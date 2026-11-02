رئیس‌جمهور چین از آمادگی پکن برای همکاری با کشور‌های عربی با هدف حل بحران غرب آسیا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین روز دوشنبه اعلام کرد پکن آماده است همکاری‌های خود با کشور‌های عربی را برای کمک به حل بحران خاورمیانه تقویت کند.

شی در دیدار با هیثم بن طارق آل‌سعید، سلطان عمان در پکن بر حمایت چین از گفت‌و‌گو و راهکار‌های دیپلماتیک برای حل بحران‌های منطقه تأکید کرد.

وی همچنین گفت منطقه خاورمیانه و خلیج فارس نباید به میدان رقابت قدرت‌های بزرگ و درگیری‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شود.

چین پیش‌تر از آمریکا و ایران خواسته بود در درگیری‌های خود خویشتنداری کنند و به مذاکرات بازگردند. پکن همچنین محاصره دریایی ایران از سوی واشنگتن را محکوم کرده است.

هیثم بن طارق روز یکشنبه برای سفری دو روزه وارد پکن شد. این نخستین سفر یک رئیس کشور عمان به چین از زمان برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور در سال ۱۹۷۸ است.

سلطان عمان همچنین بر اهمیت همکاری میان نهاد‌های مالی و سرمایه‌گذاری دو کشور تأکید کرد. وی در اظهارات خود مستقیماً به درگیری‌های خاورمیانه اشاره نکرد، اما از تلاش‌های چین برای تقویت امنیت بین‌المللی، ثبات و همکاری قدردانی کرد.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که وزارت امور خارجه چین هفته گذشته اعلام کرد پکن به‌زودی فرستادگان ویژه خود را برای رایزنی و کمک به کاهش تنش‌ها به کشور‌های خاورمیانه اعزام خواهد کرد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: شی جین پینگ ، عمان
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