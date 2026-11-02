مستند «پهپاد‌های ارتش» با روایتی از تاریخچه شکل‌گیری، توسعه توان پهپادی و دستاورد‌های عملیاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از شبکه خبر پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «پهپاد‌های ارتش» به همت واحد تأمین برنامه شبکه خبر و با همکاری گروه تلویزیونی ارتش جمهوری اسلامی ایران، آماده پخش شده است.

این مستند به بررسی تاریخچه شکل‌گیری و روند ایجاد و توسعه ساختار پهپادی در ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد و بخشی از توانمندی‌ها و پیشرفت‌های این نیرو در حوزه سامانه‌های نوین پهپادی و رزمی را به تصویر می‌کشد.

معرفی قابلیت‌های عملیاتی یگان‌های پهپادی ارتش و بازخوانی دستاورد‌ها و موفقیت‌های این یگان‌ها در جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، از دیگر محور‌های این مستند است.

مستند «پهپاد‌های ارتش» که در گروه تلویزیونی ارتش جمهوری اسلامی ایران تولید شده است، به همت واحد تأمین برنامه شبکه خبر، روز دوشنبه ساعت ۱۲:۱۰ از این شبکه روی آنتن خواهد رفت.

منبع: روابط عمومی معاونت سیاسی رسانه ملی

برچسب ها: شبکه خبر ، معاونت سیاسی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
ماشاءالله به همت رهبری فرمانده کل قوای رهبری شهید و دانشمندان مون از سلاحهای پیشرفته هیچ کم نداریم برای محافظت از کشور مان
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