باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - ناصر حسینی، مدیرعامل شرکت گاز استان البرز، با حضور در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» با محوریت بررسی چالش ناترازی گاز و راهکارهای بهینه‌سازی مصرف، زوایای نگران‌کننده وضعیت انرژی کشور را تشریح کرد.

وی با اشاره به سابقه ناترازی گاز در روزهای سرد سال گفت: در سال‌های گذشته ناترازی روزانه کشور در زمستان حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب بود که با اعمال محدودیت‌های مقطعی، به‌ویژه در بخش صنعت، از فصل سرما عبور می‌کردیم. اما پس از حادثه ۲۷ اسفند و حمله به تأسیسات تولید گاز کشور، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید روزانه متوقف شد؛ هرچند با تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران شرکت ملی گاز ایران، تاکنون حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن به چرخه تولید بازگشته است.

خروج ناترازی از حالت مزمن؛ هشدار تنش گازی در ۳ استان

حسینی با تأکید بر اینکه بحران ناترازی از یک مسئله مزمن به شرایطی بسیار جدی‌تر تبدیل شده است، هشدار داد: پیش‌بینی می‌شود اگر روند فعلی مصرف مدیریت نشود و مشترکان توصیه‌های صرفه‌جویی را جدی نگیرند، دست‌کم سه استان کشور در بخش خانگی با تنش گازی مواجه خواهند شد.

اقدامات پیشگیرانه و طرح‌های حمایتی شرکت گاز در البرز

مدیرعامل شرکت گاز البرز با تشریح اقدامات انجام‌شده برای کاهش اتلاف انرژی در استان اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ واحد موتورخانه در سطح استان بهینه‌سازی شده‌اند که این اقدام بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بهبود عملکرد و کاهش مصرف گاز را به همراه داشته است. علاوه بر این، طرح هوشمندسازی ۲۰۰ واحد موتورخانه نیز در دستور کار قرار دارد که نیمی از آن تاکنون اجرا شده است.

حسینی از اجرای طرح ملی تعویض بخاری‌های فرسوده خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی شده است تا **۱۸۰ هزار دستگاه بخاری با راندمان بالا به‌صورت رایگان** در اختیار مشترکان استان قرار گیرد و تجهیزات فرسوده و کم‌بازده به‌کل از چرخه مصرف خارج شوند. همچنین ۹ شرکت کارور انرژی در البرز فعال شده‌اند که علاوه بر آموزش‌های تخصصی به مشترکان، برای واحدهایی که پکیج آن‌ها در فضای باز نصب شده است، پوشش‌های عایقی رایگان فراهم می‌کنند. وی از دارندگان موتورخانه‌ها خواست برای بهره‌مندی از خدمات رایگان بهینه‌سازی، حتماً به سایت شرکت گاز استان مراجعه و ثبت‌نام کنند.

فرمول طلایی عبور از بحران: کاهش ۵ درصدی و رعایت دمای آسایش

مدیرعامل شرکت گاز البرز با تأکید بر اینکه کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی مصرف گاز خانگی با راهکارهای ساده و کم‌هزینه کاملاً امکان‌پذیر است، یادآور شد: این صرفه‌جویی نه‌تنها مانع از قطعی گاز می‌شود، بلکه پایداری جریان گاز برای بخش صنعت و تولید کشور را نیز تضمین می‌کند.

حسینی رعایت «دمای آسایش» را یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای مدیریت مصرف برشمرد و تأکید کرد: دمای استاندارد برای اتاق‌خواب بین ۱۸ تا ۲۰ درجه، اتاق‌نشیمن بین ۲۱ تا ۲۳ درجه و محیط کار بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد است. وی در پایان با اشاره به اینکه تأیید تأسیسات داخلی ساختمان‌ها بر عهده سازمان نظام مهندسی است، از شهروندان خواست با رعایت استانداردهای فنی، اصلاح الگوی مصرف و همراهی با برنامه‌های بهینه‌سازی، شرکت گاز را در صیانت از این سرمایه ملی یاری کنند.