باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست خبری شصت و چهارمین سال جایزه البرز صبح امروز برگزار شد.

حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز در این نشست، با تأکید بر اینکه این رویداد را نباید صرفاً یک جایزه نقدی یا مراسم تقدیر ارزیابی کرد، گفت: جایزه البرز تلاشی برای پیوند دادن علم و استعداد با مسئولیت اجتماعی و پیشرفت کشور عزیزمان ایران است و به فناوران نخبگانی که نام ایران را در عرصه‌های جهانی سربلند کرده‌اند، ادای احترام می‌کند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با اشاره به شهرت این رویداد به عنوان «نوبل ایرانی» و باسابقه‌ترین جایزه علمی کشور، افزود: بنیاد فرهنگی البرز در طول دهه‌ها فعالیت، شیوه‌های گوناگونی را برای اجرای نیت واقف به کار بسته است؛ از پرداخت تسهیلات تحصیلی و اشتغال در قالب وام‌های شرافتی در سال‌های نخست گرفته تا اعطای جوایز حسن تحصیل و جایزه البرز.

کارنامه درخشان موقوفه علمی البرز و استقلال هویت آن

ارشدی با برشمردن آماری از خدمات این بنیاد تصریح کرد: مطابق سوابق رسمی، از آغاز تأسیس تاکنون بیش از ۳۰۰۰ دانشجو از تسهیلات وام بهره‌مند شده و بیش از ۴هزار ۶۵۰ نفر جایزه حسن تحصیل دریافت کرده‌اند.

وی افزود: همچنین در دهه‌های اخیر و تا پایان سال ۱۴۰۴، با برگزاری ۲۴ همایش ملی و استانی، از ۱۸۹۶ نفر از دانشمندان، مخترعان، دانشجویان، حوزویان و دانش‌آموزان برتر کشور تجلیل شده است.

وی یکی از ویژگی‌های بارز بنیاد فرهنگی البرز را استقلال هویت و اتکای کامل به سنت حسنه وقف دانست و گفت: زنده‌یاد حسینعلی البرز در وقف‌نامه بنیاد صراحتاً ذکر کرده است که این مجموعه از دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی منع شده و عواید آن صرفاً از محل درآمدهای دارایی‌های خود واقف در مسیر اجرای نیت ایشان هزینه می‌شود؛ بنابراین اقدام ایشان یک کمک مقطعی نبود، بلکه سازوکاری برای استمرار حمایت از سرمایه انسانی نخبه در نسل‌های متوالی است.

پیوند نسل‌ها؛ از برگزیدگان دهه ۱۳۴۴ تا نخبگان ۱۴۰۵

مدیرعامل بنیاد البرز با اشاره به رویکرد این نهاد در پیوند میان نسل‌های مختلف برگزیدگان بیان کرد: «ارزش‌های حمایت از استعدادها تنها در نتایج کوتاه‌مدت خلاصه نمی‌شود، بلکه آثار آن دهه‌ها بعد آشکار می‌گردد. نمونه بارز آن در همایش نخبگانی شهریورماه امسال در دانشگاه شهید بهشتی دیده شد که علاوه بر تجلیل از نخبگان جدید، از سه تن از برگزیدگان پیشین بنیاد در سال‌های ۱۳۴۴، ۱۳۴۹ و ۱۳۵۳ (آقای دکتر توسلی، خانم دکتر ناظری و آقای دکتر رضا فرجی‌دانا) تقدیر به عمل آمد.

وی افزود: در همایش ملی جایزه البرز دانش‌آموزی نیز جمعی از برگزیدگان دهه‌های گذشته در کنار نوجوانان برگزیده سال ۱۴۰۵ حضور خواهند داشت تا این پیوند میان گذشته، حال و آینده علم در ایران بیش از پیش تجلی یابد.

تشریح مأموریت‌های سالانه بنیاد فرهنگی البرز

ارشدی با تشریح مأموریت‌های این بنیاد یادآور شد: بنیاد فرهنگی البرز سالانه دو رویداد ملی برگزار می‌کند؛ نخست "جایزه البرز نخبگانی" در نیمه اردیبهشت‌ماه با هدف تجلیل از دانشمندان، دانشجویان، مخترعان، حوزویان و فناوران برتر کشور، و دوم "جایزه البرز دانش‌آموزی" در نیمه آبان‌ماه به منظور شناسایی و تقدیر از نوجوانان مستعدی که در ابتدای مسیر رشد علمی و حرفه‌ای خود قرار دارند.

انطباق شاخص‌های جایزه البرز با ساحت‌های شش‌گانه سند تحول بنیادین

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با تاکید بر تحولات صورت‌گرفته در طراحی و به‌روزرسانی شاخص‌های فراخوان سال جاری گفت: «یکی از مهم‌ترین موضوعات، انطباق شاخص‌ها با ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (شامل ساحت‌های اعتقادی، عبادی و اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیبایی‌شناختی و هنری، اقتصادی و حرفه‌ای، و علمی و فناورانه) بود تا دانش‌آموز بتواند پیوند خود را با این سند تحولی برقرار کند.

وی افزود: تعلیم و تربیت در این سند صرفاً به آموزش دروس و کسب نمرات بالا محدود نشده، بلکه جامعه برای پیشرفت خود در کنار دانش و توانمندی علمی، باید به خلاقیت، اخلاق، مسئولیت‌پذیری، مهارت و توانایی حل مسئله نیز بپردازد.

۷ حوزه اصلی ارزیابی و امتیازدهی در جایزه البرز دانش‌آموزی

ارشدی سرفصل‌های امتیازآور و ارزیابی دانش‌آموزان در جایزه البرز را شامل ۷ حوزه اصلی دانست و تصریح کرد:

1. سوابق تحصیلی

2. دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناورانه (شامل المپیادها، پژوهش‌های اصیل، نوآوری، اختراع و فناوری)

3. فعالیت‌های قرآنی و معارف اسلامی

4. دستاوردهای ادبی

5. فعالیت‌های هنری

6. موفقیت‌های اجتماعی و ورزشی

7. مهارت‌های حرفه‌ای و کارآفرینی

وی با بیان اینکه نگاه جامع‌نگر بنیاد به معنای الزام دانش‌آموز به کسب مدال در همه ساحت‌ها نیست، خاطرنشان کرد: «هدف جایزه البرز این است که توانمندی‌های گوناگون را متناسب با شاخص‌های مصوب ببیند و موفقیت افراد تنها به معدل تحصیلی‌شان محدود نشود.

اعتباربخشی به رویدادها و رقابت‌های علمی معتبر

مدیرعامل بنیاد البرز با اشاره به توجه ویژه به موفقیت دانش‌آموزان در رویدادهای اصلی علمی کشور و مسابقات معتبر دانش‌آموزی گفت: دستاوردهای دارندگان مدال‌های المپیادهای علمی کشوری و جهانی، برگزیدگان جشنواره‌های جوان و نوجوان خوارزمی، جشنواره پژوهش دانش‌آموزی و دیگر رقابت‌های معتبر مورد تایید وزارت آموزش و پرورش در چارچوب شاخص‌ها ارزیابی می‌شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه این دستاوردهای ارزشمند حاصل سال‌ها تلاش و پژوهش است، در ارزیابی‌ها بین سطح مسابقه، اعتبار برگزارکننده، جایگاه رتبه کسب‌شده و کیفیت واقعی دستاورد تناسب برقرار می‌شود و صرف درج عنوان بین‌المللی در گواهی، به معنای هم‌سطح بودن آن با یک المپیاد رسمی جهانی از نظر دبیرخانه نخواهد بود.

ثبت‌نام الکترونیک از طریق «مای‌مدیا» و انعقاد تفاهم‌نامه ۴ ساله با آموزش و پرورش

ارشدی درباره روند ثبت‌نام و داوری اظهار داشت: «ثبت‌نام دانش‌آموزان امسال نیز همچون سال گذشته از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش (سامانه مای‌مدیا) از اول تا ۳۱ شهریورماه انجام شد و دانش‌آموزان واجد شرایط پس از مطالعه شیوه‌نامه، اطلاعات و مدارک خود را بارگذاری کردند.

وی از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری ۴ ساله بین بنیاد فرهنگی البرز و وزارت آموزش و پرورش خبر داد و افزود: این تفاهم‌نامه چارچوبی منسجم‌تر و بلندمدت‌تر برای شناسایی و معرفی جایزه البرز فراهم کرده و وزارت آموزش و پرورش نیز با ابلاغ دستورالعمل مربوطه به ادارات کل استان‌ها، زمینه اطلاع‌رسانی سراسری را فراهم آورد.

وی افزود: در حالی که سال گذشته ۲۲۹۱ دانش‌آموز در این فراخوان ثبت‌نام کرده بودند، امسال این تعداد با افزایشی بالغ بر ۷۵۰۰ نفر و رشد حدود ۳۲۷ درصدی به ۹۷۹۲ نفر رسید؛ یعنی بیش از ۴ برابر سال گذشته متقاضی داشتیم.

مشارکت ۶۷ درصدی دختران و حضور دانش‌آموزان از تمام ۳۱ استان کشور

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با اشاره به ترکیب جنسیتی ثبت‌نام‌کنندگان افزود: «از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان امسال، ۶۵۵۸ نفر معادل حدود ۶۷ درصد را دختران و ۳۲۳۴ نفر معادل حدود ۳۳ درصد را پسران تشکیل می‌دهند.

وی یکی از ویژگی‌های ارزشمند فراخوان امسال را گستره جغرافیایی مشارکت دانست و تصریح کرد: «بر اساس آمار دبیرخانه، ثبت‌نام‌ها از هر ۳۱ استان کشور در سامانه ثبت شده است؛ این موضوع نشان می‌دهد که جایزه البرز تنها به چند مرکز علمی محدود نبوده و دانش‌آموزان مناطق گوناگون کشور با آن ارتباط برقرار کرده‌اند.»

پیشتازی استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در آمار ثبت‌نام

ارشدی درباره آمار تفکیکی استان‌ها گفت: «در تعداد مطلق ثبت‌نام‌ها، با تجمیع آمار استان تهران (متشکل از دو اداره‌کل شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران) با ۱۶۱۳ نفر در رتبه نخست قرار گرفت؛ پس از آن استان‌های اصفهان با ۱۲۰۷ نفر، خراسان رضوی با ۱۰۰۲ نفر، فارس با ۵۱۱ نفر و البرز با ۴۹۷ نفر بیشترین مشارکت‌کنندگان را به خود اختصاص دادند و در مجموع، این پنج استان تقریبا نیمی از ثبت‌نامی‌های امسال را به خود جای دادند.»

وی یادآور شد: «همچنین استان‌هایی مانند خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و ایلام نیز مشارکت فعالی داشتند؛ البته صرف تعداد ثبت‌نام‌ها بدون در نظر گرفتن جمعیت دانش‌آموزی هر استان معیار کافی نیست، اما آنچه برای بنیاد اهمیت دارد فراهم بودن فرصت اطلاع‌رسانی و حضور دانش‌آموزان واجد شرایط در سراسر کشور است.

سهم مدارس مختلف از برگزیدگان نهایی

مدیرعامل بنیاد البرز با اشاره به اینکه پس از مراحل پالایش و داوری، آمار برندگان نهایی اعلام خواهد شد، بیان کرد: «با توجه به مأموریت مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) در حوزه علمی، تقریباً بالغ بر ۸۰ درصد منتخبین نهایی از این مدارس هستند، اما در میان برگزیدگان از مدارس سمپاد، نمونه دولتی، دولتی و حتی مدارس شهرهای کمتربرخوردار نیز حضور دارند که در روز مراسم معرفی خواهند شد

شرط معدل ۱۹ و محدودیت مدارک به ۳ سال اخیر

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با تاکید بر معیارهای سخت‌گیرانه ورود به این فرایند افزود: «برخورداری از معدل حداقل ۱۹ در پایه‌های تحصیلی دوره متوسطه، شرط اصلی ورود به مرحله ثبت‌نام است. طی همکاری دوطرفه با وزارت آموزش‌وپرورش و استفاده از سامانه «مای‌مدیا»، پنل ثبت‌نام صرفاً برای دانش‌آموزانی که این شرط معدل را داشته باشند فعال می‌شود.»

وی تصریح کرد: «در ارزیابی تخصصی، کیفیت و اعتبار دستاوردها، سطح مسابقات و مرجع صادرکننده گواهی بررسی می‌شود؛ علاوه بر این، یکی از قوانین مهم ما این است که تنها مدارک مربوط به ۳ سال اخیر هر دوره مبنای امتیازدهی قرار می‌گیرد (برای مثال دانش‌آموز پایه نهم فقط مدارک پایه‌های هفتم و هشتم، و دانش‌آموز پایه دوازدهم فقط مدارک دهم تا دوازدهم را ارسال می‌کند) و افتخارات پیشین در مقاطع پایین‌تر امتیازآور نخواهند بود.»

اعلام اسامی ۵۴ برگزیده نهایی در ۶۴مین سال فعالیت جایزه البرز

ارشدی با تقدیر از تلاش شبانه‌روزی دبیرخانه علمی و هیئت داوران در طول ماه مهر برای بررسی پرونده‌ها گفت: «مطابق قاعده به مناسبت شصت‌وچهارمین سال فعالیت بنیاد البرز، ظرفیت تجلیل از ۶۴ نفر از دانش‌آموزان برتر کشور (۳۲ نفر در متوسطه اول و ۳۲ نفر در متوسطه دوم) پیش‌بینی شده بود که در نهایت پس از اتمام داوری‌ها، ۵۴ دانش‌آموز به عنوان برگزیده نهایی معرفی شدند.»

وی در خصوص جزئیات سهمیه‌ها و مقاطع تحصیلی بیان کرد: «در دوره متوسطه اول ۲۶ نفر و در دوره متوسطه دوم ۲۸ نفر برگزیده شدند و ۱۰ ظرفیت (۶ ظرفیت در متوسطه اول و ۴ ظرفیت در متوسطه دوم) به دلیل عدم احراز حد نصاب امتیازی مصوب توسط متقاضیان تکمیل نشد؛ چرا که بنیاد معتقد است اعتبار علمی و شایستگی برگزیدگان بر تکمیل عددی سهمیه‌ها مقدم است و هرگز معیارهای داوری برای پر کردن ظرفیت‌ها کاهش نمی‌یابد.»

ترکیب آماری برگزیدگان نهایی جایزه البرز ۱۴۰۵

مدیرعامل بنیاد البرز با ارائه آمار تفکیکی برگزیدگان افزود:

• ترکیب جنسیتی کلی: ۳۱ نفر دختر (۵۷ درصد) و ۲۳ نفر پسر (۴۳ درصد).

• متوسطه اول (۲۶ برگزیده): ۱۷ دختر و ۹ پسر.

• متوسطه دوم (۲۸ برگزیده): ۱۴ دختر و ۱۴ پسر (به صورت مساوی).

• تفکیک رشته‌های متوسطه دوم: در رشته‌های ریاضی‌فیزیک و علوم تجربی تمام ۸ سهمیه تکمیل شد؛ در علوم انسانی و معارف اسلامی ۷ نفر (یک نفر کمتر از سهمیه) و در شاخه کاردانش ۵ نفر برنده اعلام شدند و ۳ سهمیه تکمیل نشد.

ارشدی با قدردانی از تلاش تمامی دانش‌آموزان مستعدی که به دلیل رقابت فشرده موفق به کسب جایزه نشدند، اظهار داشت: «دریافت نکردن جایزه به معنای نداشتن شایستگی نیست و چه بسا برخی از این عزیزان در آینده از دانشمندان و فناوران اثرگذار کشور خواهند بود.

تصویر روشنی از تنوع نخبگانی؛ از مدال‌آوران جهانی تا تیم ملی مهارت

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با اشاره به بررسی رزومه‌های ۵۴ برگزیده نهایی گفت: «در میان برگزیدگان دوره متوسطه دوم، دارندگان مدال‌های رنگین المپیادهای علمی جهانی در رشته‌هایی نظیر زیست‌شناسی، ریاضی و هوش مصنوعی به همراه پژوهشگران برتر حضور دارند؛ همچنین راه‌یابی برخی نوجوانان به تیم ملی مهارت ایران و درخشش در حوزه‌های اختراعات، رباتیک، امنیت سایبری، فناوری زیستی، پژوهش‌های فضایی، برنامه‌نویسی و فعالیت‌های هنری و ورزشی، نشان‌دهنده تنوع کم‌نظیر استعدادهای امسال است.»

وی با تاکید بر نقش خانواده‌ها و معلمان در این موفقیت‌ها افزود: «جایزه البرز صرفاً یک مراسم سالانه برای اهدای تندیس نیست، بلکه فرصتی برای الگوسازی، امیدآفرینی و ترویج فرهنگ «وقف علمی» است تا دانش‌آموزان درک کنند استعدادهایشان برای جامعه ارزشمند است.»

جزئیات برگزاری آیین ملی جایزه البرز ۱۴۰۵

ارشدی درباره جزئیات مراسم تقدیر از برگزیدگان تصریح کرد:

• زمان و مکان: روز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح در سالن بین‌المللی تهران (به مدت سه ساعت).

• میهمانان ویژه: هماهنگی برای حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، وزیر آموزش‌وپرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونان وزرا و دکتر یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان انجام شده است.

• ویژه‌برنامه‌ها: معرفی اختصاصی سوابق و افتخارات برگزیدگان و حضور برگزیدگان دانش‌آموزی دهه‌های ۵۰ شمسی به عنوان نماد پیوند تاریخی نسل‌های مختلف جایزه البرز.

• جوایز: به هر یک از برگزیدگان، تندیس ویژه جایزه البرز، گواهی معتبر و جایزه نقدی اهدا خواهد شد. همچنین امکان پخش زنده و تصویری همایش فراهم شده است.

اعلام مبالغ جوایز نقدی جایزه البرز دانش‌آموزی ۱۴۰۵

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز جدید مربوط به مبالغ جوایز را اعلام کرد و گفت: «در فراخوان سال جاری، مبلغ جایزه نقدی برای هر یک از برگزیدگان مقطع متوسطه اول ۶۵ میلیون تومان و برای برگزیدگان مقطع متوسطه دوم ۸۰ میلیون تومان تعیین و پرداخت خواهد شد.»

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز از وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد ملی نخبگان، سازمان صداوسیما، اعضای هیئت امناء، دبیرخانه علمی، داوران، مدیران مدارس، معلمان و خانواده‌ها به خاطر همکاری وثیق در برگزاری این رویداد ملی قدردانی کرد.

ارشدی گفت: اگرچه در زمان آغاز فراخوان، مبلغ جایزه نقدی مقطع متوسطه دوم ۸۵ میلیون تومان اعلام شده بود و ثبت‌نام دانش‌آموزان بر اساس همین مبلغ انجام گرفت، اما خوشبختانه هیئت امنای بنیاد فرهنگی البرز در جلسه اخیر خود، با هدف ارج نهادن به تلاش‌های علمی و فرهنگی دانش‌آموزان و تقویت هرچه بیشتر حمایت از استعدادهای برتر، این حمایت‌ها را استمرار بخشید.

حیدر ارشدی در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امانت‌دار اجرای نیت واقف در این بنیاد هستیم که در اساسنامه صراحتاً از جایزه البرز به عنوان «جایزه پاداش تحصیل» یاد شده است. نکته بسیار مهم این است که در فرآیند شناسایی برترین‌های علمی کشور، واقف هیچ‌گونه پیش‌فرضی مبنی بر دخالت دادن موقعیت جغرافیایی، وضعیت معیشتی، جنسیت، قومیت، مذهب یا دین در نظر نگرفته و صرفاً توانمندی و ظرفیت علمی دانش‌آموز به همراه سوابق چندبعدی او ملاک اصلی ارزیابی است.

جایزه البرز؛ همتای جایزه دانشجویی نمونه کشوری

مدیرعامل بنیاد البرز با اشاره به تعبیر یکی از معاونان وزارت آموزش‌وپرورش افزود: شاید بتوان گفت جایزه البرز در بخش دانش‌آموزی، معادل جایزه دانشجویی نمونه کشوری است که نمونه مشابهی در این سطح برای دانش‌آموزان نداریم. این رویداد، یک جایزه چندساعتی و چندبعدی است که سوابق همه‌جانبه دانش‌آموز را بررسی می‌کند.

ارشدی با اشاره به اینکه معدل تحصیلی کماکان معتبرترین و مورد وثوق‌ترین شاخص واحد در کل کشور برای سنجش بنیه علمی دانش‌آموزان است (همانند ضریب ۶۰ درصدی معدل در کنکور سراسری)، تصریح کرد: اگرچه برخی دوستان پیشنهاد کاهش شرط معدل ۱۹ را مطرح کرده بودند، اما تجربه نشان داده است که با این کار صرفاً ورودی‌ها بیشتر می‌شوند؛ در حالی که هم‌اکنون نیز میانگین معدل بسیاری از برگزیدگان ما (از جمله ۲۰ نفر از متوسطه اول یا برگزیدگان متوسطه دوم با معدل کل بالای ۱۹.۸۰ در شرایط دشوار امتحانات نهایی) گویای سطح بالای رقابت است و دبیرخانه برای گلچین کردن درخشان‌ترین‌ها کار بسیار دشواری دارد.

اعتبار علمی؛ ارزش اصلی جایزه البرز

ارشدی با مقایسه رقابت جایزه البرز با مسابقات ورزشی بزرگ دنیا تصریح کرد: «از میان جامعه آماری چند میلیون نفری دانش‌آموزی کشور (حدود یک میلیون نفر در هر پایه)، حدود ۱۰ هزار نفر ثبت‌نام می‌کنند و در نهایت ۵۴ نفر برگزیده می‌شوند. این دقیقاً مشابه مدال طلای المپیک است که از میان هزاران ورزشکار تنها یک نفر به آن می‌رسد، اما همه ورزشکاران برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند.

وی تصریح کرد: تلاش ما در بنیاد البرز این است که به دانش‌آموزان بیاموزیم مبلغ نقدی جایزه در وهله دوم قرار دارد و اعتبار علمی و معنوی جایزه البرز است که ارزشمندترین دستاورد برای یک برنده خواهد بود.

حیدر ارشدی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی کاهش میزان جایزه البرز نسبت به سال‌های گذشته که دریافت آن امکان خرید مسکن یا خودرو را فراهم می‌کرد، اظهار کرد: این مسئله کاملاً درست است و به تغییرات منابع درآمدی بنیاد در سال‌های آغازین تاسیس و محدودتر شدن آن‌ها در دهه‌های بعدی در پی برخی قوانین کشور بازمی‌گردد.

وی افزود: منابع مالی بنیاد البرز کاملاً متکی به خود است و هیچ نهاد یا سازمانی کمکی به این موقوفه نمی‌کند؛ از این رو، افزایش مبلغ جایزه مستقیماً به رشد و بهبود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های سالم اقتصادی موقوفه وابسته است. با این حال، جایزه نقدی این بنیاد همچنان با اختلاف بالا، بالاترین و معتبرترین رقم جایزه دانش‌آموزی را در کشور (چه در بخش دولتی و چه غیردولتی) به خود اختصاص داده است.

نقش کلیدی معلمان و اطلاع‌رسانی از طریق «شاد»

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز درباره نحوه دسترسی دانش‌آموزان مناطق مختلف به این فراخوان تصریح کرد: هماهنگی خوبی با آموزش‌وپرورش انجام شد و فراخوان این دوره چندین بار از طریق کانال سراسری مدیران مدارس متوسطه دوم در پیام‌رسان «شاد» منتشر شد تا هیچ دانش‌آموز مستعدی از این فرصت جا نماند.

ارشدی با تمجید از نقش معلمان دغدغه‌مند در معرفی نخبگان افزود: تجربه نشان داده است بسیاری از برگزیدگان سالانه جایزه البرز، دانش‌آموزانی هستند که یک معلم پیگیر و دلسوز در طول سال آن‌ها را بر اساس شاخص‌های بنیاد راهنمایی و آماده کرده است. به عنوان نمونه، در برخی مناطق مانند مدرسه‌ای در شهرستان قائن استان خراسان جنوبی، طی چند سال متوالی شاهد معرفی و برگزیده شدن دانش‌آموزان بوده‌ایم که این امر گویای تاثیرگذاری کادر آموزشی آن مدرسه است؛ البته ثبت‌نام نهایی صرفاً به صورت فردی و از طریق سامانه انجام می‌گیرد.

ارشدی با اشاره به سیاست‌های کلان بنیاد تصریح کرد: دغدغه اصلی هیئت‌امنا این است که با افزایش درآمدهای موقوفه، سقف جوایز و حمایت‌ها را سال به سال افزایش دهد تا جایگاه این نشان ملی در حمایت از نخبگان و آینده‌سازان کشور بیش از پیش تقویت شود.