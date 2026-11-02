باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت‌نام بیش از ۱۲۰ هزار داوطلب در آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور خبر داد و گفت: این مهلت تا ۱۵ آبان ادامه دارد.

او اظهار کرد: ثبت‌نام برای آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶ از روز یکشنبه سوم آبان آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده روز جمعه ۱۵ آبان ماه با پایان می‌رسد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به ثبت نام بیش از ۱۲۰ هزار داوطلب در آزمون دکتری ۱۴۰۶ تاکید کرد: ثبت‌نام آزمون دکتری منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای این سازمان به نشانی www.sanjesh.org انجام خواهد شد. هر متقاضی براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون می‌تواند در یک کدرشته امتحانی ثبت‌نام و در آزمون مربوط شرکت نماید.

کریمیان افزود: آزمون دکتری سال ۱۴۰۶، طبق قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مجلس شورای اسلامی (مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، آزمون مذکور در صبح روز جمعه، ۱۶ بهمن ماه جاری برگزار خواهد شد. متقاضیان لازم است از ۱۲ تا ۱۵ بهمن ماه با مراجعه به تارنمای این سازمان نسبت به تهیۀ پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.

محل آزمون متقاضیان با توجه به آمار متقاضیان بر اساس استان و شهرستان انتخابی که در تقاضانامۀ ثبت‌نامی خود اعلام کرده‌اند، تعیین می‌شود.

منبع: ایسنا