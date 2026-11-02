باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نظرسنجی‌های جدید روزنامه «نیویورک‌تایمز» با همکاری موسسه «سیینا» نشان می‌دهد نامزد‌های حزب دموکرات در رقابت‌های انتخاباتی مجلس سنا در ایالت‌های میشیگان، تگزاس، کانزاس، مین و اوهایو پیشتاز هستند و در آلاسکا نیز از برتری برخوردارند؛ در حالی که رقابت در ایالت آیووا عملا میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برابر است. این نظرسنجی‌ها یک روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر منتشر شده‌اند.

روزنامه نیویورک‌تایمز توضیح داد که این نظرسنجی‌ها از «اوج‌گیری دموکرات‌ها» در روز‌های پایانی رقابت انتخاباتی حکایت دارند؛ با این حال، درباره میزان اعتبار آنها نیز پرسش‌هایی مطرح است، چراکه نظرسنجی‌های مشابه در انتخابات گذشته همواره دقیق نبوده‌اند.

جدیدترین نظرسنجی مشترک نیویورک‌تایمز و موسسه سیینا نشان می‌دهد «عبدالسید»، نامزد دموکرات انتخابات مجلس سنا از ایالت میشیگان، با اختلاف قابل‌توجهی از رقیب جمهوری‌خواه خود، «مایک راجرز»، پیش افتاده است.

این پیشتازی در شرایطی رقم خورده که «هیلی استیونز»، نماینده دموکرات کنگره که در انتخابات مقدماتی مقابل عبدالسید شکست خورده بود، حمایت خود را از راجرز اعلام کرد؛ اقدامی که خشم گسترده هم‌حزبی‌ها، مقام‌های حزب دموکرات و کارکنان دفتر او را برانگیخت.

برخی از دموکرات‌ها این اقدام را «خیانت» توصیف کردند و کارکنان استیونز نیز تهدید کردند که از سمت خود استعفا خواهند داد. در همین حال، حزب دموکرات به‌سرعت بر حمایت خود از عبدالسید تاکید کرد.

نیویورک‌تایمز در جمع‌بندی خود نوشت که این اختلافات داخلی می‌تواند تلاش دموکرات‌ها برای بازپس‌گیری کنترل مجلس سنا را با دشواری مواجه کند؛ چراکه این حزب برای کسب اکثریت به دست‌کم چهار کرسی خالص بیشتر نیاز دارد و رقابت در میشیگان یکی از عوامل تعیین‌کننده در این مسیر است.

در همین حال، نظرسنجی‌های دیگر نشان می‌دهند دموکرات‌ها ممکن است با اختلاف قابل‌توجهی کنترل مجلس نمایندگان را نیز دوباره به دست آورند؛ در حالی که رقابت بر سر مجلس سنا همچنان بسیار نزدیک است.

منبع: النشره