.

ترامپ در گردهمایی هواداران حزب جمهوری‌خواه در ایالت آیووا و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ادعا کرد: «تنها دلیلی که هنوز کار ایران را تمام نکرده‌ام، این است که می‌خواهم با آنها مدارا کنم. می‌خواهم اگر بتوانم، جان انسان‌ها را نجات دهم؛ اما در مقطعی مجبور خواهیم شد با قدرت با آنها برخورد کنیم.»

وی پیش از این گردهمایی نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره درگیری با ایران گفت: «به‌زودی به این موضوع پایان خواهیم داد؛ به هر شکلی که شده است. یا آنها توافق می‌کنند یا ما به آن پایان می‌دهیم؛ شاید بتوان گفت به شیوه‌ای آسان‌تر.»

رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر در هشتم اکتبر گفته بود واشنگتن قصد ندارد پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر، حملاتی علیه ایران انجام دهد.

وی روز شنبه نیز مدعی شده بود مذاکرات با تهران به‌خوبی پیش می‌رود و از اعلام موضع قطعی درباره احتمال ازسرگیری عملیات نظامی در هفته آینده خودداری کرده بود.

در همین حال، پایگاه خبری آکسیوس گزارش داده است که ترامپ در شرایط کنونی قصد ندارد بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای حملات نظامی علیه ایران را از سر بگیرد و ترجیح می‌دهد به مذاکرات با تهران فرصت دهد.

منبع: تاس