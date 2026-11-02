نظرسنجی جدید نیویورک‌تایمز از پیشتازی نامزد‌های دموکرات در چند ایالت کلیدی آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای حکایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نظرسنجی‌های جدید روزنامه «نیویورک‌تایمز» با همکاری موسسه «سیینا» نشان می‌دهد نامزد‌های حزب دموکرات در رقابت‌های انتخاباتی مجلس سنا در ایالت‌های میشیگان، تگزاس، کانزاس، مین و اوهایو پیشتاز هستند و در آلاسکا نیز از برتری برخوردارند؛ در حالی که رقابت در ایالت آیووا عملا میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برابر است. این نظرسنجی‌ها یک روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر منتشر شده‌اند.

روزنامه نیویورک‌تایمز توضیح داد که این نظرسنجی‌ها از «اوج‌گیری دموکرات‌ها» در روز‌های پایانی رقابت انتخاباتی حکایت دارند؛ با این حال، درباره میزان اعتبار آنها نیز پرسش‌هایی مطرح است، چراکه نظرسنجی‌های مشابه در انتخابات گذشته همواره دقیق نبوده‌اند.

جدیدترین نظرسنجی مشترک نیویورک‌تایمز و موسسه سیینا نشان می‌دهد «عبدالسید»، نامزد دموکرات انتخابات مجلس سنا از ایالت میشیگان، با اختلاف قابل‌توجهی از رقیب جمهوری‌خواه خود، «مایک راجرز»، پیش افتاده است.

این پیشتازی در شرایطی رقم خورده که «هیلی استیونز»، نماینده دموکرات کنگره که در انتخابات مقدماتی مقابل عبدالسید شکست خورده بود، حمایت خود را از راجرز اعلام کرد؛ اقدامی که خشم گسترده هم‌حزبی‌ها، مقام‌های حزب دموکرات و کارکنان دفتر او را برانگیخت.

برخی از دموکرات‌ها این اقدام را «خیانت» توصیف کردند و کارکنان استیونز نیز تهدید کردند که از سمت خود استعفا خواهند داد. در همین حال، حزب دموکرات به‌سرعت بر حمایت خود از عبدالسید تاکید کرد.

نیویورک‌تایمز در جمع‌بندی خود نوشت که این اختلافات داخلی می‌تواند تلاش دموکرات‌ها برای بازپس‌گیری کنترل مجلس سنا را با دشواری مواجه کند؛ چراکه این حزب برای کسب اکثریت به دست‌کم چهار کرسی خالص بیشتر نیاز دارد و رقابت در میشیگان یکی از عوامل تعیین‌کننده در این مسیر است.

در همین حال، نظرسنجی‌های دیگر نشان می‌دهند دموکرات‌ها ممکن است با اختلاف قابل‌توجهی کنترل مجلس نمایندگان را نیز دوباره به دست آورند؛ در حالی که رقابت بر سر مجلس سنا همچنان بسیار نزدیک است.

منبع: النشره

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، دموکرات ها
خبرهای مرتبط
توهم تغییر پس از انتخابات
جنگ ایران به مانعی برای جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تبدیل شد
چرا حمله دوباره به ایران نمی‌تواند پیروزی سیاسی آمریکا و اسرائیل را تضمین کند؟
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای آکسیوس درباره جزئیات تماس ترامپ و نتانیاهو درباره ایران
بلوف جدید ترامپ: در صورت نرسیدن به توافق با ایران، ممکن است اقدامات شدیدتری انجام دهیم
فرار بولسونارو به آمریکا با طراحی موساد و حلقه نزدیکان ترامپ و میلی
آتلانتیک: ترامپ به‌دنبال قربانی برای ناکامی جنگ با ایران است
پیشتازی دموکرات‌ها در چند ایالت کلیدی
رژیم اسرائیل برای ازسرگیری جنگ آماده می‌شود
کشته شدن ۹ نفر در پی سقوط یک هواپیمای شخصی در فلوریدا
ترامپ: ما هم از روسیه و چین جاسوسی می‌کنیم!
اصابت دو پرتابه ناشناس به یک کشتی در نزدیکی سواحل عربستان
حمله هوایی به شبکه ارتباطی در شمال یمن
آخرین اخبار
نماینده ویژه چین به ایران سفر می‌کند
آماده‌باش حداکثری رژیم اسرائیل در آستانه انتخابات آمریکا
جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای با پیامدهای سیاست‌های ترامپ روبه‌رو هستند
بحران بازنشستگی و آشوب در اروپا
رایزنی نظامی عربستان با ژاپن و استرالیا در سایه تنش با یمن
شهادت چهار فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه
پیشتازی دموکرات‌ها در چند ایالت کلیدی
شی جین‌پینگ: چین آماده کمک به حل بحران غرب آسیا است
حدود یک میلیارد بشکه نفت از ذخایر جهانی برداشت شده است
احتمال استعفای نخست‌وزیر بلژیک در پی شکست مذاکرات بودجه‌
تقویت بازدارندگی هسته‌ای پاسخ کره شمالی به رزمایش آمریکا و سئول
آمریکا به دنبال ازسرگیری صادرات گاز روسیه به اروپا از مسیر اوکراین است
فرار بولسونارو به آمریکا با طراحی موساد و حلقه نزدیکان ترامپ و میلی
بلوف جدید ترامپ: در صورت نرسیدن به توافق با ایران، ممکن است اقدامات شدیدتری انجام دهیم
رژیم اسرائیل برای ازسرگیری جنگ آماده می‌شود
آتلانتیک: ترامپ به‌دنبال قربانی برای ناکامی جنگ با ایران است
حملات سایبری به برنامه‌های هشدار اضطراری در روسیه و اوکراین
اصابت دو پرتابه ناشناس به یک کشتی در نزدیکی سواحل عربستان
کشته شدن ۹ نفر در پی سقوط یک هواپیمای شخصی در فلوریدا
ترامپ: ما هم از روسیه و چین جاسوسی می‌کنیم!
ادعای آکسیوس درباره جزئیات تماس ترامپ و نتانیاهو درباره ایران
حمله هوایی به شبکه ارتباطی در شمال یمن
آیزنکوت: کابینه نتانیاهو شکست خورد؛ او به دنبال انکار نتایج انتخابات است
گزارش حادثه دریایی در تنگه هرمز
فرانسه درباره «اقدام به قتل» ماموران امنیتی در اعتراضات شب گذشته تحقیق می‌کند
مسکو: تحریم‌های نفتی اروپا نتوانسته مانع عرضه گازوئیل روسیه شود
مسکو نوجوانی را که ویدئو‌های مشکوک در تیک‌تاک منتشر کرده بود، بازداشت کرد
صدور هشدار اضطراری در جنوب غربی عربستان
ربایش یک کشتی صیادی ایرانی در شمال شرق سومالی
زلنسکی: ارسال موشک‌های پاتریوت به اوکراین نباید سال‌ها طول بکشد