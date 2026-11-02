باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش‌های رسانه‌ای جزئیات عملیات خروج فلاویو بولسونارو، نامزد ریاست جمهوری برزیل پس از شکست در انتخابات از این کشور و انتقال او به آمریکا را فاش کرده‌اند؛ عملیاتی که با وجود ممنوعیت قضایی خروج او از برزیل، با طراحی افسر سابق سازمان جاسوسی رژیم تروریستی اسرائیل موسوم به موساد و مشارکت چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، انجام شد.

بر اساس گزارش شبکه «سی‌ان‌ان برزیل» و اطلاعات به‌دست‌آمده از سوی نهاد‌های امنیتی برزیل، افسر سابق موساد که نامش فاش نشده و بعد‌ها تابعیت آمریکا را دریافت کرده است، روز ۱۹ اکتبر وارد برزیل شد.

این افسر از آنجا، همراهی بولسونارو را در مسیر زمینی از پایتخت برزیل، برازیلیا، به سمت مرز آرژانتین بر عهده گرفت.

بر اساس جزئیات تحقیقات، برای عبور از پل «تانکردو نوس» که شهر فوز دو ایگواسو در برزیل را به شهر پورتو ایگواسو در آرژانتین متصل می‌کند، از دو خودرو استفاده شد. تصاویر دوربین‌های مداربسته که شبکه سی‌ان‌ان به آنها استناد کرده است، حضور فلاویو بولسونارو و افسر موساد را در خودروی اول نشان می‌دهد؛ در حالی که همسر و دو دختر او با خودروی دوم از مرز عبور کردند.

پس از عبور از مرز، اعضای خانواده بولسونارو با یک فروند هواپیمای خصوصی از نوع «گلف‌استریم G۴۰۰» متعلق به شرکت هواپیمایی آرژانتینی «بایرس فلای» راهی آمریکا شدند.

این هواپیما برای سوخت‌گیری در اکوادور توقف کرد و سپس پرواز خود را به مقصد فرودگاه اوپا لوکا در نزدیکی شهر میامی، واقع در ایالت فلوریدا، ادامه داد.

در خصوص هزینه‌های این سفر، رئیس شرکت هواپیمایی مذکور به خبرگزاری فرانسه گفت هزینه پرواز انتقال خانواده بولسونارو به آمریکا از طریق یک واسطه و با استفاده از حساب بانکی آمریکایی پرداخت شده است.

نقش مشاوران ترامپ و میلی در سازمان‌دهی فرار بولسونارو

گزارش‌های رسانه‌ای از نقش چهره‌های نزدیک به دولت‌های واشنگتن و بوئنوس‌آیرس در سازمان‌دهی خروج بولسونارو از برزیل پرده برداشته‌اند.

روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد که جیسون میلر، مشاور دونالد ترامپ، در هماهنگی و تامین هواپیمای خصوصی برای انتقال این مقام برزیلی و خانواده‌اش به آمریکا نقش داشت.

روزنامه آرژانتینی «کلارین» نیز نوشت سانتیاگو کاپوتو، مشاور خاویر میلی، برای نظارت بر عملیات به منطقه مرزی رفت تا مانع ثبت و مستندسازی جزئیات آن شود.

در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، مشارکت مستقیم واشنگتن در هماهنگی‌های پیش از خروج بولسونارو از برزیل را رد کرد، اما ادعا کرد که دونالد ترامپ با ورود این سناتور به آمریکا موافقت کرده است. ترامپ نیز اعلام کرد فلاویو بولسونارو می‌تواند «هرچقدر که بخواهد» در خاک آمریکا بماند.

رئیس‌جمهور آمریکا این اظهارات را روز شنبه ۳۱ اکتبر، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در باشگاه مارالاگو در ایالت فلوریدا مطرح کرد. ترامپ همچنین گفت قصد ندارد با بولسونارو دیدار کند؛ سناتوری که پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل به آمریکا گریخته است.

واکنش دیپلماتیک برازیلیا و تلاش برای مسدودسازی دارایی‌های بولسونارو

افشای جزئیات خروج بولسونارو از برزیل، به تنش دیپلماتیک میان برازیلیا و بوئنوس‌آیرس منجر شد. وزارت خارجه برزیل در همین ارتباط نماینده آرژانتین را احضار کرد و خواستار توضیح درباره نقش دولت خاویر میلی در تسهیل خروج این سناتور از کشور شد.

در مقابل، وزیر خارجه آرژانتین دریافت هرگونه درخواست رسمی از سوی برزیل در این زمینه را تکذیب کرد.

این پرونده در شرایطی ابعاد حقوقی گسترده‌تری پیدا کرده است که الکساندر د مورائس، قاضی دیوان عالی برزیل، پیش‌تر حکمی مبنی بر ضبط گذرنامه‌های بولسونارو و ممنوعیت خروج او از کشور صادر کرده بود. این حکم در چارچوب تحقیقات مربوط به اتهامات پول‌شویی صادر شده است.

پلیس فدرال برزیل نیز اعلام کرد در بررسی‌های خود هیچ سابقه رسمی مبنی بر خروج این سناتور از یکی از گذرگاه‌های مرزی مجاز پیدا نکرده است؛ موضوعی که ابعاد و چگونگی اجرای عملیات خروج او از کشور را بیش از پیش زیر سوال برده است.

در سوی دیگر، ۲۵ نماینده حزب دموکرات آمریکا از دولت ترامپ خواستند درباره استفاده از منابع و امکانات دیپلماتیک آمریکا برای تسهیل فرار بولسونارو از برزیل و انتقال او به آمریکا توضیح دهد.

همزمان، پلیس فدرال برزیل در حال بررسی ارائه درخواست به دیوان عالی این کشور برای مسدودسازی دارایی‌ها و حساب‌های بانکی بولسونارو است؛ اقدامی که در چارچوب تحقیقات درباره چگونگی خروج او از کشور و اتهامات مالی مرتبط با وی دنبال می‌شود.

بولسونارو پس از ورود به شهر میامی آمریکا، خود را «رهبر قانونی» برزیل معرفی کرد و مدعی شد که لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور این کشور، و دیوان عالی برزیل یک «کودتای انتخاباتی» انجام داده‌اند.

بولسونارو در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل در برابر لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا شکست خورد. لولا با کسب ۵۱.۸ درصد آرا در برابر ۴۸.۲ درصد آرای رقیب خود به پیروزی رسید و اختلاف آرای دو نامزد از ۴.۴ میلیون رأی فراتر رفت.

منبع: المیادین