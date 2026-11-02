باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - امیر آجرلو، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی شهر کرج، با حضور در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» با موضوع مدیریت مصرف گاز، به بررسی چالش‌ها و راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در لوازم خانگی پرداخت.

وی با اشاره به فاصله تجهیزات گازسوز با استانداردهای ایده‌آل مصرف گفت: برخلاف لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی و ظرفشویی که امروزه با رتبه‌های انرژی بسیار مناسب عرضه می‌شوند، تجهیزات گازسوز هنوز با شرایط مطلوب فاصله دارند؛ به طوری که بهترین بخاری‌های موجود در بازار عمدتاً دارای رتبه انرژی B هستند، هرچند برخی تولیدکنندگان داخلی اخیراً تولید بخاری‌های با رتبه انرژی A را نیز کلید زده‌اند.

ریشه بی‌توجهی به مصرف انرژی؛ ارزانی گاز در گذشته

آجرلو یکی از دلایل اصلی بی‌توجهی مصرف‌کنندگان به میزان مصرف انرژی تجهیزات گازسوز را پایین بودن هزینه گاز در سال‌های گذشته دانست و افزود: وقتی بهای انرژی ناچیز باشد، حساسیت خانوارها نسبت به میزان مصرف نیز کاهش می‌یابد.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی کرج با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در این حوزه اظهار کرد: همان‌طور که استفاده از کمربند ایمنی در خودرو به یک فرهنگ عمومی مبدل شده، مدیریت مصرف گاز نیز باید به یک رفتار روزمره و نهادینه‌شده در خانواده‌ها تبدیل شود.

وی از شهروندان خواست هنگام خرید آبگرمکن، پکیج، بخاری و اجاق گاز، حتماً برچسب و رتبه انرژی دستگاه را بررسی کنند و از فروشندگان بخواهند محصولات استاندارد و کم‌مصرف را به آن‌ها معرفی نمایند.

راهکارهای ساده خانگی و آمادگی اصناف برای آموزش

آجرلو رعایت نکات ساده‌ای چون استفاده از شعله متناسب با اندازه ظروف، خاموش کردن شعله‌های بدون‌استفاده و تنظیم صحیح شعله اجاق گاز را در کاهش چشمگیر مصرف مؤثر خواند و به طرح تعویض بخاری‌های فرسوده اشاره کرد: برخی تولیدکنندگان با همکاری شرکت گاز، طرح جایگزینی بخاری‌های فرسوده با نمونه‌های جدید و کم‌مصرف را آغاز کرده‌اند که فرصتی مغتنم برای خانوارهاست.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کرج در پایان با اشاره به ظرفیت حدود ۸۰۰ واحد صنفی تحت پوشش این اتحادیه تصریح کرد: آمادگی داریم با همکاری شرکت گاز استان، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای فروشندگان برگزار کنیم تا همکاران ما بتوانند به هنگام عرضه کالا، اطلاعات دقیق و کاربردی درباره تجهیزات کم‌مصرف در اختیار مشتریان قرار دهند تا اصلاح الگوی مصرف از اصناف تا خانه‌ها به بهترین شکل محقق شود.