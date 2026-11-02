باشگاه خبرنگاران جوان- محمود اسپانلو رئیس دادگستری گلستان گفت: تمرکز دستگاه قضایی گلستان بر شناسایی و مصادره دارایی‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر است که به تازگی در یک مورد، ۹ ملک به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان شناسایی و توقیف فیزیکی شده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: به منظور ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان موادمخدر، همزمان با رسیدگی به پرونده سوداگران مرگ، پرونده‌های پولشویی برای شناسایی اموال قاچاقچیان تشکیل می‌شود تا اموال حاصل از درآمد‌های ناشی از جرم شناسایی و مصادره شود که در حال حاضر ۱۸ پرونده پولشویی مربوط به قاچاقچیان در دادسرای مرکز استان در حال رسیدگیست.

دادستان مرکز استان گلستان هم با تأکید بر ضرورت پیگیری هم‌زمان جرایم مرتبط با قاچاق و منابع مالی آن افزود: دادستان‌ها باید در کنار رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر، اموال متهمان را شناسایی و در صورت احراز شرایط قانونی، پرونده‌های پولشویی تشکیل دهند.

رزاقی‌نژاد هچنین از تشدید برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر هم خبر داد و گفت: در این راستا بااستفاده از ظرفیت ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر، محل عرضه خرده فروشان مواد مخدر ضبط می‌شود و تاکنون ۳۶ پرونده در این زمینه در استان تشکیل شده است..