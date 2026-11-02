گل‌محمدی با اشاره به برنامه استعدادیابی در استان‌های مختلف کشور گفت: انتظارم این است که حمایت‌ها از برنامه‌هایی که برای شناسایی استعدادها در تمام استان‌ها داریم، ادامه پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم ملی فوتبال امید اظهار کرد: آن چه همیشه برای ما اهمیت داشته، وطن بوده است. وقتی چنین مسئولیتی پیش می‌آید، می‌توان از خیلی مسائل دیگر چشم‌پوشی کرد تا انتخاب اول و آخرمان کشوری باشد که دوستش داریم. اگر بتوانیم حتی قدم کوچکی برای سربلندی آن برداریم، باید این فرصت را غنیمت بشماریم.

گل‌محمدی با اشاره به اهداف بلندمدت خود در تیم ملی امید، المپیک ۲۰۲۸ را یکی از برنامه‌های مهم این مجموعه دانست اما تأکید کرد که نگاه او تنها به کسب سهمیه المپیک محدود نمی‌شود. او در این باره اذعان داشت: قطعاً به المپیک ۲۰۲۸ فکر می‌کنیم و نگاه‌مان به آینده است اما مهم‌تر از آن، فلسفه‌ای است که می‌خواهیم برای پشتوانه‌سازی تیم ملی ایجاد کنیم. هدف ما این است که فوتبالیست ایرانی را به جایگاه واقعی خودش برسانیم.

وی ادامه داد: شاید در سال‌های گذشته استعدادهای زیادی آن‌طور که باید دیده نشده‌اند اما از این پس می‌خواهیم همه نسل‌ها را زیر نظر داشته باشیم و برای رشد آنها قدم برداریم. بازیکن جوان ایرانی باید بداند هر جا که باشد و در هر سطحی فوتبال بازی کند، مورد توجه قرار دارد و فرصت دیده شدن خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی امید همچنین از فدراسیون فوتبال به دلیل اعتمادی که به او داشته تشکر کرد و حمایت مستمر این مجموعه را لازمه اجرای برنامه‌هایش دانست.

گل‌محمدی با اشاره به برنامه استعدادیابی در استان‌های مختلف کشور گفت: انتظارم این است که حمایت‌ها از برنامه‌هایی که برای شناسایی استعدادها در تمام استان‌ها داریم، ادامه پیدا کند. المپیک هدف بسیار مهمی است اما نباید از اهداف دیگر غافل شویم.

او با تأکید بر بازگشت به هویت فوتبال ایرانی گفت: آمده‌ام تا فوتبال ایرانی را زنده کنم. فوتبالی که ترکیبی از غیرت، احساس و بازی هجومی است. می‌خواهم این نگاه را در تیم ملی امید پیاده کنم و برای تحقق آن تمام تلاشم را به کار خواهم گرفت.

او در پایان با اشاره به درگذشت حمید علیدوستی بازیکن و مربی پیشین تیم های ملی فوتبال کشور گفت: من فکر می کنم فقط فوتبال ایران داغدار نیست بلکه ملت ایران عزادار رفتن عزیزی شدند که اخلاق، سلامت و شرافت سرلوحه زندگی‌اش بود.

منبع: فدراسیون فوتبال

برچسب ها: یحیی گل محمدی ، تیم ملی امید
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
با ماهی شش میلیارد حقوق؟
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