باشگاه خبرنگاران جوان - سعید مجیدی، مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیداری که با سیداحمد احمدی‌زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و همراهی مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس داشت، با بیان اینکه شیراز یکی از شهر‌های راه‌یافته به مرحله دوم ارزیابی برای انتخاب پایتخت نهج‌البلاغه کشور است، ابراز امیدواری کرد این شهر بتواند با همراهی فعالان قرآنی و همه مدیران دستگاه‌ها و نهاد‌های استانی، عنوان پایتخت نهج‌البلاغه را به دست آورد.

او با اشاره به فراخوان انتخاب پایتخت‌های قرآنی کشور بیان کرد: پس از انتشار فراخوان، استان‌ها و شهر‌های متقاضی، مستندات و پرونده‌های خود را ارائه کردند و در مرحله نخست، شاخص‌های اولیه از طریق خوداظهاری و بررسی مستندات ارزیابی شد که در نهایت هفت شهر توانستند به مرحله دوم راه پیدا کنند.

مجیدی گفت: در مرحله دوم، ارزیابی‌ها به‌صورت حضوری و از طریق بازدید‌های میدانی انجام می‌شود و گروه ارزیابی در استان فارس حضور دارد تا ظرفیت‌ها و برنامه‌های شیراز را بررسی کند.

مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: فرایند ارزیابی و داوری هنوز به پایان نرسیده است و امیدواریم در نهایت، بهترین شهر برای هر یک از این سه عنوان انتخاب شود.

تاکید بر حمایت از داشته‌های فرهنگی فارس

سیداحمد احمدی‌زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تاکید بر اینکه، این عنوان شایسته سومین حرم اهل البیت (ع) است، گفت: نیاز است تا توجه بیشتری برای پرداختن و حمایت از داشته‌های این استان فرهنگی لحاظ شود تا با همراهی و همدلی بتوانیم در راستای ترویج فرهنگ و گسترش معنویت قرآن و نهج البلاغه گام‌هایی اساسی برداریم.

جشنواره ملی شعر آیات و آزمون سراسری قرآن با مشارکت ۷ هزار نفری

مهدی رنجبر نیز در ادامه این نشست از برگزاری چهارمین جشنواره ملی شعر آیات در شیراز و مشارکت نزدیک به هفت هزار نفر در بیستمین آزمون سراسری قرآن کریم در این استان خبر داد و گفت: این رویداد‌ها در کنار معرفی شیراز به‌عنوان پایتخت نهج‌البلاغه کشور، از برنامه‌های مهم قرآنی و فرهنگی استان هستند.

او با اشاره به برگزاری چهارمین دوره جشنواره ملی شعر آیات در شیراز افزود: این جشنواره که در سال‌های گذشته به‌صورت سالانه در تهران برگزار می‌شد، امسال در شیراز برگزار خواهد شد و پوستر آن نیز رونمایی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به حضور چهره‌های شناخته‌شده شعر و هنر در این رویداد گفت: حجت‌الاسلام طبیب‌زاده که از شاعران و هنرمندان نامی است و همچنین محمدمهدی سیار، شاعر شناخته‌شده، از جمله ظرفیت‌های این جشنواره هستند و امیدواریم دستگاه‌های اجرایی در برگزاری آن همکاری و حمایت بیشتری داشته باشند.

رنجبر در ادامه به بیستمین آزمون سراسری قرآن کریم اشاره کرد و گفت: این آزمون که چندین سال متوقف شده بود، امسال با استقبال خوبی در فارس مواجه شده و نزدیک به هفت هزار نفر در آن ثبت‌نام و مشارکت کرده‌اند و با بیان اینکه این آزمون در ۳۱ حوزه امتحانی برگزار خواهد شد، ابراز امیدواری کرد: این رویداد نیز با مشارکت دستگاه‌های مرتبط به‌شایستگی برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در پایان سخنانش به موضوع معرفی شیراز به‌عنوان پایتخت نهج‌البلاغه کشور اشاره کرد و از حضور مدیرکل ترویج و تبلیغ معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این استان برای پرداختن به این موضوع خبر داد.

منبع: ارشاد فارس