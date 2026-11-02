باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن اسدی در دویست‌و‌چهل‌و‌دومین صحن علنی شورای اسلامی شهر و در آیین تجلیل از این ورزشکار افتخارآفرین، کسب مدال طلای جهان را تبریک گفت و اظهار کرد: این موفقیت ارزشمند، حاصل تلاش مستمر، تمرین‌های فشرده و پشتکار است و افتخاری بزرگ برای شیراز و جامعه ورزش کشور به شمار می‌رود.

او با اشاره به دشواری‌های مسیر ورزش حرفه‌ای افزود: دستیابی به جایگاه قهرمانی در سطح جهانی نیازمند سال‌ها تلاش، تمرین و تحمل فشار‌های فراوان است و موفقیت غلامرضا فرخی شایسته تقدیر و پشتیبانی است.

شهردار شیراز ضمن تبریک این موفقیت به خانواده فرخی، جامعه ورزش فارس، شهروندان و قهرمانان استان، از تلاش چهره‌های شاخص ورزش فارس از جمله امید نوروزی و هادی چوپان در اعتلای نام شیراز و ایران قدردانی کرد.

اسدی با اشاره به حمایت‌های شورای اسلامی شهر و شهرداری از ورزشکاران عنوان کرد: در راستای تجلیل از قهرمانان ورزشی و بر اساس مصوبات و ضوابط مربوط، مجوز استخدام غلامرضا فرخی در شهرداری شیراز صادر شده است.

او استقبال شهروندان و مسئولان از این قهرمان شیرازی را بیانگر جایگاه والای ورزشکاران در جامعه دانست و تصریح کرد: افتخارآفرینی در میادین بین‌المللی علاوه بر نشاط اجتماعی، موجب تقویت غرور و همبستگی ملی می‌شود.

شهردار شیراز با تأکید بر این موضوع که دستاورد قهرمانان متعلق به آحاد مردم است، گفت: موفقیت در عرصه‌های جهانی، نام شیراز و ایران را در سطح بین‌المللی متجلی می‌کند و حمایت از این ظرفیت‌های ارزنده باید استمرار یابد.

اسدی همچنین خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز در مسیر توسعه ورزش، حمایت از قهرمانان و تقویت زیرساخت‌ها، از تمام ظرفیت‌های موجود بهره خواهند گرفت و پشتیبانی از ورزشکاران افتخارآفرین را با جدیت ادامه خواهند داد.

منبع: شهرداری شیرلز