پیونگ‌یانگ با اشاره به رزمایش تمرین جنگ هسته‌ای توسط آمریکا و کره جنوبی، از تسریع برنامه تقویت توان بازدارندگی هسته‌ای خود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کره شمالی در واکنش به رزمایش‌های نظامی مشترک اخیر کره جنوبی و آمریکا، از تسریع تلاش‌ها برای تقویت توان بازدارندگی هسته‌ای خود خبر داد. پیونگ‌یانگ این رزمایش‌ها را «تمرین جنگ هسته‌ای» با هدف حمله به این کشور توصیف کرده است.

خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از «کیم جونگ سیک»، معاون اول رئیس بخش کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران کره، اعلام کرد رزمایش «گرز آهنین» نشان داد که آمریکا همچنان بر جاه‌طلبی مهارنشدنی خود برای خفه کردن کره شمالی با استفاده از سلاح هسته‌ای پافشاری می‌کند.

این مقام کره شمالی با اشاره به افزایش تهدید‌ها علیه کشورش تاکید کرد که تقویت توانمندی‌های هسته‌ای پیونگ‌یانگ به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. وی این رزمایش‌ها را «شنیع‌ترین تمرین جنگ هسته‌ای با هدف استفاده از تسلیحات اتمی علیه کره شمالی» توصیف کرد.

آمریکا و کره جنوبی رزمایش مشترک «گرز آهنین» را با هدف ادغام توانمندی‌های هسته‌ای آمریکا با نیرو‌های نظامی متعارف کره جنوبی، از ۲۹ سپتامبر تا ۲ اکتبر برگزار کردند.

کیم همچنین تحرکات نظامی فزاینده «دشمنان» را که آشکارا یا در خفا و در قالب رزمایش‌های مختلف انجام می‌شود، محکوم کرد. این رزمایش‌ها شامل تمرین‌های «هوگوک» و «پرچم آزادی» و همچنین رزمایش مشترک آمریکا و ژاپن با عنوان «شمشیر تیزشده» بود.

وی تاکید کرد پیونگ‌یانگ به‌صورت مسئولانه از بازدارندگی هسته‌ای خود برای دفاع از حاکمیت ملی، امنیت کشور و صلح منطقه‌ای محافظت خواهد کرد و افزود: «قدرت، صلح است و صلح تنها با قدرت تضمین می‌شود.»

تحلیلگران می‌گویند صدور بیانیه‌ای درباره سیاست هسته‌ای کره شمالی از سوی کیم جونگ سیک که معمولاً مسئولیت نظارت بر توسعه و تولید تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های این کشور را بر عهده دارد، اقدامی غیرمعمول است؛ چراکه معمولاً وزارت دفاع یا وزارت خارجه کره شمالی چنین مواضعی را اعلام می‌کنند.

در همین زمینه، «یانگ مو جین»، استاد بازنشسته دانشگاه مطالعات کره شمالی، پیش‌بینی کرد که نقش کیم ممکن است از حوزه توسعه و تولید موشک فراتر برود و تدوین سیاست‌های مربوط به تسلیحات هسته‌ای و موشکی را نیز دربر بگیرد.

این تنش‌ها در شرایطی افزایش یافته است که روابط دو کره پس از انفجار یک مین مرزی در سپتامبر گذشته متشنج‌تر شده است. کره شمالی پس از این حادثه تهدید کرد که تا پایان اکتبر پخش تبلیغات صوتی از طریق بلندگو‌ها به سمت کره جنوبی را از سر خواهد گرفت؛ اقدامی که می‌تواند تنش‌ها را در مرز به‌شدت نظامی‌شده دو کشور افزایش دهد.

با این حال، ارتش کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که تاکنون هیچ نشانه تاییدشده‌ای مبنی بر اجرای این تهدید از سوی پیونگ‌یانگ وجود ندارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: کره شمالی ، رزمایش هسته ای
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