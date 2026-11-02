مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش از ثبت‌نام بیش از ۱۲۰ هزار داوطلب در آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت‌نام بیش از ۱۲۰ هزار داوطلب در آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۶ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور خبر داد و گفت: این مهلت تا ۱۵ آبان ادامه دارد.

او اظهار کرد: ثبت‌نام برای آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶ از روز یکشنبه سوم آبان آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده روز جمعه ۱۵ آبان ماه با پایان می‌رسد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به ثبت نام بیش از ۱۲۰ هزار داوطلب در آزمون دکتری ۱۴۰۶ تاکید کرد: ثبت‌نام آزمون دکتری منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای این سازمان به نشانی www.sanjesh.org انجام خواهد شد. هر متقاضی براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون می‌تواند در یک کدرشته امتحانی ثبت‌نام و در آزمون مربوط شرکت نماید.

کریمیان افزود: آزمون دکتری سال ۱۴۰۶، طبق قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مجلس شورای اسلامی (مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، آزمون مذکور در صبح روز جمعه، ۱۶ بهمن ماه جاری برگزار خواهد شد. متقاضیان لازم است از ۱۲ تا ۱۵ بهمن ماه با مراجعه به تارنمای این سازمان نسبت به تهیۀ پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.

محل آزمون متقاضیان با توجه به آمار متقاضیان بر اساس استان و شهرستان انتخابی که در تقاضانامۀ ثبت‌نامی خود اعلام کرده‌اند، تعیین می‌شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: آزمون دکتری ، سازمان سنجش کشور
خبرهای مرتبط
جزئیات برگزاری آزمون دکتری دندانپزشکی عمومی
تسهیلات جدید وزارت علوم برای پذیرفته‌شدگان ارشد و دکتری ۱۴۰۵
مهلت ثبت نام آزمون دکتری تمدید شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
از کجا بدانیم که دچار فراموشی شده‌ایم؟ + فیلم
تولید آباژورهای هوشمند و صادرات‌محور با تلفیق هنرهای سنتی و فناوری‌های نوین+ فیلم
علائمی در آنفولانزا که پس از مشاهده آن باید به پزشک مراجعه شود + فیلم
تفاوت سرماخوردگی و آنفولانزا + فیلم
هرآنچه که برای تقویت حافظه نیاز دارید + فیلم
ثبت‌نام بیش از ۱۲۰ هزار داوطلب در آزمون دکتری
جوایز ۶۵ و ۸۰ میلیون تومانی جایزه البرز دانش‌آموزی/ آیین ملی تجلیل از ۵۴ برگزیده ۱۵ آبان برگزار می‌شود
۲۰ درصد جمعیت کشور در معرض عوارض پیش دیابت هستند
تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان مادر؛ امکان مرخصی تا ۴ نیمسال
کیفیت بالای کالاهای حلال/ گردش مالی ۷ هزار میلیارد دلاری صنعت حلال در جهان
آخرین اخبار
رقابت ۵۰۰ برنامه‌نویس و متخصص هوش مصنوعی در هفت مسیر تخصصی المپیک فناوری ۱۴۰۵+ فیلم
رقابت ۲۰۰ متخصص در رویداد امنیت سایبری المپیک فناوری ۱۴۰۵
تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان مادر؛ امکان مرخصی تا ۴ نیمسال
از آموزش تا رقابت بین‌المللی؛ المپیک فناوری ۲۰۲۶ میزبان برترین استعدادهای فناورانه جهان
ضرورت برنامه ریزی بهتر در حوزه صنعت حلال در کشور
پرداخت ۲.۲ همت وام دانشجویی/ ۱۲۰۰ واحد خوابگاه متأهلین طی ۲ سال تحویل داده شد
تولید آباژورهای هوشمند و صادرات‌محور با تلفیق هنرهای سنتی و فناوری‌های نوین+ فیلم
۲۰ درصد جمعیت کشور در معرض عوارض پیش دیابت هستند
جوایز ۶۵ و ۸۰ میلیون تومانی جایزه البرز دانش‌آموزی/ آیین ملی تجلیل از ۵۴ برگزیده ۱۵ آبان برگزار می‌شود
رشد ۹۸ درصدی مشارکت بین‌المللی در المپیک فناوری ۲۰۲۶؛ حضور متقاضیانی از ۱۱۸ کشور
کیفیت بالای کالاهای حلال/ گردش مالی ۷ هزار میلیارد دلاری صنعت حلال در جهان
تفاوت سرماخوردگی و آنفولانزا + فیلم
علائمی در آنفولانزا که پس از مشاهده آن باید به پزشک مراجعه شود + فیلم
ثبت‌نام بیش از ۱۲۰ هزار داوطلب در آزمون دکتری
از کجا بدانیم که دچار فراموشی شده‌ایم؟ + فیلم
هرآنچه که برای تقویت حافظه نیاز دارید + فیلم
بومی‌سازی فناوری سازه‌های فضاکار با طراحی اتصال نوآورانه؛ کاهش ۳۰ درصدی هزینه و دو برابر شدن سرعت تولید
توسعه پلتفرم هوشمند آنالیز پوست؛ از تشخیص زخم‌های جنگی تا ارائه راهکار‌های درمانی از راه دور + فیلم
نگهداری و مصرف خون‌های نادر تا ۳۰ سال در ایران + فیلم
ماجرای کاهش ۵ هزار نفری ظرفیت پزشکی چه بود؟
دفع مواد زائد بدن با استفاده از شلغم + فیلم
عادت‌هایی که سبب تضعیف حافظه می‌شوند + فیلم
بومی‌سازی فناوری آسانسورهای خانگی و پله‌پیما؛ گامی نو در صنعت مناسب‌سازی ساختمان
راهکاری سریع برای مقابله با باکتری‌های دهان + فیلم
بیش از ۷ هزار کلاس درس در استان تهران مجهز به سیستم گرمایشی استاندارد شد
عادتی که باعث پوسیدگی تدریجی دندان می‌شود + فیلم