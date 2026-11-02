باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر امیر کامران نیکوسخن، مدیر عامل انجمن دیابت ایران در آستانه روز جهانی دیابت، گفت: تعداد افراد مبتلا به دیابت در کشور متاسفانه روز به روز در حال افزایش است، بگونه‌ای که اکنون چهارده درصد افراد بالغ کشورمان به این بیماری مبتلا هستند.

وی افزود: نکته نگران کننده‌تر اینکه، حدود بیست درصد هموطنان به عارضه پیش دیابت مبتلا هستند و هموطنان نسبت به ابتلاء خود بی اطلاعند و چنانچه زنگ خطر و هشدار داده نشود و از وضعیت خود بی خبر باشند، پیامد‌های ناگوار، تهدید سلامت و عوارض مختلفی در انتظار آنان است.

عضو فدارسیون بین المللی دیابت، گفت: این یک هشدار جدی برای پیشگیری از یک فاجعه است، چرا که همین حالا هم برای درمان بیماران و عوارض وابسته به دیابت دچار مشکل هستیم.

دکتر نیکو سخن، افزود: در آستانه روز جهانی دیابت، هفتمین کنگره بین المللی مدیریت دیابت در تاریخ ۱۳ تا۱۵ آبان ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، جنب برج میلاد تهران با هدف اطلاع رسانی به همکاران جامعه پزشکی و همچنین مردم برگزار خواهد شد.

او تاکید کرد: برنامه علمی کنگره امسال شامل دوقسمت است؛ روز اول و دوم همایش مختص پزشکان است و عصر روز آخر یعنی جمعه ۱۵ آبان برای بیماران برنامه آموزشی ویژه داریم.

وی تاکید کرد: این یک برنامه بزرگ و مردمی است که بیماران در کنار پزشکان حضور خواهند داشت و پاسخ پرسش‌های خود را دریافت می‌کنند.

مدیر عامل انجمن دیابت ایران با اشاره به اینکه بهترین استادان فعال در زمینه دیابت و بیماری‌های وابسته در این همایش حضور دارند و در میزگرد‌های متنوع با موضوعات مرتبط با دیابت و بیماری‌های مختلف آخرین دست‌یافت‌های علمی خود را در اختیار پزشکان و مردم قرار می‌دهند، افزود: هفتمین کنگره بین المللی مدیریت دیابت، به همت انجمن دیابت ایران و با همکاری پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میشود.

دکتر نیکوسخن، گفت: با توجه به شیوع روز افزون دیابت و بروز عوارض مخرب ناشی از این بیماری همچنین اهمیت آگاهی از راهکار‌های نوین دارویی و درمانی، هفتمین همایش علمی بین المللی مدیریت دیابت با حضور استادان، متخصصان صاحبنام و برتر بیماری‌های داخلی و غدد، قلب و عروق، تغذیه، ... در تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: موضوعاتی همچون اصلاح شیوه زندگی، مدیریت بیماری و پیشگیری از عوارض، اختلالات غدد درون ریز، بیماری‌های تیرویید، پوکی استخوان، کبد چرب، مشکلات قلبی عروقی و نوروپاتی دیابتی، پای دیابتی و زخم، مشکلات پوست و اندام ها، چاقی، دارو‌های نوین و کم عارضه، پایش قندخون، ابزار‌های تشخیصی و درمان‌های جدید توسط سخنرانان مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

او تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع و اطلاع رسانی عمومی بویژه برای بیماران دیابتی و خانواده‌ها از مردم دعوت می‌کنیم در برنامه عصر جمعه ۱۵ آبان که بطور رایگان برگزار می‌شود حضور پیدا کنند.

عضو فدراسیون بین المللی دیابت، افزود: شعار امسال که توسط انجمن جهانی اعلام شده "تشخیص به موقع و پیشگیری از خطرات و عوارض" است.

مدیرعامل انجمن دیابت ایران، گفت: باید دیابت را به موقع تشخیص داد، چرا که برخی از عوارض این بیماری در مرحله پیش دیابت و اوایل ابتلا، بروز پیدا می‌کند که در صورت تشخیص به موقع با استفاده از راهکار‌های خاص قابل مدیریت است؛ پس هدف ما تبیین راهکاری جدید و متفاوت برای پزشکان و بیماران است.

منبع: انجمن دیابت ایران