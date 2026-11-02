رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر تهدید کرد در صورت دست نیافتن به توافق با ایران، واشنگتن ممکن است اقدامات نظامی بیشتری علیه این کشور انجام دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد در صورت حاصل نشدن توافق با ایران، ایالات متحده ممکن است اقدامات بیشتری علیه ایران انجام دهد.

ترامپ در گردهمایی هواداران حزب جمهوری‌خواه در ایالت آیووا و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ادعا کرد: «تنها دلیلی که هنوز کار ایران را تمام نکرده‌ام، این است که می‌خواهم با آنها مدارا کنم. می‌خواهم اگر بتوانم، جان انسان‌ها را نجات دهم؛ اما در مقطعی مجبور خواهیم شد با قدرت با آنها برخورد کنیم.»

وی پیش از این گردهمایی نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره درگیری با ایران گفت: «به‌زودی به این موضوع پایان خواهیم داد؛ به هر شکلی که شده است. یا آنها توافق می‌کنند یا ما به آن پایان می‌دهیم؛ شاید بتوان گفت به شیوه‌ای آسان‌تر.»

رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر در هشتم اکتبر گفته بود واشنگتن قصد ندارد پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر، حملاتی علیه ایران انجام دهد.

وی روز شنبه نیز مدعی شده بود مذاکرات با تهران به‌خوبی پیش می‌رود و از اعلام موضع قطعی درباره احتمال ازسرگیری عملیات نظامی در هفته آینده خودداری کرده بود.

در همین حال، پایگاه خبری آکسیوس گزارش داده است که ترامپ در شرایط کنونی قصد ندارد بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای حملات نظامی علیه ایران را از سر بگیرد و ترجیح می‌دهد به مذاکرات با تهران فرصت دهد.

منبع: تاس

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
ایران عزیز وسرداران عزیز ورهبر عزیز ومردم عزیز ایران بزرگ هم برات برنامه دارن کفتار پیر
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
بوقلمون صفت سالخورده پرحاشیه ترامپ
صدها هزار چهره داره
هر دقیقه یک چهره را نمایان میکند
باید صدها هزار روان شناس حرکات و گفتار این عجوز
را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند
۱
۱
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