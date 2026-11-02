باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فضل‌الله هاشم‌نژاد، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز، با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» در سیمای استان، ضمن تشریح اهمیت آمادگی عمومی پیش از وقوع بحران، از ارائه دوره‌های رایگان حضوری و مجازی برای شهروندان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه جمعیت هلال‌احمر برنامه‌های آموزشی متنوعی را تدارک دیده است، اظهار کرد: علاقه‌مندان می‌توانند علاوه بر مراجعه حضوری به شعب هلال‌احمر، با مراجعه به مرکز آموزش‌های الکترونیکی این جمعیت به نشانی **learn.rcs.ir** به‌صورت رایگان آموزش ببینند و گواهی معتبر دریافت کنند. طبق آمار، تاکنون نزدیک به سه میلیون نفر در کشور از این دوره‌های مجازی بهره‌مند شده‌اند.

اقدامات کلیدی خانواده‌ها در پیش از بحران

هاشم‌نژاد شناخت نقاط امن خانه، تهیه کیف اضطراری، آشنایی با مسیرهای تخلیه، پناه‌گیری صحیح و برگزاری مانورهای خانوادگی را از مهم‌ترین اقداماتی برشمرد که خانواده‌ها باید به‌طور مستمر انجام دهند. وی تأکید کرد: در دقایق نخست وقوع حادثه، پیش از رسیدن نیروهای امدادی، آشنایی شهروندان با اقداماتی نظیر پانسمان، بانداژ، کنترل آسیب‌ها و انتقال صحیح مصدومان می‌تواند از تشدید جراحات جلوگیری کند.

درس‌های امدادی از جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان

معاون امداد و نجات هلال‌احمر البرز با اشاره به تجربیات ارزشمند به‌دست‌آمده از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، آموزش‌های تخصصی امدادگران با رویکردهای نوین تقویت شد که این آمادگی بالا در عملیات امدادرسانی جنگ رمضان، به‌ویژه در بخش آواربرداری و انتقال مصدومان، تأثیر چشمگیری داشت.

وی همچنین به نقش بی‌بدیل مشارکت مردمی در مدیریت بحران اشاره کرد و افزود: همکاری مردم در باز نگه داشتن مسیر خودروهای امدادی، دوری از مناطق عملیاتی و امدادرسانی بدون ایجاد ازدحام، نقش بسزایی در تسهیل عملیات داشت.

مبارزه با شایعات؛ سپر دوم بحران

هاشم‌نژاد در ادامه بر ضرورت مقابله با شایعات در زمان بحران تأکید کرد و گفت: دریافت اخبار صرفاً از منابع رسمی و پرهیز از بازنشر اطلاعات تأییدنشده، مانع شکل‌گیری بحران‌های ثانویه می‌شود و خوشبختانه شهروندان در جریان جنگ رمضان عملکرد بسیار مناسبی در این حوزه داشتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز در پایان از آحاد مردم دعوت کرد با شرکت در دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی، ضریب ایمنی خود و خانواده‌هایشان را بالا ببرند تا در زمان وقوع حوادث، در کنار نیروهای امدادی به مدیریت بهتر شرایط کمک کنند.