باشگاه خبرنگاران جوان - حمید رحمانی مدیر منطقه گردشگری بوستان باراجین قزوین گفت: تفریح دوچرخه هوایی یک تجربه بی نظیر در حوزه گردشگری به حساب می‌آید که در آن افراد از ارتفاع بلند و در مسیری که با نهایت ایمنی و کابل‌های مهار کنند، به فرد اجازه دوچرخه سواری را می‌دهد.

وی ادامه داد: این تفریح علاوه بر لذت بردن برای افراد ماجراجو، حس آرامش خاطر را به فرد می‌دهد تا از ارتفاع بتواند ضمن دوچرخه سواری از مناظر پیرامونی خود نهایت لذت را ببرد و البته تجربه نفس گیری را نیز برای استفاده کنندگان از این وسیله را در ارتفاع رقم خواهد زد.

رحمانی در خصوص راه اندازی این طرح در بوستان فدک باراجین بیان کرد: اسکای بایک از چند سال پیش در این بوستان احداث گردید، اما به دلایلی چند از جمله مسایل مربوط به استانداردسازی و اخد تاییده‌های لازم، تاکنون راکد مانده و به مرحله بهره برداری نرسیده بود

وی تاکید کرد: با توجه به هزینه‌هایی که برای احداث این طرح صرف شده و با هدف فراهم کردن امکان استفاده شهروندان و گردشگران از ظرفیت‌های تفریحی بوستان باراجین، تصمیم گرفتیم موضوع راه‌اندازی مجدد آن را در دستور کار قرار دهیم.

مدیر منطقه گردشگری بوستان باراجین قزوین ادامه داد: در همین راستا با شرکت سازنده این مجموعه مذاکره و به تفاهم رسیدیم تا عملیات بازسازی، اورهال، رفع نواقص فنی، روغن‌کاری، آزمایش تجهیزات و به‌روزرسانی طرح را انجام دهد.

رحمانی با اشاره به اینکه بهره‌برداری از این مجموعه مستلزم تایید نهایی وضعیت فنی و استاندارد‌های ایمنی است، اضافه کرد: در حال حاضر بررسی کابل‌ها و تجهیزات و رفع ایرادات احتمالی در حال انجام است و پس از آنکه شرکت مجری به‌صورت رسمی و کتبی آمادگی مجموعه برای بهره‌برداری را تأیید کند، اطلاع‌رسانی عمومی انجام خواهد شد.

وی در خصوص زمان احتمالی افتتاح این مجموعه تفریحی بیان کرد: پیش‌بینی ما این است که عملیات اجرایی و آماده‌سازی اسکای‌بایک تا پایان آبان‌ماه به اتمام برسد و در صورت تکمیل مراحل فنی و اخذ تاییدیه‌های لازم، امکان بهره‌برداری از آن فراهم شود.

مدیر منطقه گردشگری بوستان باراجین یادآور شد: راه‌اندازی این مجموعه در راستای توسعه امکانات تفریحی و هیجانی منطقه گردشگری باراجین و افزایش ظرفیت‌های جذب گردشگر انجام می‌شود و امیدواریم با تکمیل مراحل آماده‌سازی، شهروندان بتوانند از این امکان تفریحی استفاده کنند.