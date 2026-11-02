باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - برداشت نوبرانه انار از باغ‌های دو هکتاری شهرستان ساوجبلاغ آغاز شد. این اقدام که با هدف توسعه محصولات باغی سازگار با اقلیم منطقه و مدیریت بهینه منابع آب صورت گرفته، نشان‌دهنده موفقیت الگوی جدید کشت در این شهرستان است.

رئیس جهاد کشاورزی ساوجبلاغ در این خصوص اعلام کرد که در حال حاضر حدود ۱۵ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت انار اختصاص یافته است. وی با اشاره به آغاز برداشت از باغ دو هکتاری جدید افزود: «پیش‌بینی می‌شود از این محصول در سطح مذکور، بیش از ۶۰ تن انار برداشت شود که نشان‌دهنده پتانسیل بالای این محصول در منطقه است.»

این مسئول محلی با تأکید بر سازگاری انار با شرایط اقلیمی و نیاز آبی کمتر نسبت به محصولات سنتی، آن را راهکاری هوشمندانه برای مقابله با چالش کم‌آبی دانست.

از سوی دیگر، معاون توسعه و باغبانی جهاد کشاورزی ساوجبلاغ با اشاره به حمایت‌های دولتی از کشاورزان، اعلام کرد که متقاضیان نوسازی باغات و جایگزینی درختان فرسوده می‌توانند از تسهیلات و یارانه‌های جهاد کشاورزی برای تهیه نهال‌های تأییدشده استفاده کنند. وی تأکید کرد که کارشناسان این مرکز، تمامی مراحل از انتخاب نهال تا مدیریت باغ را برای کشاورزان به صورت رایگان مدیریت و مشاوره خواهند داد.

شایان ذکر است که توسعه کشت انار در ساوجبلاغ، علاوه بر تأمین درآمد کشاورزان، بستری مناسب برای رونق صنایع تبدیلی و تولید فرآورده‌هایی نظیر کنسانتره و آب‌انار فراهم می‌کند که می‌تواند منجر به تقویت اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال در استان البرز شود.