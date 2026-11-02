مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران از برگزاری کمیته تخصصی مزارع الگویی برنج استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - مهدی خلیلی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران از برگزاری کمیته تخصصی مزارع الگویی برنج استان خبر داد و گفت: این کمیته با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد ویژه مزارع الگویی برنج استان تشکیل شد.

او با اشاره به اهمیت مزارع الگویی در انتقال یافته‌های پژوهشی و ترویجی به بهره‌برداران، افزود: این مزارع زمینه آشنایی کشاورزان با شیوه‌های نوین تولید و مدیریت مزرعه را فراهم می‌کنند و می‌توانند در بهبود بهره‌وری و ارتقای تولید برنج مؤثر باشند.

خلیلی گفت: در کمیته تخصصی مزارع الگویی برنج، موضوعات مرتبط با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های اجرایی رویداد، با مشارکت مسئولان، محققان، کارشناسان، مروجان و بهره‌برداران بخش کشاورزی بررسی می‌شود.

او افزود: رویداد ویژه مزارع الگویی برنج استان مازندران، شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در محمودآباد و در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز (کاپیک) برگزار می‌شود.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران گفت: این رویداد با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، محققان، کارشناسان، مروجان و بهره‌برداران بخش کشاورزی برگزار خواهد شد و پخش زنده برنامه نیز از شبکه برکت استانی در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

برچسب ها: تولید برنج ، شالیزارهای مازندران
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