شبکه نمایش همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا فیلم سینمایی «سگ را بجنبان» را دوشنبه ۱۱ آبان ماه پخش می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سگ را بجنبان» به کارگردانی بری لوینسون  ساعت ۱۷ روی آنتن می رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: ۱۱ روز مانده به انتخابات آمریکا که یک دختر ۱۷ سال از گروه پیشاهنگانی که از کاخ سفید دیدن کرده اند مدعی می شود توسط شخص رئیس جمهور در دفترش مورد تعرض قرار گرفته است. همه رسانه‌ها این خبر را پخش کرده و مردم خواستار پاسخی روشن به این رسوایی اخلاقی هستند و…

داستین هافمن، رابرت دنیرو، آن هیچ، دنیس لری، ویلی نلسون، آندره‌آ مارتین، کیرستن دانست و جرج گینز در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

منبع: شبکه نمایش

برچسب ها: شبکه نمایش ، فیلم سینمایی
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