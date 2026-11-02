باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - یونس غلامی رئیس اداره آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز در نشست خبری با تشریح عملکرد آموزشی، پرورشی و اجرایی آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز اظهار کرد: این منطقه در سال ۱۴۰۳ رتبه ششم استان فارس را در امتحانات نهایی کسب کرد، در سال ۱۴۰۴ به جایگاه سوم رسید و در سال ۱۴۰۵ توانست رتبه نخست استان را به دست آورد.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش‌وپرورش رشد حداقل نیم نمره‌ای میانگین امتحانات نهایی را به‌عنوان شاخص عملکرد مناطق تعیین کرده بود، افزود: ناحیه ۲ شیراز با ثبت رشد ۱.۶۳ نمره‌ای، عملکردی بیش از سه برابر شاخص مورد انتظار را به نمایش گذاشت.

رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز، رشد عملکرد مدارس را یکی از عوامل مؤثر در ارتقای جایگاه منطقه دانست و گفت: میانگین نمرات مدرسه شاهد شهید معزی از ۹.۴۸ در سال گذشته به ۱۳.۶۵ در سال جاری رسید که افزایش ۴.۱۷ نمره‌ای را نشان می‌دهد. مدارس حاج محمد بزرگی، امام خمینی، صحت، دانش‌آفرین و شاهد ۱۵ نیز از جمله مدارسی بودند که در نتایج امتحانات نهایی پیشرفت قابل‌توجهی داشتند.

غلامی ادامه داد: برای ارتقای کیفیت آموزشی، حدود ۱۷ تا ۱۸ قطب آموزشی در منطقه شکل گرفت و مدارس با شرایط مشابه در گروه‌های مشترک قرار گرفتند تا هر دو هفته یک‌بار ضمن بررسی نتایج آزمون‌های مستمر، تجربیات خود را تبادل کنند. در مواردی که ضعف آموزشی مشاهده می‌شد، گروه‌های آموزشی برای پشتیبانی از مدارس وارد عمل می‌شدند.

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی، مقایسه هر مدرسه با عملکرد گذشته خود است، خاطرنشان کرد: از مدیران خواسته شد به جای تمرکز بر رقابت میان مدارس، روند پیشرفت مجموعه خود را نسبت به سال قبل ارزیابی کنند.

کسب رتبه هفتم کنکور و مدال طلای جهانی هوش مصنوعی

رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان این منطقه در کنکور سراسری اظهار کرد: محمدمهدی حاجیان، دانش‌آموز دبیرستان استعداد‌های درخشان شهید دستغیب ناحیه ۲، موفق به کسب رتبه هفت کشوری در رشته علوم تجربی شد؛ افتخاری که پس از چند سال فاصله از آخرین رتبه تک‌رقمی این ناحیه به دست آمد.

وی افزود: دانش‌آموزان ناحیه ۲ در کنکور امسال ۲۲ رتبه دو رقمی و ۱۱۳ رتبه زیر هزار کسب کردند. از مجموع ۵۸ رتبه دو رقمی استان فارس، ۲۲ رتبه به دانش‌آموزان این منطقه اختصاص داشت.

غلامی همچنین از کسب مدال طلای جهانی المپیاد هوش مصنوعی توسط شایان رضازاده خبر داد و گفت: علاوه بر این موفقیت، هشت دانش‌آموز دیگر ناحیه نیز در المپیاد‌های علمی افتخارآفرینی کردند.

وی با اشاره به نقش مدارس در موفقیت دانش‌آموزان تأکید کرد: بخش مهمی از فرایند آموزش و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای کنکور در مدارس و با تلاش معلمان رسمی آموزش‌وپرورش انجام می‌شود و نباید سهم این مجموعه در دستاورد‌های علمی دانش‌آموزان نادیده گرفته شود.

رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز با بیان اینکه محمدمهدی حاجیان در اغلب دروس از آموزش‌های مدرسه بهره برده است، افزود: این دانش‌آموز حتی در روز‌های پایانی سال تحصیلی نیز حضور مستمر در مدرسه داشت و تنها در یک درس از آموزش خارج از مدرسه استفاده کرد.

وی با اشاره به سابقه علمی ناحیه ۲ در المپیاد‌های دانش‌آموزی اظهار کرد: این منطقه تا پایان سال ۱۴۰۴ موفق به کسب ۴۰۱ مدال کشوری و ۳۱ مدال جهانی شده بود که با اضافه شدن افتخارات سال جاری، تعداد مدال‌های کشوری به ۴۰۹ و مدال‌های جهانی به ۳۳ مدال افزایش یافته است.

غلامی افزود: دانش‌آموزان ناحیه ۲ همچنین پنج عنوان برگزیده از مجموع هفت طرح راه‌یافته آموزش‌وپرورش فارس به مرحله کشوری جشنواره خوارزمی را کسب کردند. این منطقه در جشنواره علمی‌پژوهشی نیز با ۱۶ برگزیده کشوری، رتبه نخست استان را به دست آورد.

موفقیت‌های گسترده در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و پرورشی

غلامی با اشاره به عملکرد حوزه ابتدایی ناحیه ۲ شیراز بیان کرد: این مجموعه در سال تحصیلی گذشته به‌عنوان اداره برتر آموزش ابتدایی در میان ۶۱ منطقه آموزش‌وپرورش استان فارس انتخاب شد.

وی انتخاب یک مدرسه به‌عنوان مدرسه برتر استانی در برنامه بوم، کسب عنوان برتر در جشنواره گلستان‌خوانی، معرفی دو مدیر برتر استانی و موفقیت در جشنواره‌های اصلاح روش‌های آموزش، تکالیف مهارت‌محور، هر پایه یک مهارت و سواد دیجیتال را از دیگر دستاورد‌های این حوزه عنوان کرد.

رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز همچنین از معرفی یک‌هزار و ۱۸۲ دانش‌آموز برتر در عرصه‌های علمی، فرهنگی و هنری خبر داد و گفت: حوزه تعلیم‌وتربیت کودک این منطقه نیز در میان مناطق استان فارس به‌عنوان منطقه برتر شناخته شد.

وی با اشاره به موفقیت‌های دوره اول متوسطه افزود: در جشنواره نوجوان خوارزمی، ۹۷ دانش‌آموز ناحیه ۲ به مرحله کشوری راه یافتند و هشت رتبه کشوری کسب کردند. با وجود افزایش چشمگیر تعداد شرکت‌کنندگان نسبت به سال گذشته، این منطقه در مجموع رتبه سوم استان را به دست آورد.

غلامی ادامه داد: ناحیه ۲ شیراز در آزمون ورودی مدارس استعداد‌های درخشان نیز از نظر تعداد پذیرفته‌شدگان در شهر شیراز جایگاه قابل‌توجهی دارد، اما تحقق عدالت آموزشی مستلزم آن است که همه مناطق از فرصت‌های برابر برای شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان برخوردار باشند.

وی در حوزه فعالیت‌های پژوهشی نیز از تشکیل ۱۲ دبیرخانه با محوریت شخصیت‌های علمی، ادبی، فرهنگی و مذهبی خبر داد و اظهار کرد: حافظ‌شناسی، مولوی‌شناسی، فردوسی و شاهنامه‌خوانی، سعدی‌شناسی، نقد کتاب، خط تحریر، فرهنگ ایثار و مقاومت و بزرگداشت شهدا از جمله موضوعات این دبیرخانه‌هاست.

به گفته غلامی، هدف از این اقدام، تبدیل مدارس به مراکز علمی و فرهنگی و فراهم کردن زمینه انتقال تجربیات و برگزاری برنامه‌های تخصصی برای سایر مدارس است.

وی همچنین از فعالیت گسترده دانش‌آموزان ناحیه در مسابقات قرآن، عترت و نماز، درس‌هایی از قرآن، امید فردا و جشنواره نوجوان سالم خبر داد و گفت: شمار برگزیدگان ناحیه ۲ در جشنواره نوجوان سالم از دو نفر در سال‌های گذشته به پنج نفر در سال جاری افزایش یافته است.

افزایش پنج‌برابری آموزش‌های ضمن خدمت فرهنگیان

رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز با اشاره به برنامه‌های ارتقای توانمندی حرفه‌ای معلمان اظهار کرد: میزان آموزش‌های ضمن خدمت فرهنگیان در سال جاری نسبت به دوره‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

وی افزود: در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود ۳۵ هزار نفرساعت آموزش ضمن خدمت برگزار شده بود، اما این میزان در سال جاری به حدود ۱۵۷ هزار نفرساعت رسید که تقریباً پنج برابر افزایش را نشان می‌دهد.

غلامی هدف از اجرای این دوره‌ها را ارتقای کیفیت تدریس، آشنایی معلمان با روش‌های نوین آموزشی و بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان عنوان کرد.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در نظام آموزشی گفت: آموزش هوش مصنوعی به معلمان، مدیران و معاونان از جمله برنامه‌های اجراشده در منطقه بوده و مدارس نیز موظف شده‌اند این موضوع را در برنامه‌های آموزشی خود مورد توجه قرار دهند.

رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز تأکید کرد: هوش مصنوعی نباید صرفاً به‌عنوان ابزاری برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها مورد استفاده قرار گیرد، بلکه دانش‌آموزان باید شیوه صحیح و بهینه بهره‌گیری از این فناوری را فرا بگیرند.

اجرای طرح‌های آموزشی در شرایط جنگی

غلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط ویژه سال تحصیلی جاری، این دوره را یکی از دشوارترین سال‌های کاری آموزش‌وپرورش دانست و اظهار کرد: بیش از ۵۰ روز از فرصت تابستانی موردنیاز برای ساماندهی نیروی انسانی، ثبت‌نام دانش‌آموزان و آماده‌سازی مدارس از دست رفت و همین مسئله فرایند آغاز سال تحصیلی را با محدودیت‌های جدی مواجه کرد.

وی تأخیر در برگزاری امتحانات نهایی و کنکور را از عوامل اصلی این وضعیت عنوان کرد و افزود: امتحاناتی که باید در خردادماه برگزار می‌شد، به مردادماه انتقال یافت و در نتیجه، زمان آماده‌سازی مدارس برای سال تحصیلی جدید به‌شدت کاهش پیدا کرد.

رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز با اشاره به ابعاد فعالیت‌های این مجموعه گفت: این ناحیه با بیش از ۱۸۰ مدرسه دولتی، حدود سه‌هزار و ۷۰۰ نیروی انسانی و بیش از ۷۰ هزار دانش‌آموز، مسئولیت گسترده‌ای در زمینه ثبت‌نام، ارتقای پایه، برگزاری امتحانات و ساماندهی نیروی انسانی بر عهده دارد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، دانشمندان، معلمان و دانش‌آموزان شهید، به تأثیر شرایط جنگی بر فرایند آموزش اشاره کرد و گفت: از نهم اسفندماه، مدارس با محدودیت‌هایی مواجه شدند که امکان آموزش حضوری را با دشواری همراه کرد.

غلامی افزود: آموزش مجازی در شرایط جنگی با چالش‌هایی متفاوت از دوران کرونا همراه بود؛ نگرانی‌های امنیتی، ترس دانش‌آموزان، قطعی اینترنت و دشواری برقراری ارتباط با برخی خانواده‌ها، روند آموزش را تحت تأثیر قرار داد.

وی ادامه داد: شماری از دانش‌آموزان به مناطق مختلف و زادگاه‌های خود منتقل شده بودند و در برخی موارد، به دلیل نبود اینترنت یا شرایط امنیتی، امکان ارتباط با آنان فراهم نمی‌شد.

رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز با تشریح اقدامات این مجموعه برای تداوم آموزش از اجرای طرح «کاما» با عنوان کلینیک آموزش متوسطه خبر داد و گفت: این طرح با هدف شناسایی و رفع نقاط ضعف آموزشی دانش‌آموزان طراحی و اجرا شد.

وی افزود: در این برنامه، مباحث دشوار درسی، موضوعاتی که دانش‌آموزان در سال‌های گذشته در آنها ضعف داشتند و درس‌هایی که نمرات پایین‌تری در آنها کسب کرده بودند، شناسایی شد.

غلامی ادامه داد: از اسفندماه، آموزش بر مباحث باقی‌مانده و موضوعات دشوار متمرکز شد و برای هر درس، گروه‌های مجازی مستقلی با حضور معلمان و متخصصان آموزشی تشکیل شد.

وی با اشاره به برگزاری آزمون‌های شبیه‌سازی‌شده در این طرح اظهار کرد: آزمون‌ها در ساعت مشخصی در کانال‌های آموزشی قرار می‌گرفت و دانش‌آموزان موظف بودند پاسخ‌های خود را در مهلت تعیین‌شده ارسال کنند. پس از پایان زمان آزمون، امکان ثبت پاسخ‌ها متوقف می‌شد.

رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز با بیان اینکه هدف این برنامه تقویت مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان بود، گفت: نمی‌توان برای هر دانش‌آموز در هر خانواده یک مراقب تعیین کرد. بنابراین، تلاش کردیم نظارت درونی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان نسبت به فرایند یادگیری خود تقویت شود.

وی افزود: طرح کاما ابتدا در سطح استان فارس طراحی شده بود و پس از فعال‌سازی مجدد در ناحیه ۲، به مناطق شمالی استان نیز توسعه یافت. نتایج امتحانات نهایی در برخی مناطق تحت پوشش این طرح، بیانگر عملکرد بهتر دانش‌آموزان بوده است.

«قرار آموزشی»؛ راهکاری برای حفظ ارتباط معلم و دانش‌آموز

غلامی اجرای طرح «قرار آموزشی» را از دیگر اقدامات این ناحیه در دوران جنگ عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت حضور دانش‌آموزان در مدارس، زمینه برگزاری کلاس‌های آموزشی در محل زندگی آنان با اعلام آمادگی معلمان و خانواده‌ها فراهم شد.

وی افزود: با هماهنگی مدیران مدارس و در چارچوب برنامه‌های حمایتی آموزش‌وپرورش، از ظرفیت فضا‌هایی همچون پارکینگ منازل، باغ‌ها و دفاتر کار برای برگزاری کلاس‌های کوچک استفاده شد.

رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز با بیان اینکه کلاس‌های این طرح معمولاً با حضور چهار تا پنج دانش‌آموز تشکیل می‌شد، اظهار کرد: هدف اصلی، حفظ ارتباط مستقیم دانش‌آموزان با معلمان و استمرار فرایند یادگیری با رعایت ملاحظات امنیتی بود.

وی خاطرنشان کرد: طرح قرار آموزشی با استقبال و توجه مسئولان مختلف کشور مواجه شد و سخنگوی دولت و وزیر آموزش‌وپرورش نیز به این ابتکار اشاره کردند.

غلامی تأکید کرد: مجموعه آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ تلاش کرد با استفاده از ظرفیت معلمان، مدیران و خانواده‌ها، در شرایط دشوار نیز مانع توقف آموزش دانش‌آموزان شود.

کمبود فضای آموزشی و تراکم بالای کلاس‌ها

رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز، کمبود فضای آموزشی را از مهم‌ترین چالش‌های این منطقه عنوان کرد و گفت: قدمت مدارس و تراکم جمعیت دانش‌آموزی موجب شده است برخی مدارس با کمبود جدی فضای آموزشی مواجه باشند.

وی افزود: میانگین تراکم کلاس‌ها در منطقه حدود ۲۳ دانش‌آموز است، اما در برخی مدارس تعداد دانش‌آموزان یک کلاس به ۴۰ تا ۴۴ نفر می‌رسد.

غلامی با اشاره به افزایش تقاضا برای ثبت‌نام در مدارس دولتی اظهار کرد: شرایط جنگی و افزایش هزینه تحصیل در مدارس غیردولتی موجب شده بخشی از خانواده‌ها به سمت مدارس دولتی سوق پیدا کنند و فشار بیشتری بر ظرفیت آموزشی منطقه وارد شود.

وی با اشاره به محدودیت ظرفیت برخی مدارس گفت: برای نمونه، بعضی مدارس در پایه هفتم تنها امکان پذیرش حدود ۱۲۰ دانش‌آموز را دارند، در حالی که تقاضای خانواده‌ها برای ثبت‌نام در مدارس خاص بیشتر از ظرفیت موجود است.

رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز با بیان اینکه بخشی از مشکلات ثبت‌نام به تمایل خانواده‌ها برای انتخاب مدارس خاص بازمی‌گردد، افزود: در کنار اصلاح فرهنگ عمومی ثبت‌نام، ساماندهی بهتر ظرفیت مدارس نیز ضروری است.

وی هزینه ساخت هر کلاس درس را در شرایط کنونی حدود چهار تا شش میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه با تجهیزات و فضا‌های جانبی، به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

غلامی با تأکید بر اهمیت مشارکت خیرین مدرسه‌ساز از اجرای طرح «خیرین مدرسه‌یار» خبر داد و خواستار همکاری بیشتر مردم و نهاد‌های مختلف برای توسعه فضا‌های آموزشی شد.

کمبود نیروی انسانی و مشکلات معیشتی فرهنگیان

غلامی با اشاره به چالش‌های منابع انسانی در آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز اظهار کرد: با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای ساماندهی نیروها، در برخی رشته‌های تخصصی از جمله ادبیات فارسی، عربی، معارف و مشاوره همچنان کمبود نیروی انسانی وجود دارد.

وی مشکلات اقتصادی معلمان را نیز یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش دانست و افزود: برخی فرهنگیان با وجود علاقه و تعهد به حرفه خود، به دلیل فشار‌های معیشتی ناچار به اشتغال در شغل دوم هستند که این مسئله می‌تواند بر تمرکز و کیفیت تدریس تأثیر بگذارد.

رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز همچنین به کمبود تجهیزات آموزشی در برخی مدارس اشاره کرد و گفت: تعدادی از مدارس همچنان از امکانات اولیه مانند لپ‌تاپ و سیستم‌های رایانه‌ای کافی برخوردار نیستند.

برآورد دو درصدی بازماندگان از تحصیل

غلامی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازماندگان از تحصیل در ناحیه ۲ شیراز اظهار کرد: آمار دقیق و به‌روز در این زمینه در دسترس نیست، اما برآورد‌های تقریبی نشان می‌دهد حدود دو درصد از دانش‌آموزان ممکن است در گروه بازماندگان از تحصیل قرار داشته باشند.

وی افزود: بخشی از این موارد مربوط به دانش‌آموزانی است که به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده مجبور به کار کردن می‌شوند.

رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز با اشاره به تأثیر گسترش آموزش مجازی بر حضور دانش‌آموزان در مدارس گفت: در برخی موارد، خانواده‌ها تصور می‌کنند دانش‌آموز می‌تواند بدون حضور منظم در مدرسه، فرایند یادگیری خود را ادامه دهد؛ موضوعی که پیگیری غیبت‌ها و حفظ ارتباط دانش‌آموز با مدرسه را دشوارتر کرده است.

وی تأکید کرد: ثبت غیبت به‌عنوان موجه یا غیرموجه به‌تنهایی نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند و ضروری است با همکاری خانواده‌ها و نهاد‌های آموزشی، دلایل دور شدن دانش‌آموزان از مدرسه شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

تأکید بر تربیت اخلاقی در کنار موفقیت‌های علمی

رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز در پایان با تأکید بر اینکه دستاورد‌های علمی تنها بخشی از مأموریت نظام تعلیم‌وتربیت است، اظهار کرد: هدف آموزش‌وپرورش، تربیت انسان‌هایی اخلاق‌مدار، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از روحیه همدلی و نوع‌دوستی است.

وی افزود: در کنار موفقیت دانش‌آموزان در کنکور، المپیاد‌ها و امتحانات نهایی، باید به ارتباط عاطفی، اخلاقی و انسانی میان معلم و دانش‌آموز نیز توجه شود.

غلامی با اشاره به نقش خانواده‌ها، مدیران و معلمان در شکل‌گیری موفقیت‌های آموزشی خاطرنشان کرد: دستاورد‌های امروز دانش‌آموزان نتیجه یک فرایند بلندمدت و حاصل تلاش مجموعه‌ای از فرهنگیان در سال‌های گذشته است.

وی تأکید کرد: آموزش‌وپرورش برای تحقق اهداف خود نیازمند حمایت همه‌جانبه مسئولان، نهادها، خانواده‌ها و رسانه‌هاست و زمانی می‌تواند به مأموریت اصلی خود دست یابد که در کنار ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان، زمینه رشد اخلاقی، اجتماعی و انسانی آنان را نیز فراهم کند. نکته تحریریه: در متن اولیه، نام «دانیال طهماسبی» به‌عنوان نام خبرنگار و «یونس غلامی» به‌عنوان رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ شیراز ذکر شده است. همچنین آمار مدال‌ها و رتبه‌های سال ۱۴۰۵ را مطابق متن اولیه حفظ کردم. پیش از انتشار نهایی، تطبیق این آمار‌ها با اطلاعات رسمی توصیه می‌شود.