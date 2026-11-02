باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از سرقت‌های عجیب در تاریخ ایران سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران بود که صبح ۱۶ خرداد سال ۱۴۰۱ رخ داد. دقایقی بعد جمعیت زیادی مقابل بانک جمع شدند تا ببینند آیا اموال آنها هم سرقت شده یا نه.

ساعتی بعد پوشه‌ای با یک برگ که روی آن نوشته بود سرقت از صندوق امانات بانک ملی از سوی مأمور کلانتری انقلاب روی میز علیرضا بهشتی، بازپرس وقت شعبه اول دادسرای ناحیه ویژه سرقت قرار گرفت. به دستور بازپرس بلافاصله کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی راهی بانک شدند. اولین بررسی‌ها نشان می‌داد سارقان با شکستن در پارکینگ کنار بانک ملی وارد شده و کلیه وسایل ارتباطی بانک را قطع کرده و سپس با شکستن در بانک منتهی به پارکینگ وارد آنجا شده‌اند.

سارقان با کمک دستگاه برشی که به همراه آورده بودند، در آهنی خزانه را برش داده و وارد خزانه بانک شده بودند.



یک شب در خزانه بانک

سارقان پس از ورود، مقدار زیادی طلا و جواهرات و اموال باارزش مشتریان را سرقت کرده بودند. بررسی کارآگاهان نشان داد سه مرد که ماسک به صورت داشتند، از ساعت ۱۱ شب به آنجا آمده و ساعت ۳ بعد از ظهر روز بعد از بانک خارج شده بودند، چون در این زمان بانک به خاطر تعطیلات رسمی چند روزه تعطیل بود.



سرقت ناموفق از بانک تجارت

علیرضا بهشتی، بازپرس پرونده صندوق امانات درباره این پرونده می‌گوید: «بررسی‌ها نشان داد ۲۰ روز قبل از این سرقت گزارش یک سرقت ناموفق از بانک تجارت حوالی پیچ شمیران نیز به پلیس اعلام شده بود. در آن سرقت سارقان از پشت بام ساختمان مخروبه‌ای در پشت بانک وارد شده و منتظر بودند خیابان‌ها خلوت شود تا سرقت را انجام دهند، اما در یک اشتباه محاسباتی به تصور اینکه آن روز عید فطر و تعطیلی است، برای سرقت رفته بودند در حالی که عید یک روز عقب افتاده و تعطیلی در کار نبود بنابراین همین مسأله باعث شد که آنها کار را نیمه تمام بگذارند و از همان راهی که آمده بودند، برگردند. بعد از سرقت بانک ملی این احتمال مطرح شد که این سرقت کار همان سارقان باشد. در ادامه مدارکی به دست آمد که احتمال دادیم مردی به نام آرمین در این سرقت‌ها نقش داشته باشد. کسی که در استعلام سوابقش متوجه شدیم تیر سال ۱۴۰۰ نیز به خاطر سرقت ۶۰۰ میلیون تومانی از بانکی در قائمشهر بازداشت شده، اما با گذاشتن وثیقه آزاد شده بود. وقتی می‌خواستیم به سراغ آرمین برویم، متوجه شدیم او به همراه زن و بچه و پسرخاله‌اش سوار بر خودروی اوپتیما به فرودگاه رفته و از آنجا راهی ترکیه شده‌اند.»

کشف ساک طلا در صندوق عقب خودرو

بازپرس بهشتی در ادامه می‌افزاید: «از مأموران خواستم راهی فرودگاه شده و خودروی اوپتیمای آرمین را در پارکینگ پیدا کنند. از آنجا که شماره پلاک خودرو را نداشتیم به ناچار دستور دادم کارآگاهان اداره هفدهم قفل در تمام خودرو‌های اوپیتمایی را که در پارکینگ فرودگاه بودند، تخریب کنند که خوشبختانه اولین خودرو متعلق به آرمین بود و در صندوق عقبش یک ساک پر از طلا کشف شد. حالا دیگر مطمئن بودیم که سرقت‌ها کار آرمین، دو برادرش و پسرخاله‌اش هاتف است. در نهایت چند نفر از اعضای باند سرقت دستگیر شدند و از پلیس بین‌الملل نیز خواسته شد که آرمین و هاتف را دستگیر کنند، اما از آنجایی که آنها حدود ۴ میلیارد تومان با خود پول برده بودند و یک نفر هم مدام از شهر‌های شمالی به حساب آنها پول واریز می‌کرد، انتقال آنها به ایران با مشکل مواجه شده بود. با شناسایی شخصی که پول به حساب آنها واریز می‌کرد و دستگیری این شخص و قطع پول، درنهایت بعد از حدود ۷ ماه، آرمین، هاتف و همسر آرمین از سوی پلیس بین‌الملل دستگیر و به ایران بازگردانده شدند.»

دستگیری ۲ نمایشگاه‌دار

افسر اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران که مسئول رسیدگی به این پرونده بود به «ایران» می‌گوید: «در تحقیقات متوجه شدیم که متهم بعد از سرقت، دو خودرو از نمایشگاهی در شمال تهران خریده بنابراین به سراغ فروشندگان رفتیم. آنها سعی داشتند با پنهانکاری ما را گمراه کنند، اما درنهایت آنها گفتند که آرمین علاوه بر اینکه پول خودرو‌ها را به آنها داده، مقدار زیادی سکه و دلار به عنوان امانت در اختیارشان قرار داده است. با اعتراف دو مرد نمایشگاه‌دار، آنها دستگیر شدند و مقداری از سکه‌ها و دلار‌ها در این مرحله به دست آمد.»



تلاش قوه قضائیه برای بازگرداندن اموال مسروقه

در این سرقت میلیارد‌ها تومان اموال مردم به سرقت رفته بود که به دستور بازپرس پرونده بیشتر اموال از سارقان کشف شد و حالا نوبت آن بود که اموال باقی مانده به مالباختگان برگردانده شود. به همین دلیل از مالباختگان خواسته شد مدارکی برای اثبات مالکیت ارائه دهند. ۱۴ هزار عکس از سوی مالباختگان ارسال شد و کارگروهی ۲۰ نفره از سوی بانک ملی تشکیل شد تا این عکس‌ها بررسی شده و اموالشان به مالباخته‌ها برگردانده شود.

اما مشکلی که پیش آمد، این بود که حدود ۶ هزار قطعه طلا باقی مانده بود که باتوجه به شباهت اموال بین بعضی از مالکان مشخص نبود که کدام قطعه به چه شخصی برگردانده شود.

علیرضا بهشتی در این باره می‌گوید: «مثلاً یک گردنبند بود که ۴ نفر مدعی بودند این گردنبند متعلق به آنهاست؛ بنابراین باید صحت‌سنجی می‌کردیم به عنوان مثال بررسی کردیم که از این ۴‌نفرکدامشان از نظر مالی توانایی خرید چنین گردنبندی را دارند؟ درنهایت با پایان صحت‌سنجی موفق شدیم بخشی از اموال را هم از این طریق به صاحبانش برگردانیم. درنهایت موفق شدیم ۹۵ درصد اموال را به مالکان آنها برگردانیم. این مسأله خیلی برای ما مهم بود که اموال مالباخته‌ها به آنها برگردانده شود. روز اول که رسیدگی به این پرونده را به عهده گرفتم، پرونده تنها یک برگ بود، اما روز آخر که کیفرخواست صادر شد، پرونده ۱۴ هزار صفحه بود. من تمام تلاشم این بود که حق و حقوق مالباخته‌ها داده شود و حتی در مراحل اولیه بانک قبول نمی‌کرد که خسارت مردم داده شود، اما با تلاش علی القاصی مهر رئیس دادگستری تهران، علی صالحی دادستان تهران و بنده، موفق شدیم بانک را راضی کنیم تا خسارت مالباخته‌ها را جبران کند. آن زمان حدود ۲۴۰ میلیارد تومان خسارت وارد شده بود که البته قرار شد از متهمان گرفته شود.»

اتهام افساد فی الارض

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در این‌باره گفت: «۴ نفر از متهمان پرونده ۳ برادر بودند و یکی هم از بستگان آنها که مستقیم در عملیات اجرایی این سرقت مشارکت داشتند. در مجموع ۱۵۵ شاکی، صندوق امانات آنان موردسرقت واقع شده بود، سرانجام پرونده با تکمیل تحقیقات به دادگاه رفت. دو متهم اصلی پرونده با اتهام افساد فی الارض روبه‌رو بودند و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران و دادگاه عمومی و انقلاب ارجاع شد.

احکام متهمان

متهمان اصلی پرونده سرقت از بانک ملی، در نهایت بعد از محاکمه در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری به دو فقره حد در سرقت محکوم شدند. همچنین آرمین علاوه بر حد به دلیل عدم استرداد اموال مسروقه به دلیل اینکه در ترکیه آنها را خرج کرده بود محکوم به پرداخت معادل آن به صورت پول و همچنین جبران خسارت شد. او همچنین به دلیل سرقت از دو بانک به سه سال حبس و به جرم پولشویی به ۱۰‌سال حبس محکوم شد.

متهم ردیف دوم، یعنی هاتف نیز علاوه بر اجرای حد به ۳ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال حبس به جرم پولشویی و رد مال محکوم شد. باقی متهمان نیز به حبس و جریمه محکوم شدند.

این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه وقت سال گذشته در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفته بود در این پرونده برای ۱۹ نفر از متهمان به اتهام ارتکاب سرقت و تحصیل مال نامشروع کیفرخواست صادر شده است که پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است. در این پرونده ۴ نفر از متهمان اصلی به اتهام افساد فی الارض از جانب دادگاه انقلاب تبرئه شدند که این رأی از سوی دادستان تهران مورد اعتراض قرار گرفت.

به گفته جهانگیر پرونده سرقت از صندوق بانک ملی در واقع دو پرونده است، یک پرونده مربوط به قطع ید و پرونده دیگر مربوط به افساد فی‌الارض است که در مورد بخش افساد فی الارض، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب برای متهمان ردیف اول تا چهارم نسبت به موضوع اتهامی، رأی برائت صادر کرده است که دیوان عالی کشور به استناد بند (ب) ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری رأی فرجام خواسته را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی ارجاع کرده که موضوع در حال رسیدگی است.

بانک را چگونه سرقت کردیم

آرمین متهم ردیف اول این پرونده که به همراه هاتف سناریوی سرقت از بانک را رقم زد، در رابطه با سرقت می‌گوید: «یک ماه قبل از سرقت به بانک ملی شعبه دانشگاه رفتم. وضع مالی بسیار بدی داشتم. ناخودآگاه چشمم به بنر صندوق امانات بانک افتاد. با یکی از معاونان بانک سر صحبت را باز کردم و اطلاعاتی از صندوق‌ها گرفتم. همان‌جا جرقه سرقت در ذهنم شکل گرفت. با دیدن صندوق‌ها متوجه شدم ساخت یکی از شرکت‌های داخلی است. به دفتر نمایندگی شرکت رفتم آنها حتی یک نمونه صندوق را شکافته بودند تا استحکامش را نشان دهند و از آنجا اطلاعات لازم درباره صندوق امانات به دست آوردم. همچنین نقشه هوایی منطقه و بانک را بررسی ونقشه را طراحی کردم. بعد هم پیشنهاد سرقت را به هاتف دادم.

او ادامه می‌دهد: «برای اینکه شب خوابمان نبرد قبل از سرقت شیشه و مشروب مصرف کردیم تا هم قدرتمان بیشتر شود و هم خوابمان نبرد. ما قبلاً در کار جوشکاری و قفل‌سازی بودیم و به همین دلیل تبحر خاصی در این کار داشتیم. ما حدوداً ۶ ساعته توانستیم سوراخی داخل در ضد سرقت خزانه بانک باز کنیم.»

او ادامه می‌دهد: «ساعت ۸ و نیم صبح کارمان تمام شد، اما چون آن روز جمعه بود و خیابان انقلاب شلوغ صبر کردیم تا خیابان خلوت شود و بعد از بانک خارج شویم. بعد از سرقت برای اینکه دوربین‌های خیابان انقلاب تردد ما را ثبت نکنند از کوچه پس کوچه‌ها و خیابان‌های اطراف به خانه پدرم رفته و آنجا اموال سرقتی را بسته‌بندی کردیم. ۲۰ میلیارد تومان از اموال را به هاتف پسر خاله‌ام دادم و او همان شب به شهرستان زادگاهمان در شمال کشور رفت. ۲۰ میلیارد تومان دیگر از این اموال را برداشته و به نمایشگاه اتومبیلی در خیابان شریعتی رفتم. من ۶ میلیارد تومان به صاحب نمایشگاه بدهی داشتم که بدهی‌ام را پرداخت کردم و دو خودرو که یکی از آنها اوپتیما بود خریدم.

هاتف، متهم ردیف دوم، نیز گفت: «آخر هفته‌ها از شهرستان به تهران می‌آمدم و به خانه آرمین می‌رفتم. من از این سرقت فقط ۲۰ میلیارد تومان گرفتم، چون کار زیادی نکردم و بیشتر کار‌ها را خود آرمین انجام داد. من قبلاً با خودرویی تصادف کرده و بابت خسارت بدهکار بودم که با سهمم از دزدی بدهی را دادم و بخشی از پول‌ها را به پدرم، عمه‌ام و دیگران دادم که همه پیدا شد. حتی به پدرم گفتم که این پول‌ها را در سایت شرط‌بندی برده‌ام.»

منبع: روزنامه ایران