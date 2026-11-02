نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: پست برق شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل با ظرفیت ۴۰ مگاوات با اعتبار ملی در حال احداث است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نیکزاد در بازدید از چند کارگاه و کارخانه صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل اظهار کرد: پروژه پست برق ۴۰ مگاواتی این شهرک از ناحیه شرکت‌های توزیع برق استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل پیگیری می‌شود و همت و همکاری آنها در این زمینه شایسته قدردانی است.

او افزود: یک مجموعه فعال در حوزه صنایع تبدیلی نیز که در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل برای انجماد و صادرات میوه فعالیت می‌کند، در سال ۸۸ تسهیلات ارزی گرفته بود و باید از ناحیه دولت تعیین تکلیف می‌شد و در این رابطه با مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور و معاون ارزی بانک مرکزی رایزنی کردیم تا تمهیداتی اندیشیده شود و این پروژه‌ها به لحاظ بالا رفتن قیمت ارز، متضرر نشوند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: صنایع تولید توپ و اسباب بازی اردبیل در این شهرک صنعتی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دارد و تولیدات آن به ۱۱ کشور صادر می‌شود و افتخارات خوبی در این مجموعه صنعتی و تولیدی رقم خورده است، اما خیلی از توفیقات به لحاظ جلوگیری از سو استفاده دشمن اطلاع رسانی نمی‌شود.

نیکزاد تصریح کرد: بالغ بر یک هزار نفر در این مجموعه تولیدی در حال فعالیت هستند و این مجموعه صنعتی و تولیدی در آینده‌ای نه چندان دور به برندی در سطح کشور و منطقه تبدیل خواهد شد.

او افزود: فرزندان جامعه در چنین کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مشغول فعالیت و کار هستند و تلاش می‌کنیم گره‌های پیش روی تولید، توسعه و اشتغال را با استفاده از ظرفیت‌های دولت باز کنیم تا جریان تولید و اشتغال هرچه سرعتر و بدون مانع به پیشرفت بالنده خود ادامه دهد.

منبع: شرکت برق