رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران از بررسی موضوع نامگذاری معابر به نام شهدای شاخص خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نرگس معدنی‌پور رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص آخرین وضعیت نامگذاری معابر به نام شهدای شاخص جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، اظهار کرد: نامگذاری معبر به نام شهدای شاخص سخت و معابر درخور شان این شهدا در تهران کم است. 

وی همچنین تصریح کرد: ما پروژه‌های جدید در حال بهره‌برداری را هم برای نامگذاری به نام شهدای شاخص معرفی می‌کنیم، اما خانواده شهدا هم باید موافقت خود را اعلام کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران در ادامه یادآور شد: ممکن است پیشنهادات نهاد‌ها و خانواده‌ها متفاوت باشد و همین موضوع باعث تاخیر در نامگذاری‌ها شده است. ما هم در کمیسیون ملاحظاتی داریم که باید بر اساس آیین‌نامه حتماً باید آن موارد را رعایت کنیم.

معدنی‌پور با بیان اینکه نامگذاری معابر با نام شهدای مردمی با سرعت و طبق روال انجام می‌شود، تصریح کرد: مناطق پیشنهادات خود را دائماً در جلسات کمیسیون نامگذاری مطرح می‌کنند و دستگاه‌هایی همچون بنیاد شهید هم با همراهی خوبی که با ما دارند، استعلامات را سریع انجام می‌دهند.

برچسب ها: شورای شهر ، نامگذاری معابر شهر تهران
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