مقام‌های آمریکایی از طرحی برای ازسرگیری انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق خطوط لوله اوکراین با هدف دستیابی به آتش‌بس در حوزه انرژی حمایت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد واشنگتن از طرحی برای ازسرگیری فروش گاز طبیعی روسیه به اروپا از طریق خطوط لوله عبوری از اوکراین حمایت می‌کند.

این ابتکار از سوی جرد کوشنر و استیو ویتکاف، نمایندگان آمریکا در جریان سفر‌های اخیر آنها مطرح شده و بر اساس آن، گاز روسیه از طریق یک واسطه آمریکایی به‌عنوان طرف ثالث به اروپا فروخته خواهد شد تا تحریم‌های کنونی اروپا دور زده شود.

به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، کاخ سفید پیشنهاد کرده است درآمد حاصل از فروش گاز روسیه در یک حساب امانی نزد طرف ثالث واریز شود تا کرملین نتواند از این منابع برای تأمین مالی نیرو‌های نظامی خود استفاده کند.

در ادامه گزارش، وال‌استریت ژورنال تأکید کرده است که این پیشنهاد با مخالفت جدی برخی کشور‌های اروپایی روبه‌رو است؛ زیرا اتحادیه اروپا بر اساس قوانین مصوب خود قصد دارد واردات گاز طبیعی روسیه را تا پایان سال ۲۰۲۷ به‌طور کامل متوقف کند.

به نوشته این روزنامه، مقام‌های آمریکایی امیدوارند کاهش ذخایر گاز اروپا و افزایش قیمت انرژی در آستانه زمستان، موضع کشور‌های اروپایی را در برابر ازسرگیری واردات گاز روسیه تغییر دهد.

همچنین واشنگتن ازسرگیری فعالیت خط لوله نورد استریم را به‌عنوان بخشی از یک توافق گسترده‌تر برای حل‌وفصل جنگ اوکراین و کاهش تنش میان روسیه و متحدان اروپایی آمریکا بررسی می‌کند.

منبع: وال‌استریت ژورنال

برچسب ها: گاز اروپا ، جنگ اوکراین
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