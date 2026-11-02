باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - خسرو مختاری رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به جریمه بانک‌هایی که به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکرده‌اند، گفت: بر اساس آخرین آمار، حدود ۳۶۰ همت جریمه برای بانک‌های متخلف محاسبه شده، اما این مبلغ تاکنون به صندوق ملی مسکن واریز نشده است.

مختاری در خصوص وضعیت منابع حاصل از جریمه بانک‌ها اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌هایی که به تعهدات خود در اختصاص ۲۰ درصد اعتبارات و تسهیلات به بخش مسکن عمل نکنند، مشمول جریمه می‌شوند.

وی افزود: بر اساس آخرین آماری که در اختیار داریم، میزان جرایم مربوط به عدم ایفای تعهدات بانک‌ها حدود ۳۶۰ همت است؛ البته برخی بانک‌ها در دفاعیات خود اعلام می‌کنند که متقاضی واجد شرایط برای دریافت تسهیلات به آن‌ها مراجعه نکرده است، اما این موضوع هنوز برای ما به‌عنوان منبع مالی محقق نشده و مبلغی به صندوق واریز نشده است.

رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه منابع حاصل از این جرایم در برنامه‌ریزی‌های صندوق به‌عنوان منابع قطعی در نظر گرفته نشده است، تصریح کرد: تا زمانی که این مبالغ وصول و به حساب صندوق واریز نشود، نمی‌توان روی آن‌ها به‌عنوان منابع قابل اتکا حساب کرد.

تخصیص سرانه‌ای منابع برای تأمین زیرساخت‌های مسکن

مختاری در بخش دیگری از سخنان خود درباره نحوه تخصیص منابع برای تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های مسکن گفت: به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که به‌جای تعیین اعتبار بر اساس هزینه هر پروژه، منابع مربوط به تأسیسات و زیرساخت‌ها را به‌صورت سرانه و متناسب با تعداد افراد تخصیص دهیم.

وی ادامه داد: قرار است از امسال منابع به‌صورت سرانه در اختیار شورای مسکن استان‌ها قرار گیرد تا با نظارت این شوراها، درباره محل و نحوه هزینه‌کرد آن تصمیم‌گیری شود؛ چراکه مسئولان استانی شناخت دقیق‌تری از شرایط و نیازهای پروژه‌های مسکن در مناطق خود دارند.

رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به تفاوت نیازهای زیرساختی پروژه‌ها اظهار کرد: برخی پروژه‌ها به خطوط انتقال و تأسیسات گسترده نیاز دارند و برخی دیگر از چنین امکاناتی برخوردارند؛ بنابراین نمی‌توان برای تمام پروژه‌های کشور یک معیار واحد و ملی در نظر گرفت. به همین دلیل، تصمیم‌گیری در سطح استان و واگذاری اختیارات به نهادهای مسئول می‌تواند به تخصیص مؤثرتر منابع کمک کند.

آمار عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن

مختاری همچنین درباره میزان عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن و پرداخت تسهیلات به متقاضیان گفت: اطلاعات عملکرد چهارساله بانک‌ها، به‌جز بانک‌هایی که از اجرای این قانون مستثنا شده‌اند، در سامانه دیده‌بان مسکن منتشر شده و قابل بررسی است.

وی با بیان اینکه اطلاعات مربوط به میزان تسهیلات پرداختی هر بانک به سرمایه و منابع آن بانک بستگی دارد، افزود: بررسی سهم هر بانک از تسهیلات و میزان ایفای تعهدات آن‌ها در حوزه مسکن، در حیطه اطلاعات دفتر پایش عملکرد وزارت راه و شهرسازی و بخش‌های مرتبط است.

رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن تصریح کرد: تمرکز ما بیشتر بر مدیریت تقاضاهای موجود و منابعی است که در اختیار صندوق قرار می‌گیرد. طبیعتاً هرچه بانک‌ها تسهیلات بیشتری به مردم اختصاص دهند، بخشی از متقاضیان می‌توانند مشکلات خود را از این طریق برطرف کنند و در نتیجه، تعداد افرادی که نیازمند حمایت‌های صندوق هستند نیز کاهش می‌یابد.

مختاری در پایان تأکید کرد: برای اطلاع دقیق از میزان تسهیلات پرداختی هر بانک و سهم آن‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن، می‌توان به اطلاعات منتشرشده در سامانه دیده‌بان مسکن مراجعه کرد؛ چراکه تعهدات بانک‌ها متناسب با سرمایه و منابع آن‌ها متفاوت است.