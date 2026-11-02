باشگاه خبرنگاران جوان- نمایندگان کشورمان در مسابقات جایزه بزرگ روسیه که طی روز‌های ۸ تا ۱۰ آبان ماه برگزار شد، موفق شدند در مجموع ۱۲ مدال رنگارنگ کسب کنند که حاصل آن یک مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۷ مدال برنز بود.

فاطمه‌زهرا سعیدآبادی تنها مدال طلای کاراته ایران را در این رقابت‌ها به دست آورد. علی زند، مرتضی نعمتی، آتنا محبوب‌بشری و محمود نعمتی نیز صاحب مدال نقره شدند؛ و ۷ مدال برنز توسط معصومه محسنیان، فاطمه صادقی، ملیکا عزتی، مهدی عاشوری، علی‌اصغر آسیابری، مبینا حیدری، یلدا نقی بیرانوند برای تیم ملی کشورمان بدست آمد.

نتایج کسب شده در روز پایانی بدین ترتیب است:

فاطمه زهرا سعیدآبادی در وزن ۵۵- کیلوگرم تا پیش از رسیدن به فینال این رقابت‌ها با عملکردی مقتدرانه موفق شد نمایندگان یمن، ۲ کاراته کا از روسیه و ازبکستان را از پیش رو بردارد و جواز حضور در دیدار پایانی را کسب کند.

وی در مبارزه فینال به مصاف احلام یوسف از مصر رفت و با نتیجه ۴ بر ۲ به برتری رسید تا عنوان قهرمانی وزن منهای ۵۵ کیلوگرم مسابقات جایزه بزرگ روسیه را به خود اختصاص دهد.

در وزن ۷۵- کیلوگرم، مرتضی نعمتی پس از کسب پیروزی مقابل حریفانی از آلمان، روسیه، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان به دیدار فینال راه یافت.

او در مبارزه پایانی برابر گادژی گادژیف از روسیه با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب شد و به مدال نقره این رقابت‌ها بسنده کرد.

محبوب‌بشری در فینال به مصاف صوفیا بروتسلوآ از قزاقستان رفت و با نتیجه یک بر صفر مغلوب حریف خود شد تا مدال نقره وزن مثبت ۶۸ کیلوگرم را از آن خود کند.

او تا پیش از رسیدن به فینال نماینده بلاروس و سه کاراته‌کای کشور میزبان را شکست داد و جواز حضور در دیدار پایانی را کسب کرد.

محمود نعمتی، آخرین نماینده تیم ملی کاراته ایران در مسابقات جایزه بزرگ روسیه با کسب مدال نقره وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد. نعمتی برای رسیدن به دیدار فینال با غلبه بر دو نماینده کشور میزبان و کاراته‌کا‌هایی از فرانسه، بلاروس و ونزوئلا جواز حضور در مبارزه پایانی را کسب کرد.

او در دیدار فینال به مصاف آنس بوستانزیچ از بوسنی رفت و با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب حریف خود شد تا به مدال نقره وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم مسابقات جایزه بزرگ روسیه دست یابد.

در کاتای انفرادی علی زند و در مسابقه فینال به مصاف ایوان مونته‌نگرو از اسپانیا رفت و با نتیجه ۴ بر یک مغلوب حریف خود شد تا عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره کاتای انفرادی مسابقات جایزه بزرگ روسیه را از آن خود کند.

او تا پیش از رسیدن به فینال این رقابت‌ها حریفانی از کشور‌های پاکستان، روسیه، بلاروس، امارات و اندونزی را شکست داد و جواز حضور در دیدار پایانی را کسب کرد.

در کاتای انفرادی فاطمه صادقی پس از برتری مقابل نمایندگان روسیه، بلاروس و روسیه، به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله برابر سپیده امینی شکست خورد و راهی دیدار رده‌بندی شد. صادقی در این دیدار به مصاف رامیتار ترانانون از تایلند رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید تا نخستین مدال برنز خود را به دست آورد.

ملیکا عزتی نیز در کاتای انفرادی با کسب پیروزی مقابل نمایندگان تایلند، روسیه و بلاروس به نیمه‌نهایی صعود کرد، اما در این مرحله مغلوب نماینده اسپانیا شد. عزتی در دیدار رده‌بندی برابر سوتلانا آرخیپوآ از روسیه قرار گرفت و با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رسید تا دومین مدال برنز کاتای انفرادی بانوان ایران را کسب کند.

در دیدار رده بندی وزن منهای ۵۰ کیلوگرم، معصومه محسنیان با غلبه بر ستاره زارعی دیگر نماینده کشورمان مدال برنز این وزن را کسب کرد. دیگر مدال برنز این وزن را هم یلدا نقی بیرانوند کسب کرد. محسنیان در مبارزه رده بندی با نتیجه ۶ بر ۳ ستاره زارعی را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

او پیش از رسیدن به مسابقه رده بندی حریفانی از اردن و دو نماینده میزبان را شکست داده بود و برابر نماینده قزاقستان شکست خورد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

همچنین در دیگر مبارزه رده بندی این وزن یلدا نقی‌بیرانوند نماینده کشورمان به مصاف رده بندی کامیلا گاریپوآ از روسیه رفت و ۸ بر صفر پیروز شد و برنز گرفت.

او پس از تساوی ۷ بر ۷ مقابل نماینده ازبکستان با رأی داوران نتیجه را واگذار کرد و به جدول شانس مجدد رفت. او در این مرحله با پیروزی مقابل گاریپوآ از روسیه به دیدار رده‌بندی رسید.

در وزن ۶۸- کیلوگرم بانوان، مبینا حیدری پس از عبور از مرحله گروهی و صعود به مرحله حذفی، در دیدار یک‌چهارم نهایی مقابل نماینده روسیه به برتری رسید و راهی نیمه‌نهایی شد.

نماینده کشورمان در این مرحله برابر کاراته‌کای اندونزی شکست خورد تا برای کسب مدال برنز به مصاف فریال عبدالعزیز از مصر برود.

حیدری در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۵ بر ۳ حریف مصری خود را شکست داد و صاحب مدال برنز شد.

در وزن منهای ۸۴ کیلوگرم علی‌اصغر آسیابری پس از کسب دو پیروزی مقابل نمایندگان کشور میزبان، در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر دیگر نماینده روسیه شکست خورد، اما با صعود حریفش به فینال به جدول شانس مجدد راه یافت.

آسیابری در این مرحله با غلبه بر کاراته‌کایی از مونته‌نگرو به دیدار رده‌بندی رسید و در این مبارزه برابر سورن کوزاکین از ارمنستان با نتیجه ۶ بر ۵ به پیروزی دست یافت و مدال برنز را از آن خود کرد.

در وزن منهای ۸۴+ کیلوگرم، مهدی عاشوری پس از کسب پیروزی مقابل نمایندگان فرانسه، روسیه و بحرین، در دیدار یک‌چهارم نهایی برابر آنس بوستانزیچ از بوسنی شکست خورد.

با صعود این حریف به فینال، عاشوری به جدول شانس مجدد راه یافت و با شکست نماینده روسیه، جواز حضور در دیدار رده‌بندی را کسب کرد. وی در این مبارزه به مصاف ماکار گولوین از روسیه رفت و با نتیجه ۵ بر ۳ به برتری رسید تا صاحب مدال برنز شود.

در وزن ۶۱- کیلوگرم، مهرنگار احمدی با شکست ۶ بر صفر برابر نماینده قزاقستان در دیدار رده بندی مدال برنز این مسابقات را از دست داد.