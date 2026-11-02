باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریزاد اقبالی- بخش بین‌الملل المپیک فناوری ۲۰۲۶ با هدف گسترش مشارکت استعداد‌های خارجی و معرفی ظرفیت‌های علمی و فناورانه ایران، فعالیت‌های خود را در حوزه اطلاع‌رسانی، جذب متقاضیان بین‌المللی و تسهیل حضور آنان دنبال کرده است.

بر اساس آمار تجمیعی مرحله مقدماتی، در این دوره ۳ هزار و ۶۳۱ ثبت‌نام در بخش بین‌الملل از ۱۱۸ کشور به ثبت رسیده است. همچنین ثبت‌نام مقدماتی برای نخستین بار در هر شش حوزه المپیک فناوری انجام شده است.

تعداد ثبت‌نام‌های بین‌المللی این دوره در مقایسه با آمار هزار و ۸۳۲ نفری مرحله مقدماتی دوره گذشته، ۹۸٫۲ درصد افزایش یافته و تقریباً دو برابر شده است. همچنین تعداد کشور‌های مشارکت‌کننده از ۱۰۶ کشور در دوره قبل به ۱۱۸ کشور رسیده که بیانگر رشد ۱۱٫۳ درصدی گستره جغرافیایی متقاضیان است.

در مرحله نهایی رقابت‌های برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا نیز ۲۲ رقابت‌کننده از ۱۱ کشور هند، ترکمنستان، جمهوری چک، پاکستان، بلاروس، ویتنام، روسیه، جمهوری آذربایجان، عراق، لبنان و سوریه حضور دارند. رقابت‌کنندگان در این سه حوزه به‌صورت حضوری و آنلاین در مرحله فینال به رقابت می‌پردازند.

از دیگر برنامه‌های بخش بین‌الملل در این دوره، اجرای طرح «سفیران المپیک فناوری» با مشارکت ۱۳ سفیر از ۹ کشور است. این طرح با هدف توسعه شبکه ارتباطی رویداد در خارج از کشور و معرفی ظرفیت‌های آن در جوامع علمی و فناورانه بین‌المللی دنبال می‌شود.

بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌کنندگان دوره‌های گذشته و فعالان حوزه فناوری برای معرفی رقابت‌ها، جذب متقاضیان جدید، تولید و انتشار محتوای مرتبط و تسهیل ارتباط تیم‌های خارجی با دبیرخانه، از محور‌های اصلی طرح سفیران المپیک فناوری به شمار می‌رود.

همچنین با هدف آشنایی میهمانان خارجی با زیست‌بوم فناوری ایران، برنامه‌هایی فراتر از رقابت‌های اصلی برای آنان در نظر گرفته شده است. نشست معرفی پارک فناوری پردیس، بازدید از شرکت‌های فناور، آشنایی با سایر رقابت‌ها و ایستگاه کار و برگزاری تور تهران‌گردی از جمله این برنامه‌هاست.

این برنامه‌ها با هدف ایجاد فرصت تعامل مستقیم میهمانان خارجی با شرکت‌های فناور، متخصصان و ظرفیت‌های همکاری در پارک فناوری پردیس و آشنایی نزدیک‌تر آنان با توانمندی‌های علمی و فناورانه ایران طراحی شده‌اند.