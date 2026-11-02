باشگاه خبرنگاران جوان- فرهاد قلی‌نژاد روز دوشنبه در بازدید روند اجرای عملیات برداشت سبز نیشکر در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی طرح سلمان فارسی اظهار کرد: خودداری از سوزاندن بقایای گیاهی در شرایط پایدار هوا و به‌ویژه هنگام بروز پدیده وارونگی دما، نقش موثری در کاهش انتشار آلاینده‌ها و بهبود کیفیت هوا دارد.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه برداشت سبز نیشکر بیان کرد: افزایش میزان برداشت محصول نیشکر به روش سبز و تکمیل فرآیند اجرای این شیوه برداشت، از اولویت‌های زیست‌محیطی استان خوزستان در راستای پیشگیری و کاهش آلودگی هوا به شمار می‌رود.

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در این بازدید میدانی، روند اجرای عملیات برداشت سبز، میزان تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه و اقدامات انجام‌شده برای کاهش سوزاندن بقایای گیاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت توسعه برداشت سبز، مدیریت اصولی بقایای گیاهی و رعایت الزامات و ملاحظات زیست‌محیطی در فرآیند برداشت نیشکر تاکید شد.

آتش زدن بقایای کشت در استان خوزستان به عنوان یکی از چالش‌های مهم زیست محیطی منطقه مطرح است که با وجود اجرای برنامه‌های ترویجی و تبیین مضرات، هنوز هم یکی از عوامل آلودگی محیط زیست محسوب می‌شود.

به گفته معاون هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خوزستان،حدود ۱.۶ درصد از عرصه‌های برداشت شده کشاورزی خوزستان سوزانده می‌شود.

خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.