باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محمد حسین بابایی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم که با حضور مدیران و مسئولین طرح و برنامه جهاد کشاورزی شهرستان ها، نمایندگان اداره کل امور مالیاتی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد، با اشاره به ابلاغ اعتبار ۵۶.۹ میلیارد تومانی به این سازمان، گفت: این مبلغ با هدف تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و اولویت‌دار حوزه آبی کشاورزی تخصیص یافته است.

او افزود: در این طرح، مودیان مشمول تبصره ۱۰۰ می‌توانند با انتخاب پروژه‌های منتخب از فهرست موجود، در مسیر توسعه زیرساخت‌های آبی استان مشارکت کنند.

بابایی در ادامه با تبیین جزئیات توزیع این اعتبار، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تمرکز اصلی این طرح بر استان مازندران و شهرستان‌های دارای نیاز مبرم به توسعه زیرساخت‌های آبی است که ۱۳ شهرستان سهم‌های مشخصی برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار دریافت خواهند کرد.

او با اشاره به سازوکار اجرایی این طرح، افزود: فرآیند انتخاب پروژه توسط مودیان در سامانه مربوطه ثبت می‌شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان همچنین با اشاره به اینکه مهلت پذیرش و پرداخت مالیات مقطوع تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است، گفت: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، گامی نو در راستای شفاف‌سازی مسیر هزینه‌کرد منابع مالی و جلب مشارکت مستقیم مودیان در توسعه بخش کشاورزی است و با این رویکرد نه تنها به تسریع در اجرای پروژه‌های حیاتی تأمین آب کمک می‌کند، بلکه با تمرکز بر پروژه‌های با بازگشت سرمایه سریع و اولویت‌دار، نقش مهمی در حمایت از بخش کشاورزی و تقویت اقتصاد مقاومتی ایفا خواهد کرد.