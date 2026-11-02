باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فرمان پیشگاهی، کارشناس ارشد فنی و تأسیسات، با حضور در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» در رادیو البرز، با تشریح زوایای مختلف هدررفت انرژی در بخش گرمایش، راهکارهای عملی برای بهینه‌سازی مصرف گاز را ارائه داد.

وی با مقایسه بازدهی تجهیزات گرمایشی گفت: در حالی که راندمان موتورخانه‌های قدیمی در حدود ۶۰ درصد است، راندمان پکیج‌های نسل جدید بین ۹۳ تا ۹۷ درصد متغیر است که این فاصله معنادار، ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی سامانه‌های گرمایشی را دوچندان می‌کند.

راهکارهای ساده اما کلیدی برای مهار هدررفت انرژی

پیشگاهی با تأکید بر اینکه عایق‌کاری لوله‌های انتقال آب گرم از موتورخانه به ساختمان می‌تواند جلوی بخش عمده‌ای از اتلاف انرژی را بگیرد، اظهار کرد: عایق‌کردن پنجره‌ها، استفاده از شیشه‌های دوجداره، به‌کارگیری پوشش‌های عایق شفاف و جلوگیری از بازماندن درها، از جمله اقدامات مؤثر خانگی برای حفظ گرمای درون ساختمان است.

این کارشناس ارشد تأسیسات با اشاره به حجم بالای مصرف گاز در حوزه گرمایش کشور تصریح کرد: روشن گذاشتن سامانه‌های گرمایشی در ساختمان‌های خالی از سکنه، باغ‌ویلاها و اماکن تفریحی مصداق بارز اسراف انرژی است. حتی مصرف گاز شمعک وسایل گازسوز نیز در مقیاس کلان چشمگیر است و خوشبختانه امروزه در تجهیزات جدید، سامانه‌های پیشرفته جرقه‌زن جایگزین شمعک‌های دائمی شده‌اند.

مسئولیت اجتماعی در صیانت از منابع انرژی

پیشگاهی به مخاطبان رادیو البرز توصیه کرد: هنگام خروج از منزل یا در فضاهایی که نیازی به وسایل گرمایشی نیست، تجهیزات گازسوز غیرضروری حتماً خاموش شوند تا از مصرف بی‌دلیل گاز جلوگیری به عمل آید.

وی در پایان با تأکید بر اینکه بخش مهمی از کاهش مصرف انرژی با راهکارهای ساده و قابل‌اجرا در منازل میسر می‌شود، همکاری همه‌جانبه مردم، اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌های اجرایی را برای عبور موفق از چالش‌های انرژی ضروری خواند و یادآور شد: با رعایت اصول فنی و اصلاح رفتارهای مصرفی می‌توان نقش مؤثری در صیانت از منابع ملی ایفا کرد.