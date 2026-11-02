باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - هادی سفیدمو، مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی‌های شرکت توانیر، در پاسخ به سؤال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۵ میلیارد تومان پاداش به عاملان شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز پرداخت شده است.

این مقام مسئول افزود: این افراد شامل شهروندان عزیز و همچنین همکاران و افراد مسئولیت‌پذیری هستند که با گزارش موارد مربوط به مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، در شناسایی این مراکز مشارکت داشته و پاداش گزارش خود را دریافت کرده‌اند.

سفیدمو با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای افزایش پاداش گزارش‌دهندگان تصریح کرد: برنامه‌ای نیز برای افزایش میزان پاداش در نظر گرفته شده که ان‌شاءالله پس از تصویب، جزئیات آن اعلام خواهد شد.