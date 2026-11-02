باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدیه محمودی_ مجید دشتی، مدیر امور آبفای شهرستان میبد، با اشاره به ظرفیت نهایی ۶۷۵ مترمکعبی تصفیه‌خانه فاضلاب ندوشن اظهار کرد: فاز نخست این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷۵ میلیارد ریال و ظرفیت تصفیه ۱۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در حال اجراست و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی رسیده است.

وی افزود: در این فاز، تأسیسات پیش‌تصفیه، متعادل‌سازی، مخزن ذخیره لجن و واحد آبگیر مکانیکی با ظرفیت متناسب با کل طرح، یعنی ۶۷۵ مترمکعب در شبانه‌روز، در زمینی به وسعت یک هکتار احداث می‌شود و همچنین تانک بیولوژیک و تجهیزات مرتبط برای تصفیه روزانه ۱۰۰ مترمکعب فاضلاب به روش هوادهی گسترده اجرا می‌شود.

دشتی با اشاره به اقدامات زیرساختی انجام‌شده برای این پروژه گفت: عملیات برق‌رسانی و حصارکشی تصفیه‌خانه نیز با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

مدیر امور آبفای شهرستان میبد درباره کیفیت پساب خروجی تصریح کرد: تصفیه‌خانه فاضلاب ندوشن بر اساس استاندارد‌های تخلیه به آب‌های سطحی طراحی شده است؛ با این حال، برنامه‌ریزی شده آب بازیافتی حاصل از تصفیه فاضلاب برای مصارف صنایع و معادن مجاور شهر ندوشن مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه به اجرای کامل شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر ندوشن اشاره کرد و گفت: این شبکه شامل ۳۴ کیلومتر لوله‌گذاری و نصب هزار و ۱۵۰ سیفون فاضلاب است که با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت آب و فاضلاب و صندوق توسعه اسلامی اجرا شده است.

دشتی در پایان تأکید کرد: اجرای شبکه جمع‌آوری و تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب، زمینه مدیریت اصولی فاضلاب شهری و بهره‌گیری از ظرفیت آب بازیافتی در بخش صنعت و معدن را فراهم می‌کند.