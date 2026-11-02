رسانه‌های بلژیکی از احتمال استعفای بارت دِ وِوِر، نخست‌وزیر این کشور در پی ناکامی دولت در دستیابی به توافق بر سر بودجه خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه «دِ استاندارد» بلژیک به نقل از یک منبع گزارش داد بارت دِ وِوِر، نخست‌وزیر این کشور ممکن است روز دوشنبه پس از دیدار با فیلیپ، پادشاه بلژیک از سمت خود کناره‌گیری کند.

بر اساس این گزارش، ناکامی احزاب ائتلاف حاکم در دستیابی به توافق درباره بودجه، دلیل احتمالی استعفای نخست‌وزیر خواهد بود.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد مذاکرات دولت بلژیک برای توافق بر سر بودجه سال آینده بامداد دوشنبه بدون نتیجه پایان یافته و همین مسئله احتمال بروز بحران سیاسی را افزایش داده است.

روزنامه دِ استاندارد وضعیت دولت بلژیک را «بحرانی عمیق» توصیف کرده و افزوده است هنوز مشخص نیست پادشاه با استعفای نخست‌وزیر موافقت خواهد کرد یا برای حل بحران به دولت فرصت بیشتری می‌دهد.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی است دولت برای دستیابی به توافق بودجه‌ای تا سه‌شنبه سوم نوامبر فرصت دارد و در غیر این صورت ممکن است ناچار به استفاده از بودجه موقت شود.

منبع: تاس

برچسب ها: بلژیک ، بودجه
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