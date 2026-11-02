فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در نشست برنامه ریزی حوزه انتظامی جنوب استان کرمان، این اقدام شایسته را پاسخی به عزتمندی و همراهی مردم انقلابی این حوزه استان برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار احمدرضا رادان با اشاره به وسعت و موقعیت خاص استان پهناور کرمان گفت: برای راه اندازی این فرماندهی علاوه بر تحقق پیگیری‌ها و درخواست‌های مردمی و همراهی مسولان و نمایندگان محترم مجلس، تایید شهید باقری رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح را هم داشتیم.

سردار رادان بیان داشت: این راه اندازی به رغم همزمانی با شرایط جنگ به سبب احترام به مردم انقلابی جنوب استان کرمان انجام گرفت و علاوه بر استقرار پلیس‌های آگاهی، راهنمایی و رانندگی، فتا، امنیت اقتصادی و دیگر رده‌های تخصصی و پشتیبانی، واحد‌های صدور گذرنامه، گواهینامه و شماره گذاری هم ایجاد می‌گردد تا از حجم تردد و مراجعات اهالی به مرکز استان کاسته شود.

فرمانده کل انتظامی کشور همچنین بر آمادگی عملیاتی مجموعه انتظامی در زمان چند جنگ تحمیلی اخیر برابر عنایات رهبری عزیز تاکید و بیان داشت: اگر دشمن دچار خطای محاسباتی شود با سطح بالایی از شکستی تلخ مواجه خواهد شد که در این رابطه به مردم آمریکا هم توصیه می‌شود پای افرادی که با توهم رفتار می‌کنند را از زندگی و سرنوشت خود کوتاه کنند.

برچسب ها: نیروی انتظامی ، کرمان
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