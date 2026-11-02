دام کلاهبرداران سایبری برای خریداران آنلاین در البرز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سرهنگ جلیلیان، رئیس پلیس فتا استان البرز، با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» در سیمای استان، ضمن هشدار جدی به شهروندان درباره ترفندهای جدید مجرمان سایبری در فضای مجازی، نکات کلیدی برای پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی را تشریح کرد.

وی با اشاره به روش‌های مختلف کلاهبرداری گفت: مجرمان سایبری با استفاده از مهندسی اجتماعی و ترفندهایی نظیر ارسال پیامک و لینک‌های آلوده یا معرفی خود به‌عنوان کارمند بانک و پشتیبان نرم‌افزارها، تلاش می‌کنند به اطلاعات بانکی شهروندان دسترسی پیدا کنند.

رئیس پلیس فتا البرز با تأکید بر اینکه حفظ رمز کارت بانکی به‌تنهایی برای امنیت حساب کافی نیست، افزود: شهروندان نباید تحت هیچ شرایطی رمز دوم، رمز پویا و اطلاعات درج‌شده روی کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار دهند. هیچ بانک، سازمان یا مؤسسه‌ای برای انجام امور بانکی، اطلاعات محرمانه کارت افراد را از طریق تماس تلفنی یا پیامک درخواست نمی‌کند و در صورت بروز هرگونه مشکل، باید از مسیرهای رسمی و حضوری اقدام شود.

خرید از شبکه‌های اجتماعی؛ خط قرمز کلاهبرداران

سرهنگ جلیلیان با هشدار درباره خرید از صفحات فروشگاهی در شبکه‌های اجتماعی تصریح کرد: هویت گردانندگان بسیاری از این صفحات نامشخص است و اعتبار آن‌ها به‌صورت رسمی ارزیابی نشده است؛ بنابراین خریداران باید پیش از اعتماد، سوابق فروشنده، نظرات مشتریان و نشانی معتبر فروشگاه را بررسی کنند.

وی «پرداخت در محل» را یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش خطر کلاهبرداری دانست و به شهروندان توصیه کرد در صورت خرید از صفحات اجتماعی، در صورت امکان هزینه کالا را پس از دریافت و بررسی آن پرداخت کنند.

تله درگاه‌های جعلی (فیشینگ)

این مقام انتظامی همچنین درباره خطرات درگاه‌های پرداخت تقلبی هشدار داد و گفت: کاربران باید پرداخت‌های اینترنتی را صرفاً از طریق درگاه معرفی‌شده در سایت اصلی فروشگاه انجام دهند و از کلیک کردن روی لینک‌های پرداختی که از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌شوند، اکیداً خودداری کنند.

وی با بیان اینکه درگاه‌های جعلی شباهت زیادی به درگاه‌های بانکی اصلی دارند، بر ضرورت بررسی دقیق نشانی اینترنتی (URL) و دامنه پرداخت تأکید کرد.

رئیس پلیس فتا البرز در پایان از شهروندان خواست هنگام انجام تراکنش‌های اینترنتی با دقت و بدون عجله عمل کنند و فریب پیام‌ها و پیشنهادهای وسوسه‌انگیز و هیجانی را نخورند.