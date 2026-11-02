فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی گیلان از اجرای عملیات رفع تصرف از ۲۶ هکتار از اراضی ساحلی محدوده نوار ۶۰ متری ساحل شهرستان رشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان – سرهنگ کیوان بخشی‌نژاد، فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با تصرفات اراضی ساحلی، اقدامات حفاظتی و پیشگیری از وقوع جرم و به استناد ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، عملیات رفع تصرف از اراضی ملی در مناطق ساحلی حاجی‌بکنده، خشک‌اسطلخ و چونچنان با دستور مقام محترم قضایی به اجرا درآمد.

او افزود: در جریان این عملیات، پس از شناسایی و بررسی کارشناسی و احراز ملی بودن اراضی، نسبت به رفع تصرف، خلع ید متجاوزان و جمع‌آوری مستحدثات غیرمجاز در مجموع ۲۶۰ هزار مترمربع از اراضی ساحلی اقدام شد و عرصه‌های موردنظر به وضعیت اولیه و مالکیت دولت بازگردانده شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان با اشاره به گستردگی این عملیات تصریح کرد: این اقدام با همکاری و مشارکت نیرو‌های نظامی و انتظامی استان و شهرستان، مرزبانی، یگان حفاظت محیط زیست، ادارات برق و گاز، آتش‌نشانی، اورژانس و عوامل اجرایی شهرستان‌های خشکبیجار و لشت‌نشا و همچنین با حضور مسئولان و نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان‌های رشت، فومن، صومعه‌سرا، رودبار، خمام و فرماندهی یگان حفاظت غرب گیلان انجام شد. در این عملیات دو دستگاه لودر نیز به‌کارگیری شد.

سرهنگ بخشی‌نژاد با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی ملی و نوار ساحلی استان گفت: اراضی ساحلی از سرمایه‌های ارزشمند ملی و متعلق به عموم مردم هستند و هیچ‌گونه تعرض، تصرف یا ساخت‌وساز غیرمجاز در این عرصه‌ها قابل چشم‌پوشی نیست.

او ضمن قدردانی از همکاری مقام قضایی و تمامی دستگاه‌های نظامی، انتظامی، خدمات‌رسان و عوامل اجرایی مشارکت‌کننده در این عملیات افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی استان گیلان با جدیت و در چارچوب قانون، برخورد با متصرفان اراضی ملی را ادامه خواهد داد و صیانت از انفال، حفظ حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی را از اولویت‌های اصلی مأموریت خود می‌داند.

منبع: روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان

برچسب ها: رفع تصرف ، اراضی ساحلی
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