شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در اجرای طرح جوانی جمعیت ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قانون جوانی جمعیت یا حمایت از جوانی جمعیت، قانونی است که بر اساس رشد جمعیت جوان کشورمان تصویب شد. یک جمعیت جوان و پویا نه تنها منبعی ارزشمند برای نیروی کار است، بلکه بستر مناسبی برای نوآوری، خلاقیت و رشد اقتصادی فراهم می‌آورد. بر این اساس دولت امتیاز‌های ویژه‌ای را برای خانواده‌هایی که بیش از دو فرزند دارند، تصویب کرد.

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سلام صبح بخیر، ما ساکن استان زنجان هستیم، دولت یک طرح جوانی جمعیت را برای خانواده‌هایی که از آبان ماه سال ۱۴۰۰ صاحب سه فرزند یا چهار فرزند هستند، تصویب کرد و زمین رایگان در اختیار این خانواده‌ها قرار دهند. برای افراد بیشتری هم دادند، ما هم تایید نهایی شدیم ولی الان دو سال است، امروز و فردا می‌کنند و نمی‌دانند، وقتی هم علت را جویا می‌شویم می‌گویند زمین نیست. اگر زمین بود اطلاع رسانی می‌کنیم، در صورتی که هم زمین هست. لطفا پیگیری کنید.