باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر صالحی‌ فرد رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد در آیین بدرقه کاروان دانشجویان به اردوی راهیان شهدای میناب، به اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و عملیاتی در حوزه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه اشاره کرد. ‌

در راستای اجرای برنامه‌های مصوب و پیش‌بینی‌شده در طول سال، علاوه بر اردوهای زیارتی، اردوهای علمی، فرهنگی و راهیان پیشرفت نیز با قوت برگزار می‌شود.

دکتر صالحی‌‌فرد با اشاره به اهداف این اردو جهت زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز که قربانی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا شدند گفت: دانشجویان پس از این اردو به عنوان سفیران و راویان پیشرفت و مقاومت، دستاوردها و حماسه‌های مناطق جنوب کشور را برای سایر دانشجویان و دانشگاهیان روایت خواهند کرد.

بازدید دانشجویان از مناطق جنوب بویژه دبستان شجره طیبه میناب با محوریت تجدید پیمان و میثاق با آرمان‌های شهدا، امام شهدا و رهبر فرزانه انقلاب، نشان‌دهنده ولایتمداری، بصیرت و ایستادگی نسل جوان دانشگاهی در مسیر حق و مقاومت است.



این اردوی سه روزه باهدف بازدید از پالایشگاه‌ها و صنایع جنوب، آشنایی دانشجویان با دستاورد‌ها و پیشرفت‌های کشور، تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز دبستان شجره طیبه میناب برگزار شده است.



