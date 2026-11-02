کمیته انضباطی آرای تخلفات رخ داده در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس آرای صادرشده کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه خیبر خرم‌آباد به دلیل سوءرفتار تیمی و با استناد به ماده ۵۸، به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رأی قطعی است.

همچنین علیرضا قدیری، مربی باشگاه گل‌گهر سیرجان، به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه و بر اساس ماده ۵۵، به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رأی قابل تجدیدنظر است.

باشگاه استقلال خوزستان نیز به دلیل نقض اصول کلی رفتار، از بابت تأخیر در ورود به زمین مسابقه و عدم همخوانی تعداد بلیت‌های فروخته‌شده با تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه، با استناد به مواد ۵۱ و ۱۱۷، به پرداخت ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رأی قطعی است.

در پرونده‌ای دیگر، باشگاه شمس‌آذر قزوین به دلیل نقض اصول کلی رفتار از بابت تأخیر در ورود به زمین مسابقه و بر اساس مواد ۵۷ و ۱۱۷، به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رأی نیز قطعی است.

باشگاه چادرملو اردکان به دلیل پرتاب بطری آب و سر دادن شعار‌های موهن علیه مقام رسمی مسابقه از سوی تماشاگران منتسب به این باشگاه، همچنین نقض اصول کلی رفتار از بابت عدم همخوانی تعداد بلیت‌های فروخته‌شده با تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه، با استناد به مواد ۸۶، ۵۱ و ۱۱۷، به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رأی قابل تجدیدنظر است.

باشگاه استقلال تهران نیز به دلیل پرتاب بطری آب، سر دادن شعار‌های موهن علیه مقام غیررسمی مسابقه و استفاده از مواد دودزا توسط تماشاگران منتسب به این باشگاه، با استناد به ماده ۸۶، به پرداخت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رأی قابل تجدیدنظر است.

در ادامه، باشگاه پرسپولیس تهران به دلیل نقض اصول کلی رفتار از بابت عدم همخوانی تعداد بلیت‌های فروخته‌شده با تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه و بر اساس مواد ۵۱ و ۱۱۷، به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رأی قطعی است.

باشگاه فولاد خوزستان نیز به دلیل نقض اصول کلی رفتار از بابت تأخیر در ورود به زمین مسابقه در نیمه دوم و با استناد به مواد ۵۱ و ۱۱۷، به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. رأی صادرشده قطعی است.

همچنین باشگاه سپاهان اصفهان به دلیل نقض اصول کلی رفتار از بابت عدم همخوانی تعداد بلیت‌های فروخته‌شده با تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه و بر اساس مواد ۵۱ و ۱۱۷، به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رأی نیز قطعی اعلام شده است.

برچسب ها: فوتبال ، کمیته انظباتی فوتبال
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