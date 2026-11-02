باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه؛ ملت بصیر و مبعوث‌شده‌ی ایران اسلامی، بالغ بر ۸ ماه است که میادین و خیابان‌های شهر‌های سراسر کشور را در حمایت از رزمندگان‌شان و عزت‌شان تسخیر کرده‌اند و رزمایش خیابانی آنها، همردیف جهاد مجاهدان خط مقدم میدان بوده است. به فرموده رهبر معظم انقلاب، حضور هشت‌ماهه‌ی ملت مبعوث در میادین، امتدادبخش دفاع مقدس هشت‌ساله است که به موازات پایمردی نیرو‌های نظامی، انتظامی و بسیجی، از تمامیت سرزمینی ایران و نظام اسلامی حفاظت کرده است و خواهد کرد.

بدون تردید، قیام‌اللیلِ ۸ ماهه ملت سلشحور ایران تیری زهرآگین در چشمان دشمنان این مرز و بوم و سلامی از سر صدق بر دستان پرقدرت رزمندگان خط مقدم مقاومت بوده است؛ از همین‌رو، از همان ابتدا، این تجمعاتِ سرشار از شور و شعور، مورد حقد و کینه دشمنان قرار گرفت و معاندان، بسیار جهد باطل کردند تا خط پایانی برای این تجمعات حماسی پیدا کنند؛ لکن عزم جزم ملت مبعوث ما بر خواست شیطانی عنودان، چیره گشت و هر روز بر رونق و دوام و قوام این تجمعات، افزوده شد. اکنون صفوف مستحکم ملت در خیزش‌های شبانه که برآمده از مکتب بصیرت و مقاومت است، در زمره‌ی مؤلفه‌های اقتدار ملی ایران اسلامی محسوب می‌شود و بسیار مورد غضب و خشم دشمنان است.

در همین خصوص در پی رصد‌های اطلاعاتی صورت‌گرفته درباره تحرکات برخی جریان‌های نفوذ که تلاش داشتند مطالبات به حق مردم مبعوث شده را در تجمعات خیابانی منحرف کنند، یکی از لیدر ها‌ی مرتبط در این رابطه، در روز‌های اخیر بازداشت شد.

بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که زن بازداشت‌شده در هماهنگی تجمعات خارج از زمان‌های مرسوم و تعیین‌شده، با هدف دور کردن مطالبات به حق مردم از محور‌های اصلی و به‌حاشیه‌راندن مطالبات به‌حق آنان نقش داشته است.

یکی از محور‌های فعالیت وی، تلاش در جهت‌دهی به شعار‌های تجمعات با هدف دور کردن از دشمن و سمت و سو دادن تقصیر و قصور به داخل کشور با هدف ایجاد انشقاق و فتنه بوده است.

بررسی‌های سوابق کیفری فرد بازداشت شده که نقش فعالی در برخی تجمعات انحرافی ایفا میکرده نیز نشان می‌دهد وی با دارا بودن سوابق کیفری متعدد طی سال‌های گذشته، پیشتر در غائله‌های مختلف از جمله در فتنه سال ۸۸ سابقه دارد و به اتهام اقدام ضد امنیت ملی در جریان اغتشاشات ان سال بازداشت شده است.

بررسی پرونده متهم نشان می‌دهد، نامبرده در جریان فتنه ۸۸ با اتهاماتی از جمله شرکت در تجمعات غیرقانونی، اخلال در نظم عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، ایجاد شبهه درباره صحت نتایج انتخابات و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و مراجع رسمی کشور و اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی مواجه شده بود و در بازداشت به سر برده است.

همچنین، نامبرده در سال ۱۳۹۷ به اتهام همکاری با گروه‌های معاند از جمله گروهک تروریستی تندر بازداشت شده بوده و به اتهامات وی رسیدگی شده بود. وی در آن سال با فرد معدوم جمشید شارمهد ارتباط داشته و پیگیر انجام امور محوله از سوی او بوده است.

متهم همچنین در جریان اغتشاشات ۹۸ نیز به اتهام فعالیت تبلیغی بازداشت شده بود.

براساس اطلاعات بدست آمده، متهم پس از حوادث ۱۸ و ۱۹ دی، بصورت زمینی از مرز‌های کشور خارج شده و به ارمنستان سفر کرده است.

بررسی‌های اطلاعاتی و امنیتی نشان می‌دهد، این زن در جریان این سفر ملاقات‌هایی داشته و سپس به ایران بازگشته است.

اما در جریان بررسی‌های اطلاعاتی مرتبط به فرد بازداشت‌شده، یک فایل صوتی مهم از متهم کشف شده که ابعاد جدیدی از اهداف و برنامه‌های این جریان نفوذ را مشخص می‌کند.

در این فایل صوتی که به تازگی و پیش از بازداشت وی ضبط شده است، متهم صراحتا اعلام می‌کند به دنبال «انقلاب» و «سرنگونی نظام جمهوری اسلامی» از طریق تلاش برای به انحراف کشیدن تجمعات خیابانی و مطالبات به حق مردم مبعوث شده است.

طرح‌ریزی برای برگزاری تجمعات گسترده جدید در تهران

متهم همچنین، در حال برنامه‌ریزی گسترده برای سازماندهی تجمعات انحرافی جدید در تهران بوده است که با دستگیری وی، این طرح توطئه‌آمیز که ابعاد گسترده‌ای داشته و با هدف ایجاد اختلاف در میان جریان‌های انقلابی و مسائل حاشیه‌ای جدید در کشور برنامه‌ریزی شده بود، با اقدام به موقع نهاد‌های ذیربط کم اثر شد.

گفتنی است، با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های دقیق صورت گرفته، عقبه این جریان نیز شناسایی شده است و بررسی ابعاد مختلف پرونده با هدف روشن شدن نقش افراد مرتبط و نحوه سازماندهی این تحرکات ادامه دارد.

براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، شواهد مهمی مبنی بر ارتباطات خارجی این جریان نیز بدست آمده است که به دلیل ادامه تحقیقات اولیه، انتشار جزئیات بیشتر در حال حاضر امکان‌پذیر نیست و براساس پیشرفت مراحل پرونده، اطلاع‌رسانی دقیق صورت خواهد گرفت.