باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی عزیزی مدیرکل استاندارد فارس در نشست خبری اظهار کرد: بهره‌برداری از پارک آبی شیراز منوط به دریافت تمامی مجوز‌ها و گواهی‌های مورد نیاز است و تا زمان تکمیل فرآیند قانونی، اجازه افتتاح این مجموعه صادر نخواهد شد.

وی افزود: در همین راستا، مکاتبات لازم با شهردار شیراز انجام شده و شهرداری نیز موضوع را در دستور پیگیری قرار داده است. استاندار فارس هم بر ضرورت دریافت پروانه استاندارد پیش از آغاز فعالیت این مجموعه تاکید کرده است.

مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به نظارت مستمر بر روند احداث پارک آبی گفت: از ابتدای اجرای پروژه، اقدامات انجام‌شده تحت نظارت اداره کل استاندارد و شرکت‌های بازرسی دارای صلاحیت بوده و تعامل مناسبی میان این اداره کل و شهرداری برای رعایت الزامات قانونی وجود دارد.

بازنگری ۱۰۰ استاندارد ملی در فارس

عزیزی با تشریح عملکرد هفت‌ماهه اداره کل استاندارد فارس در سال جاری، از بازنگری حدود ۱۰۰ استاندارد ملی در این مدت خبر داد و گفت: همچنین ۲۳ پیشنهاد برای تدوین استاندارد ملی تهیه و به کمیته برنامه‌ریزی ارسال شده است.

وی با بیان اینکه ۱۹ استاندارد ملی نیز در مرحله تدوین قرار دارد، افزود: بخش عمده فرآیند‌های فنی و برگزاری کمیسیون‌های مربوط به این استاندارد‌ها انجام شده و پرونده‌ها در آستانه طرح در کمیته ملی هستند.

مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به برنامه‌های آموزشی این مجموعه اظهار کرد: طی هفت ماه نخست سال، در مجموع ۲۳ هزار و ۱۹۷ نفرساعت آموزش به گروه‌های مختلف ارائه شد.

عزیزی ادامه داد: از این میزان، ۱۴ هزار و ۳۵۵ نفرساعت به مدیران کنترل کیفیت واحد‌های تولیدی، ۲۰۸ نفرساعت به کارشناسان استاندارد، چهار هزار و ۴۴۲ نفرساعت به افراد خارج از مجموعه و چهار هزار و ۱۹۲ نفرساعت به کارکنان اختصاص داشت.

وی همچنین از صدور ۸۷ پروانه تایید صلاحیت برای مدیران کنترل کیفیت و تمدید صلاحیت ۱۸۱ نفر در این بازه زمانی خبر داد و افزود: در حال حاضر ۱۸ دفتر استانداردسازی در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و دستگاه‌های اجرایی استان فعالیت دارند که پنج دفتر از آنها طی هفت ماه گذشته راه‌اندازی شده است.

صدور و تمدید بیش از ۲۰۰ پروانه استاندارد اجباری

عزیزی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش ارزیابی انطباق و نظارت بر واحد‌های تولیدی گفت: در هفت ماه نخست امسال ۸۲ پروانه استاندارد اجباری صادر و ۱۴۰ پروانه نیز تمدید یا تجدید شده است.

وی افزود: در این مدت، ۵۷ مورد مجوز پروانه استاندارد اجباری، ۱۳ پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی و ۱۸ مورد تمدید پروانه استاندارد تشویقی به ثبت رسیده است.

مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به صدور مجوز‌های مربوط به ظرفیت خالی کارخانه‌ها بیان کرد: ۱۰۰ مجوز در این زمینه صادر شده است. این مجوز‌ها امکان تولید محصولات با یک برند مشخص را بدون نیاز به تولید در کارخانه صاحب برند فراهم می‌کنند.

عزیزی درباره نظارت بر آسانسور‌ها نیز گفت: طی این مدت دو هزار و ۴۸۰ گواهی تاییدیه آسانسور صادر شده و هفت آسانسور غیراستاندارد نیز به دلیل رعایت نکردن الزامات فنی پلمب شده‌اند.

وی تعداد بازدید‌های فنی از واحد‌های تولیدی را دو هزار و ۳۷۶ مورد اعلام کرد و افزود: در همین بازه، دو هزار و ۶۰۶ نمونه از مراکز تولیدی برداشت و دو هزار و ۶۴۱ آزمون روی نمونه‌های اخذشده انجام شده است.

پلمب ۶۰ وسیله بازی غیراستاندارد در استان

مدیرکل استاندارد فارس از انجام یک هزار و ۶۰۳ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی در هفت ماه نخست سال خبر داد و اظهار کرد: در جریان این بازرسی‌ها، ۶۰ وسیله بازی غیراستاندارد پلمب شد.

وی تعداد بازرسی‌های انجام‌شده از سردخانه‌های استان را ۴۷ مورد اعلام کرد و افزود: در حوزه تجارت خارجی نیز ۱۱۱ گواهی انطباق برای کالا‌های صادراتی و ۱۸۴ گواهی برای کالا‌های وارداتی صادر شده است.

عزیزی همچنین از ارجاع ۲۸ پرونده مرتبط با مشتقات نفتی و انجام ۲۶۹ مورد نمونه‌برداری و آزمون در این حوزه خبر داد.

تشکیل کارگروه منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی در فارس

عزیزی با اشاره به ایجاد کارگروه منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی در استان فارس گفت: پیش از این، جلسات مربوط به این کارگروه در استان بوشهر برگزار می‌شد و ارسال فیزیکی پرونده‌ها به این استان، زمان رسیدگی را افزایش می‌داد.

وی افزود: با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس، این کارگروه در استان راه‌اندازی شد که نقش مهمی در کاهش زمان پاسخگویی و تسهیل امور مراجعان خواهد داشت.

مدیرکل استاندارد فارس همچنین از تایید صلاحیت نخستین آزمایشگاه طلا در استان خبر داد و بیان کرد: پیش از این، امکان انجام این آزمایش‌ها در فارس وجود نداشت و نمونه‌ها برای بررسی به استان‌های دیگر یا مراکز خارج از استان ارسال می‌شدند.

وی اضافه کرد: راه‌اندازی این آزمایشگاه ضمن کاهش نیاز به ارسال نمونه‌ها به سایر مناطق، موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های مرتبط با انجام آزمایش‌ها خواهد شد.

انجام بیش از چهار هزار آزمون روی نازل‌های سوخت

عزیزی با اشاره به فعالیت‌های حوزه اندازه‌شناسی و کنترل اوزان و مقیاس‌ها گفت: در هفت ماه نخست امسال، چهار هزار و ۳۵۵ آزمون روی نازل‌های عرضه سوخت مایع انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۴۸ آزمون روی باسکول‌های ثابت همکف، دو هزار و ۵۷۱ آزمون روی اوزان سبک و ۹۲ آزمون روی نازل‌های عرضه گاز سی‌ان‌جی انجام شد.

مدیرکل استاندارد فارس تعداد نمونه‌های محصولات مشمول طرح پیش‌بسته‌بندی را ۶۷۵ مورد اعلام کرد و افزود: کنترل کم‌فروشی در وزن و حجم محصولات نیز از جمله برنامه‌های نظارتی این اداره کل است.

عزیزی با اشاره به اجرای طرح خالص‌فروشی در شیرینی‌فروشی‌ها اظهار کرد: این طرح با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت اجرا شده و نظارت‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد.

رسیدگی به ۳۱ پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۴۲

وی با تشریح اقدامات حقوقی انجام‌شده برای برخورد با واحد‌های متخلف گفت: از ابتدای سال تاکنون ۹ جلسه کمیسیون ماده ۴۲ با حضور معاون دادستان استان برگزار شده و ۳۱ پرونده تخلف در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته است.

عزیزی افزود: در همین مدت، ۴۲ مورد اعلام جرم علیه واحد‌های متخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی انجام شده است.

تحقق ۱۸۶ درصدی درآمد اداره کل استاندارد فارس

مدیرکل استاندارد فارس میزان درآمد پیش‌بینی‌شده این اداره کل را ۱۷۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: درآمد محقق‌شده به ۳۲۵ میلیارد ریال رسیده که ۱۵۰ میلیارد ریال بیشتر از رقم پیش‌بینی‌شده است.

وی با بیان اینکه میزان تحقق درآمد اداره کل استاندارد فارس به ۱۸۶ درصد رسیده است، افزود: این مجموعه در میان دستگاه‌های درآمدزای استان رتبه هفتم را کسب کرده است.

عزیزی خاطرنشان کرد: اداره کل استاندارد فارس یک نهاد حاکمیتی و نظارتی محسوب می‌شود و درآمدزایی از وظایف اصلی آن نیست، با این وجود، این اداره کل در سال ۱۴۰۴ نیز در شمار دستگاه‌های برتر استان در حوزه کسب درآمد قرار گرفت.

مدیرکل استاندارد فارس در بخش دیگری از سخنان خود، شعار امسال هفته استاندارد را «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» عنوان کرد.