باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - خسرو مختاری، رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن، در نشست خبری امروز با اشاره به تشکیل این صندوق در سال ۱۴۰۰ و در چارچوب قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: صندوق ملی مسکن با هدف تجمیع منابع، هم‌افزایی سیاست‌ها و مدیریت کارآمد تأمین و توزیع منابع مورد نیاز بخش مسکن ایجاد شد تا از اقشاری که توانایی کافی برای تأمین مسکن ندارند، حمایت کند.

وی با بیان اینکه صندوق ملی مسکن در کنار نظام بانکی و بخش خصوصی فعالیت می‌کند، افزود: ماهیت صندوق با بانک‌ها متفاوت است؛ چراکه صندوق به دنبال کسب سود از منابع عمومی نیست، بلکه مأموریت آن ایجاد سرمایه اجتماعی، افزایش کارآمدی منابع و کمک به تحرک و رونق تولید مسکن است.

مختاری ادامه داد: منابع صندوق از محل منابع عمومی دولت و درآمدهای مالیاتی و سایر منابع پیش‌بینی‌شده در قانون تأمین می‌شود و این منابع باید به‌گونه‌ای هزینه شود که بیشترین اثرگذاری را در بخش مسکن داشته باشد.

رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به ساختار این مجموعه گفت: صندوق با وجود برخورداری از یک ستاد حدود ۳۰ نفره، در سراسر کشور و با اتکا به اطلاعات و ظرفیت دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و شهرداری‌ها فعالیت می‌کند. مأموریت اصلی ما کمک به نقاطی است که می‌توانند موجب تحرک و تسریع جریان تولید مسکن شوند.

وی با تأکید بر اینکه منابع صندوق باید در بستر بازار رقابتی و با رعایت کارایی اقتصادی هزینه شود، تصریح کرد: منابع باید در اختیار نهادهای خصوصی و سازندگانی قرار گیرد که توان تولید مسکن دارند و در عین حال، اقشار فاقد توان مالی کافی نیز از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.

مختاری با اشاره به تغییر رویکرد صندوق در سال‌های اخیر بیان کرد: یکی از اقدامات مهم در دو سال گذشته، تغییر شیوه پرداخت تسهیلات و حرکت به سمت حمایت مستقیم از ذی‌نفعان نهایی بوده است. در گذشته منابع معمولاً به‌صورت یکجا در اختیار پروژه‌ها قرار می‌گرفت، اما اکنون تلاش شده است با مشارکت دادن متقاضیان نهایی، نظارت آن‌ها بر اجرای پروژه‌ها و تسریع روند تکمیل واحدها افزایش یابد.

وی افزود: در این رویکرد، به‌ویژه واحدهایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در آستانه تکمیل و تحویل هستند، در اولویت حمایت قرار می‌گیرند تا متقاضیان هرچه سریع‌تر صاحب خانه شوند و منابع سرمایه‌گذاری‌شده نیز زودتر به نتیجه برسد.

رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: حتی در برخی پروژه‌ها ممکن است عملیات ساختمانی به پایان رسیده باشد، اما متقاضی به دلیل ناتوانی در تأمین آورده نهایی نتواند واحد خود را تحویل بگیرد و در آن ساکن شود. در چنین شرایطی، حمایت صندوق می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل فرآیند تحویل واحدها داشته باشد.

برنامه‌ریزی برای حمایت از تکمیل ۱۳۰ هزار واحد مسکونی

مختاری با اشاره به برنامه‌های امسال صندوق گفت: وزارت راه و شهرسازی برنامه افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌هایی را که از سال‌های گذشته آغاز شده‌اند، دنبال می‌کند و صندوق ملی مسکن نیز با توجه به منابع و امکانات در اختیار خود، برای حمایت از تکمیل حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی کرده است.

وی تأکید کرد: صندوق نهادی نیست که بدون توجه به نیاز و شرایط متقاضیان، منابع را میان افراد و پروژه‌ها توزیع کند؛ بلکه تخصیص منابع بر اساس اطلاعات سامانه یکپارچه اطلاعات مسکن (سامانه تم) و با توجه به تقاضاهای ثبت‌شده و میزان اثربخشی حمایت‌ها انجام می‌شود.

تزریق ۳۶ همت برای تأمین زیرساخت‌های مسکن

رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن یکی دیگر از رویکردهای مهم این مجموعه را تأمین زیرساخت‌ها و انشعابات واحدهای مسکونی عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات متقاضیان این بود که ساختمان تکمیل می‌شد، اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و انشعابات، امکان سکونت در آن وجود نداشت.

وی افزود: با هماهنگی دستگاه‌های مختلف و برگزاری جلسات مستمر پایش با حضور وزیر راه و شهرسازی، تلاش شده است واحدهایی که تحویل متقاضیان می‌شوند، از نظر زیرساختی و انشعابات نیز قابلیت استفاده داشته باشند.

مختاری با اشاره به نقش صندوق در تأمین منابع زیرساختی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون حدود ۳۶ همت برای تأمین زیرساخت‌های مسکن اختصاص داده‌ایم و سهم صندوق در این زمینه به‌طور کامل محقق شده است.

وی توضیح داد: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، تأمین منابع زیرساخت‌ها باید با مشارکت صندوق ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو و شرکت‌های خدمات‌رسان انجام شود و هر بخش سهم مشخصی داشته باشد؛ با این حال، در برخی مناطق استانداری‌ها و دستگاه‌های مسئول نتوانسته‌اند سهم مورد انتظار خود را به‌طور کامل تأمین کنند.

مختاری تصریح کرد: صندوق تلاش کرده است به دلیل اهمیت تکمیل واحدهای مسکونی و جلوگیری از معطل ماندن مردم، تأمین منابع را به تحقق سهم سایر دستگاه‌ها موکول نکند و سهم خود را در این زمینه به‌طور کامل پرداخت کند.

تأکید بر حمایت از سازندگان به‌جای پیمانکاران

رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه‌های تأمین مسکن گفت: رویکرد صندوق در حمایت از پروژه‌ها، حمایت از پیمانکاران نبوده و نخواهد بود، بلکه تمرکز بر سازندگانی است که توان و دارایی لازم برای تبدیل ظرفیت‌های موجود به پروژه‌های مسکونی را دارند.

وی افزود: برای حل سریع‌تر مسئله مسکن نباید سرنوشت مصرف‌کننده را به سرنوشت یک پروژه گره زد. این تصور سنتی که برای خانه‌دار کردن مردم باید زمین در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا شخصاً اقدام به ساخت کنند، با مشکلات و محدودیت‌های متعددی همراه است.

مختاری ادامه داد: تولید مسکن باید بر اساس صرفه‌های ناشی از مقیاس، تولید انبوه، کاهش هزینه مبادله و افزایش کارایی منابع انجام شود. در واقع، باید از ظرفیت سازندگان حرفه‌ای و توان تولید انبوه استفاده کرد تا هزینه تمام‌شده مسکن کاهش یابد و فرآیند خانه‌دار شدن مردم تسهیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی در حوزه تولید مصالح ساختمانی اظهار کرد: کشور در حوزه تولید مصالح ساختمانی و تجهیزات تأسیسات مکانیکی از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و حتی برخی کشورهای همسایه واردکننده محصولات تولیدی ایران هستند. بنابراین باید سازوکارها به‌گونه‌ای تنظیم شود که این ظرفیت‌ها در وهله نخست در خدمت تأمین نیاز داخلی قرار گیرد.

ضرورت استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده برای تولید مسکن

مختاری با تأکید بر اهمیت توسعه ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده گفت: بافت‌های فرسوده کشور ظرفیت قابل توجهی برای بارگذاری و تولید مسکن دارند و استفاده از این ظرفیت‌ها باید در اولویت برنامه‌های توسعه مسکن قرار گیرد.

وی با اشاره به مصوبات مرتبط با مقابله با احتکار زمین و املاک فاقد ساختمان افزود: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، ۷۰ درصد عوارض دریافتی از پلاک‌های فاقد ساختمان به این موضوع اختصاص می‌یابد و مالکان املاکی که در محدوده شهرها اقدام به ساخت‌وساز نکنند، مشمول پرداخت عوارض خواهند شد.

رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن اظهار کرد: اجرای این سیاست می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از زمین‌های شهری، کاهش احتکار و ایجاد تحرک در بازار ساخت‌وساز را فراهم کند.

وی اضافه کرد: صندوق نیز در صورت تأمین منابع بیشتر، حمایت از مالکان و سرمایه‌گذاران برای اجرای پروژه‌های مسکونی در بافت‌های فرسوده را دنبال خواهد کرد.

تولید مسکن همچنان ظرفیت سرمایه‌گذاری دارد

مختاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر متغیرهای بیرونی بر بازار مسکن گفت: با وجود تهدیدها و نوسانات اقتصادی، تولید مسکن همچنان از ظرفیت‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها، چه اقتصادهای سوسیالیستی و چه اقتصادهای سرمایه‌داری، مسئله تأمین مسکن به‌طور کامل حل نشده است، افزود: در برخی کشورها با محدود کردن مالکیت خصوصی تلاش شده مسکن تأمین شود و در برخی دیگر نیز با وجود اقتصاد آزاد، همچنان مشکل دسترسی به مسکن وجود دارد.

مختاری ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد مردمی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی مورد تأکید قرار دارد و بر همین اساس، نهادهای خصوصی و ظرفیت‌های مردمی باید در تولید مسکن نقش محوری داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت داخلی صنعت ساختمان تصریح کرد: یکی از مزیت‌های تولید مسکن در کشور، برخورداری از توان داخلی در تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی است؛ به‌گونه‌ای که وابستگی این بخش به واردات محدود است و از این جهت، تأثیر تحریم‌ها بر فرآیند تولید مسکن به اندازه برخی بخش‌های دیگر اقتصاد محسوس نیست.

رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن خاطرنشان کرد: اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت متغیرهای اقتصادی و تورم، تولیدکنندگان و متقاضیان مسکن را با چالش‌هایی مواجه کند، اما با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، توسعه‌گری و تقویت نهادهای تأمین مالی و تولید، می‌توان چشم‌انداز مناسبی برای آینده اقتصاد مسکن و افزایش تولید در این بخش ترسیم کرد.

پرداخت ۳۶ همت سهم صندوق ملی مسکن در تأمین خدمات زیربنایی مسکن حمایتی

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن گفت: تأمین مالی زیرساخت‌ها بر اساس تقسیم سهم یک‌سومی میان صندوق ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو و شرکت‌های خدمات‌رسان پیش‌بینی شده بود صندوق سهم خود را به‌طور کامل پرداخت کرده است

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن گفت: صندوق ملی مسکن ۳۰۰ میلیارد تومان به‌صورت علی‌الحساب در اختیار بنیاد مسکن قرار داده تا بازسازی واحدهای آسیب‌دیده جنگ و قابل سکونت انجام شود. همچنین بخشی از منابع صندوق برای تأمین ودیعه مسکن افرادی که به‌طور موقت اسکان می‌یابند، اختصاص یافته است

او گفت: امسال برای نخستین‌بار ۲.۵ همت به مسکن محرومان اختصاص داده شده و موافقت‌نامه آن با سازمان برنامه و بودجه مبادله شده است. این منابع با مدیریت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی و همکاری کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن، در قالب کمک بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه به اقشار محروم و آسیب‌پذیر اختصاص می‌یابد.