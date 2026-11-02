تیم ملی والیبال ساحلی جوانان ایران پس از صعود به جمع ۱۶ تیم برتر بازی‌های المپیک جوانان، امروز به مصاف قزاقستان می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسابقات والیبال ساحلی بازی‌های المپیک رده سنی جوانان که از روز شنبه نهم آبان‌ماه آغاز شده است، امروز (دوشنبه ۱۱ آبان) در مرحله یک هشتم نهایی پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ساحلی جوانان ایران (امین وکیلی و امیررضا جمشیدی) که در مرحله گروهی موفق به شکست کنگو و جزیره آیمن شد و در آخرین بازی این مرحله نتیجه را به اتریش واگذار کرد، با کسب رتبه دوم جدول به مرحله حذفی و ۱۶ تیم برتر صعود کرد.

ملی پوشان کشورمان در مرحله نخست حذفی به مصاف قزاقستان می‌روند که این دیدار ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز به وقت تهران برگزار می‌شود.

صابر هوشمند به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی جوانان را در این بازی‌ها همراهی می‌کند.

برچسب ها: والیبال ساحلی ، والیبال
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